Самый богатый американец Илон Маск бросает вызов политическому истеблишменту в Вашингтоне. Ему оказалось недостаточным поработать в Белом доме, и теперь экстравагантный американский миллиардер решил подорвать укоренившуюся в США двухпартийную систему и одновременно создать проблемы как Дональду Трампу, так и его оппонентам. в стане демократов.

Иван Шилов ИА Регнум

Маск пообещал создать собственную политическую силу, которая получит название «Американской партии». И это будет не первая подобная попытка. В 250-летней истории США было немало примеров появления несистемных политических сил. Одни партии нередко заменяли другие.

Например, в преддверии гражданской войны партия вигов, расколотая по вопросу рабства, развалилась и была поглощена новообразованной республиканской партией.

Однако при этом американская избирательная система всегда благоволила сохранению двухпартийности.

Всё дело в специфике проведения выборов в США, которые проходят на мажоритарной основе, то есть в каждом конкретном округе или штате. Это всегда создаёт предпосылки для конкуренции только двух серьёзных партийных проектов. Все остальные при этом остаются маргиналами.

Однако две ключевые партии могут периодически очень серьёзно меняться.

За последние сто лет было немало попыток сформировать значимые третьи силы, которые могли бы составить конкуренцию республиканцам и демократам.

Один из самых удачных кейсов — это Прогрессивная партия Тедди Рузвельта, созданная им уже после ухода с поста президента США.

Рузвельт тогда рассорился со своими коллегами-республиканцами и создал под себя отдельную силу, которая в моменте даже получила представительство в Конгрессе: сказалась высокая популярность экс-президента.

Правда, выиграть на выборах как независимый кандидат он так и не смог. А его «прогрессисты» лишь способствовали победе демократа Вудро Вильсона в 1912 году, что привело к началу построения в США большого либерального проекта.

Другой яркий пример — это участие в политике бизнесмена Росса Перо в первой половине 1990-х годов. Он шёл на выборы с обещанием остановить деиндустриализацию США и вернуть покидающие страну производства, а также сбалансировать бюджет. В чём-то повестку Перо затем подхватил Трамп в 2016 году.

Созданная Перо «Партия Реформ» несколько раз выдвигала кандидатов на выборы разного уровня, но всякий раз проигрывала. Сам же он сыграл роль спойлера и позволил демократу Биллу Клинтону избраться президентом США в 1992 году.

В дальнейшем «реформисты» переименовались в Конституционную партию, которая существует по сей день.

Имеются в Штатах и другие политические силы — например, зелёные и либертарианцы. Они даже имеют представительство на локальном уровне. К примеру, недавно на мэрских праймериз в Нью-Йорке победил Зохран Мамдани — представитель одной из таких независимых сил, партии «Демократических социалистов Америки».

Запрос в обществе на появление новых политических проектов действительно имеется. Но на общенациональном уровне они не играют особой роли, поскольку прорваться через двухпартийный «брандмауэр» практически нереально.

В Сенате присутствует лишь парочка независимых сенаторов, Берни Сандерс и Ангус Кинг, представляющие левое крыло демократов. Но они давно уже вошли в тесный союз с Демпартией.

Теперь с этой двухпартийностью решил побороться Маск. Он публично рассорился с Трампом из-за нежелания последнего сохранять субсидии на развитие зелёной экономики и продажу электромобилей.

В день независимости США, когда Трамп подписал свой «большой красивый билль», Маск демонстративно объявил о регистрации собственной партии.

Правда, наспех сформированный проект Маска пока вызывает больше вопросов, чем даёт ответов. У миллиардера очень специфические взгляды «технолибертарианца», которых придерживается не так много избирателей.

Для того, чтобы ворваться в большую политику, нужна серьёзная организация, сильные кандидаты и очень много денег. Маск хоть и богатейший американец, но вряд ли имеет на руках свободные миллиарды, необходимые для реального конкурентного участия в политике.

И даже такие суммы не гарантируют успеха. Сразу на ум приходит пример ещё одного экстравагантного миллиардера — Майка Блумберга, который также сумбурно попытался поучаствовать в политике в 2020 году.

Он истратил миллиард долларов своих личных средств на президентскую кампанию, а в итоге получил меньше 2% голосов на праймериз демократов и досрочно снял свою кандидатуру. Очень может быть, что участие Маска в политике закончится похожим образом.

Сам Маск хочет сконцентрироваться на избрании небольшого числа законодателей, которые сформировали бы маленькую фракцию в обеих палатах Конгресса, своеобразную «золотую акцию»: республиканцам, и демократам пришлось бы с ними договариваться.

Похожая практика очень распространена в европейских странах, где выборы проходят по пропорциональной системе. Однако в США реализовать даже такую программу-минимум будет крайне сложно.

Мало кто из по-настоящему сильных кандидатов в Конгресс захочет избираться от маргинальной партии Маска. Придётся очень много времени и сил потратить на регистрацию и сбор подписей, а для независимых политиков в США это всегда мучительная работа.

В самых конкурентных штатах и округах Америки голоса республиканцев и демократов делятся примерно пополам, вклиниться туда будет крайне сложно.

И это речь идёт о выборах в Конгресс — в президентской гонке всё ещё проблематичнее. Маск лично участвовать в выборах президента не имеет права, ведь он родился за пределами США, в Южной Африке.

И уже пошли разговоры о возможном союзе Маска и Вивека Рамасвами, его бывшего коллеги по агентству DOGE, который выдвигается в губернаторы штата Огайо. Впрочем, Вивек, борец с «воукизмом» и цензурой в соцсетях, пока не собирается разрывать связи с республиканцами.

Отдельный вопрос вызвало назначение в руководство только что созданной партии Маска его коллег родом из Индии. Это вызвало волну насмешек со сторону многих консервативно настроенных республиканцев — мол, под вывеской «американской партии» почему-то работают мигранты.

Тем временем бизнесы Маска сейчас чувствуют себя не лучшим образом, и его дальнейшее участие в политике вряд ли улучшит показатели той же Tesla, которая сталкивается с серьёзным падением продаж.

Впрочем, альтернативы SpaceX или Starlink в Америке нет, поэтому не стоит ждать разрыва госконтрактов с бизнес-империей Маска. Даже Tesla имеет нынче для США стратегическое значение, ведь без её присутствия мировой рынок электрокаров полностью перейдёт под контроль Китая.

Но, например, какие-либо субсидии на амбициозную программу по колонизации Марса теперь явно выделяться не будут.

Нынешний «казус Маска» олицетворяет собой то, что целый кластер и индустрия Америки сейчас де-факто не имеет реального политического представительства. Речь идёт о новой цифровой аристократии Кремниевой долины.

С демократами им становится не по пути из-за большого числа культурных противоречий вроде «воукизма». Республиканцы же оказались скорее временными попутчиками, с которыми теперь пути разошлись.

Вопрос лишь в том, сыграет ли Маск роль спойлера на ближайших выборах, или же новая игрушка ему быстро надоест, и он придумает себе новое занятие.

Есть и третий вариант — возвращение в обойму республиканцев, если их поведёт на следующие президентские выборы напарник Трампа Джей Ди Вэнс. Тот долгое время работал в цифровой сфере и понимает её специфику.

Пока же Маск тестирует пределы своего влияния в американской политике. Этот эксперимент станет важным уроком и для него самого, и для США в целом.