Утром 7 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. В его рабочей программе — встреча с президентом Дональдом Трампом, а также высокоранговыми чиновниками и конгрессменами.

ИА Регнум

Это уже вторая поездка израильского премьера в Штаты с момента победы на выборах республиканцев. Однако, в отличие от предыдущей встречи на высшем уровне, Нетаньяху везет с собой гораздо меньше «козырей» и куда больше проблем, решать которые придется в том числе при участии США.

Подбить итоги

Главная цель поездки — обсудить ситуацию вокруг Ирана.

Нетаньяху не скрывает, что намерен добиваться от Трампа «большей решительности» в реагировании на гипотетическую ядерную угрозу со стороны Тегерана.

Тем более что, по мнению Тель-Авива, атомному проекту Ирана не был нанесен «непоправимый ущерб», и страна сможет восстановить прежние темпы обогащения урана максимум в течение полугода.

Конечно, Нетаньяху видит себя победителем в этом конфликте, поскольку выполнил основные обещания, данные электорату, и «нанес сокрушительный удар» по стратегическому противнику.

В то же время добиться выполнения всех поставленных целей израильтяне так и не смогли, недооценив мобилизационные возможности оппонента. А значит, рано или поздно настанет время «второго раунда».

Тель-Авив ожидает, что Трамп согласится с его опасениями и даст «зеленый свет» на проведение новых упреждающих операций против Тегерана и его ключевых союзников в регионе.

В особенности против йеменских хуситов, которые остаются единственными иранскими прокси-силами, кто еще ведет систематический беспокоящий огонь по территории еврейского государства.

Израильский генштаб ранее анонсировал серию масштабных воздушных ударов по объектам в Йемене, получившую название «Черный флаг». Однако авиация довольно быстро вернулась на аэродромы постоянного базирования, решив до завершения поездки Нетаньяху ограничиться «предупредительными выстрелами».

Внутренний раздрай

Между тем обстановка внутри Израиля накаляется.

Отвлекаясь на внешний контур и на конфликт с Ираном, кабинет Нетаньяху на какое-то время перестал следить за внутриполитической ситуацией. По всей видимости, в расчете на духовный и патриотический подъем после быстрой победы над Тегераном.

Однако обстановка сложилась обратная — «маленькая победоносная» война затянулась почти на две недели, и на каком-то ее этапе Израилю даже пришлось защищаться активнее, чем его противникам.

Неудивительно, что, едва смолкли пушки, общественность тут же начала искать ответ на вопрос: кто виноват?

Хотя в стане противников Нетаньяху наблюдаются разлад и упаднические настроения, спровоцированные конфликтом между «тяжеловесами» оппозиционного лагеря — экс-министром обороны Бени Ганцем и бывшим главой Генштаба Гади Айзенкотом — и предъявить премьеру какие-либо консолидированные обвинения они не могут, правящая коалиция вновь оказалась на грани распада. На этот раз — уже по вине вчерашних союзников.

В частности, ультраортодоксальное крыло израильского правительства на днях пригрозило парализовать работу Кнессета. Это случится, если Нетаньяху не заблокирует окончательное принятие закона, связанного с призывом на военную службу молодых верующих «харедим», который к тому же был разработан и пролоббирован представителями его партии.

В какой-то момент накал страстей достиг таких масштабов, что Нетаньяху даже пришлось переносить вылет в Вашингтон на поздний вечер, дабы провести серию брифингов и встреч с ортодоксами.

Он пытался уговорить их не разрушать легитимность правящего кабинета и дать законодателям время «дошлифовать» спорный законопроект. На какое-то время успокоить консервативную общественность удалось, но сам вопрос с повестки по-прежнему не снят.

Имиджевые потери

С новой силой разгорается и коррупционный скандал «Катаргейт», о котором израильское общество успело подзабыть. И напомнил о нём сам Нетаньяху.

За день до вылета в Вашингтон он уволил своего пресс-секретаря Омера Достри, который до недавнего времени входил в премьерский ближний круг и даже считался одним из его «наперсников».

Как отмечают в канцелярии, причина разрыва — «имиджевые потери», которые якобы понес Нетаньяху из-за неосторожных заявлений Достри.

В частности, тот на начальных этапах «Катаргейта» несколько раз вводил следствие в заблуждение, ввиду чего у правоохранителей сформировалась убежденность, что в коррупционных сделках замешан в том числе и премьер.

Доказывать обратное Нетаньяху пришлось почти полгода, всякий раз балансируя на грани отставки.

Сместив фокус негатива на Достри, Нетаньяху смог дистанцироваться от скандала с катарскими агентами влияния, который угрожал ему репутационными издержками и даже потерей премьерского кресла.

Теперь, даже если в деле появятся новые высокопоставленные фигуранты, премьер будет проходить по нему в худшем случае как свидетель, а в лучшем — как потерпевший.

Палестинский «размен»

На грядущих переговорах в Вашингтоне разговор непременно зайдет о ситуации в секторе Газа и о переговорах, которые в очередной раз зашли в тупик.

Израильский истеблишмент не слишком доволен новыми встречными предложениями ХАМАС, выдвинутыми уже после того, как Тель-Авив и Вашингтон анонсировали скорую сделку по прекращению огня в анклаве на 60 дней.

И хотя Трамп продолжает бравировать скорым заключением нового «исчерпывающего соглашения», которое будет включать в том числе «изгнание» лидеров ХАМАС за пределы анклава, в жизнеспособности таких заявлений, с учетом реалий на земле, сомневаются как в Израиле, так и в Палестине.

На этом фоне наблюдаются попытки раскачать ситуацию на Западном берегу — в границах международно признаваемой Палестины.

В частности, израильская сторона поддерживает сепаратистские настроения в городе Хеврон, где группа высокопоставленных шейхов пытается добиться превращения города в «микрогосударство» с последующей нормализацией отношений с Израилем.

Тель-Авив пока сохраняет осторожность и не слишком поддерживает шейхов-бунтарей, хотя и работает с ними через посредника, министра экономики Израиля Нира Барката. Однако Израиль вполне может и перейти к более решительным действиям, особенно если сделка с ХАМАС в очередной раз провалится.

В таком случае создание «буферного эмирата» станет одним из способов дополнительно расколоть Палестину, а заодно — создать препятствие между палестинскими территориями на Западном берегу Иордана и остальным Израилем.

А чуть позже израильтяне могут провести и «политический размен» с Палестинской администрацией, получив контроль над Газой в обмен на обязательство не расширять экспансию на Западный берег и не поддерживать племенной сепаратизм.

Однако чтобы эта схема сработала так, как задумал Тель-Авив, необходимо ввести в курс действий США как основного гаранта нынешних сделок между палестинцами и израильтянами. И лучше Нетаньяху с этой задачей никто не справится.