Противостояние, начатое Германией и Польшей в попытке обуздать миграционные потоки и перенаправить их подальше от своих границ, грозит крушением идеологического фундамента Евросоюза.

Иван Шилов ИА Регнум

Маастрихтские, Дублинские и Шенгенские соглашения, регулирующие права человека на свободу передвижения в Европе, оказались под ударом из-за польско-немецкого спора о том, что делать с толпами беженцев из Африки, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Спор этот во многом носит принципиальный характер и подобен детской игре в «гляделки» — кто моргнет первым.

В ответ на немецкие меры пограничного контроля, принятые новым правительством, взявшим курс на ужесточение миграционной политики, Польша также объявила о введении временного контроля на общей границе. Соответствующее распоряжение вступило в силу с 07 июля 2025 года.

По замыслу главы польского правительства Дональда Туска, это должно «ограничить и сократить неконтролируемый поток мигрантов туда и обратно». Проверки также вводятся на границе с Литвой. Предполагается, что сначала эта мера будет ограниченной по времени.

По большому счету, Германия ничего не меняет с тех пор, как в 2023 году ввела пограничный контроль на границе с Польшей. На некоторых участках, например на границе Мекленбурга — Передней Померании и Западно-Поморского воеводства, неофициальный погранконтроль работал и до 2023 года, автор тому свидетель.

Автобусы FlixBus, направляющиеся в Германию из польского Щецина, немецкая полиция вежливо, но внимательно досматривала на предмет нелегалов уже пять лет назад.

Напомним краткую предысторию конфликта. Вместо того чтобы регистрировать беженцев там, где они впервые ступили на землю Европейского союза, как это, собственно, и предполагается по закону, Варшава просто разрешила большинству из тех, кто попал в страну, ехать дальше на Запад. В некоторых случаях недалеко от границы с Белоруссией стояли микроавтобусы контрабандистов, которые везли беженцев прямо в Германию.

Во многом подобную ситуацию спровоцировали сами немцы, еще во времена правительства Ангелы Меркель открыв границы для беженцев из зон боевых действий на Ближнем Востоке под лозунгом «Мы сможем!». В поток бежавших от войны переселенцев под шумок затесались и миллионы чисто «экономических» мигрантов.

С октября 2023 года немецкий пограничный контроль для тех, кто едет из Польши в Германию, стал официальным. Как результат — длинные пробки на польской стороне. И вот со вчерашнего дня Варшава принимает ответные меры: польские пограничники теперь проверяют путешественников, пассажиров и грузовики, едущие в обратном направлении.

Как сообщил пресс-секретарь польской пограничной службы Конрад Швед, вначале выборочно будут проверять только определенные транспортные средства — автобусы, микроавтобусы и автомобили с большим количеством пассажиров. Кроме того, в центре внимания окажутся автомобили с тонированными стеклами.

Помимо 52 немецко-польских пограничных переходов, проверки также будут проводиться на 13 литовско-польских пунктах пропуска. Никаких барьеров или заграждений между странами не будет, перед погранпунктами будут сужены дорожные полосы или установлены знаки, замедляющие движение.

По заявлению польской стороны, «во время проверки автомобиля будут проверяться документы водителя и пассажиров, а также багажник». Любой человек, желающий пересечь границу, должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Однако сами правила въезда не изменяются. Польша является членом Европейского союза с 2004 года, а с 2007 года входит в Шенгенскую зону, которая фактически обещает неограниченную свободу передвижения. Поэтому для поездки достаточно удостоверения личности (европейская ID-карта), заграничный паспорт не требуется.

Швед подчеркнул, что пограничники позаботятся о том, чтобы жители приграничных районов, особенно те, кто ездит на работу на «другую сторону», не испытывали никаких неудобств. Тем не менее люди должны быть готовы к тому, что им придется ждать. Простым людям хлопот прибавится.

«Для тех, кто ездит на работу в приграничной зоне, немецкие контрольные пункты уже давно стали серьезным бременем, а теперь к ним добавились еще и польские. Длительное время ожидания, неопределенность в планировании и нарушение грузоперевозок в конечном итоге вредят всем участникам процесса», — пожаловался министр экономики Саксонии Дирк Пантер (СДПГ).

Каждый день из Польши в Саксонию приезжают 13 000 человек. По данным же торгово-промышленной палаты Бранденбурга, где сосредоточен основной польско-немецкий грузовой и пассажирский трафик, ежедневно это делают более 14 000 человек.

Многие жители Германии, живущие в приграничье, также едут в Польшу, чтобы заправить автомобиль или сходить за покупками. Министр внутренних дел Бранденбурга Рене Вильке опасается «возможных транспортных коллапсов» при введении контроля с обеих сторон. В результате пострадают сотни тысяч людей.

Немецкие ужесточения

После появления нового федерального правительства в начале мая немецкие правила въезда в страну для лиц с сомнительным статусом были ужесточены: теперь могут отказать и тем, кто просит убежища.

Накануне федеральная полиция Германии обнародовала данные о работе нового кабинета: с 8 мая на всех сухопутных границах Германии были зарегистрированы 7960 несанкционированных въездов, 6193 человека были возвращены или депортированы. Среди них 285 человек, подавших прошение о предоставлении убежища.

По данным Министерства внутренних дел, только на германо-польской границе были зафиксированы около 1300 отказов, причем в каждом десятом случае речь шла о предоставлении убежища.

То, что Польша сейчас реагирует зеркально, объясняется прежде всего внутриполитическими причинами: отказ Германии принимать беженцев, которые видят исключительно эту страну конечным пунктом своего путешествия, вызывает раздражение у многих поляков.

Правоконсервативная оппозиционная партия PiS использует его, чтобы совместить германофобию с нагнетанием страха перед мигрантами. Представители PiS обвиняют проевропейское правительство Дональда Туска в том, что оно охотно принимает большое количество мигрантов из Германии и не контролирует ситуацию на границе.

Патрули польских «народных дружин», набранные из людей, по которым порой уже плачет пенитенциарная система, произвольно останавливают автомобили на пограничных переходах, спрашивают у прохожих документы и ищут мигрантов.

За «Движением в защиту границ» стоит Роберт Бонкевич, известный деятель националистического толка, ежегодно организующий правые марши в Варшаве в День независимости и имеющий сеть сторонников в рядах правых радикалов.

На польско-немецких погранпереходах, например Гёрлиц — Згожельце, порой собираются до 300 человек с флагами и транспарантами. Недавно в Губене (Бранденбург) немецкая полиция из-за протестов тщетно пыталась переправить афганца обратно в Польшу. Польские радикалы помешали ей это сделать. Присутствовавшие при этом польские офицеры полиции решили не вмешиваться в ситуацию.

Очевидно, что группы Бонкевича выводят из себя правительство в Варшаве, так как подрывают его легитимность, фактически оспаривая монополию государства на насилие.

Министр внутренних дел Томаш Семоняк объявил, что случаи узурпации власти и оскорбления должностных лиц будут наказываться. Однако пока что польское правительство ограничивается лишь грозной риторикой.

Тем более что избранный президент Кароль Навроцкий однозначно похвалил «Движение в защиту границ». Партия PiS также поблагодарила «дружинников» и даже организовала тур по немецким пограничным переходам, где ее ведущие политики в последние дни еще больше разжигали народное недовольство.

Заявлено, что ограничительные меры с польской стороны продлятся до 5 августа. Однако невозможно предсказать, когда ситуация действительно нормализуется. Это зависит, в частности, от того, как проявят себя на практике правила Общеевропейской системы предоставления убежища (CEAS). Они должны применяться с середины июня 2026 года.

Реформа предусматривает, что в будущем люди, ищущие защиты, будут регистрироваться на внешних границах ЕС, включая проверку личности и биометрические данные. Лица из стран с нестабильными политическими режимами и ограниченно дееспособной государственностью (Афганистан, Сомали, Ирак, Сирия и ряд других) будут проходить ускоренную процедуру получения убежища на внешних границах Евросоюза.

Битва Туска с Качиньским

Польские власти поспешили отрапортовать о результатах уже в первый день ужесточения контроля на границах.

В ночь на 7 июня был остановлен контрабандист, который хотел перевезти четырех афганцев из Литвы в Польшу. До того они тщетно пытались пересечь белорусско-польскую границу. Теперь мигранты в Литву и вернутся.

Но при всем воодушевлении по поводу введения своего контроля такие же ограничения с немецкой стороны вызывают в Польше большое недовольство. В частности, пассажиры критикуют длительное время ожидания.

Даже во время инаугурационного визита Фридриха Мерца в Варшаву в мае премьер Польши Туск с трудом подавлял свое недовольство Берлином.

«Я предупреждал немецкую сторону еще в марте и несколько раз говорил об этом с новым канцлером», — холодно напомнил Туск, имея в виду как раз проблемы на границе.

То, что он все-таки одобрил введение зеркальных мер, объясняется огромным внутриполитическим давлением, с которым столкнулось его правительство после поражения на президентских выборах в июне. Национально-консервативная партия PiS и будущий президент Кароль Навроцкий публично заявили о своем намерении сместить Туска.

Лидер PiS Ярослав Качиньский, используя лозунг «Остановить нелегальную миграцию!», в воскресенье под Щецином кричал, что Германия «без всяких оснований заставляет тысячи нелегальных мигрантов, угрожающих безопасности Польши, переезжать в другую страну», и это «возмутительно».

Игнорировать такую ситуацию было для него невозможно: речь идет не просто об иммиграции, под угрозу, как считает оппозиция, поставлены суверенитет и независимость Польши. И публичный демарш явно был направлен против коалиции Туска: по мнению PiS, она потеряла контроль над страной.

Пока неясно, как новые меры пограничного контроля повлияют на внутриполитическую ситуацию в Польше.

С их помощью Туск явно пытается заручиться поддержкой умеренных польских националистов, продемонстрировав, что он вовсе не такой уж и «евроцентрист», предающий Польшу в угоду интересам Брюсселя, как считают его недоброжелатели.

Однако среди умеренной части населения Польши его решение подвергается критике. «На границах ничего не изменилось, поэтому введение контроля не может быть рационально оправдано», — сказал исследователь миграции Витольд Клаус из Польской академии наук.

Накануне введения погранконтроля польские власти озвучили возможность иного решения: если пограничный контроль отменит Германия, то и Польша больше не будет видеть причин для его введения.

«Гляделки» продолжаются. Кто первым моргнет — тот и потерпит политическое поражение.