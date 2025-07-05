Несколько дней назад состоялись телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его французским коллегой Эммануэлем Макроном. Первый обстоятельный разговор с осени 2022 года был инициирован Парижем и во многом касался иранской проблематики.

Иван Шилов ИА Регнум

А чуть позже газета Le Parisien выступила с сенсацией: внезапный порыв Макрона был спровоцирован боязнью, что иранские ракеты долетят до Парижа. Однако у французского лидера были и другие, менее очевидные причины просить Москву повлиять на Тегеран.

В пределах досягаемости

Основной тайный страх Макрона, на который сделали акцент французские газетчики, — удары возмездия со стороны иранцев.

Еще в первые дни израильской операции «Львиная сила» Тегеран пригрозил западным союзникам Тель-Авива (среди которых была и Франция), что любая помощь последнему в отражении иранских атак будет расценена как вступление в войну. А значит, даст Ирану моральное право наносить удары по европейским объектам на Ближнем Востоке.

А чуть позже поползли слухи, что Иран раздвинул границы возможной ответной операции, изготовившись (при резком ухудшении обстановки) бить непосредственно по Европе. И использовать для этих целей «самые новые ракеты».

Скорее всего, речь шла о ракетах линейки Kheibar Shekan, впервые представленных в 2022 году.

Заявленная дальность применения их модернизированной версии (Kheibar Shekan 2), поступившей на вооружение незадолго до конфликта, превышает 2 тыс. километров, что достаточно для достижения территории Франции. Схожие характеристики имеют и ракеты Ghadr-110 и Sajil-2.

А тяжелая ракета Khorramshahr-4 и вовсе способна преодолеть более 4 тыс. километров, что оставляет за Тегераном гипотетическую возможность ударить по любой части Франции, включая столицу.

Работа на аудиторию

Впрочем, журналисты Le Parisien серьезно сгустили краски. Наносить удары по французской территории и тем самым провоцировать на вступление в конфликт одновременно все страны НАТО Тегеран не планировал.

Однако серьезно напугать Елисейский дворец он все же смог, пригрозив возможным выходом страны из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — по примеру КНДР.

Такие заявления не стоит считать пустой бравадой, тем более что от выхода из Договора Тегеран отделяет несколько символических шагов. В частности, уже снижены до минимума контакты с МАГАТЭ, демонтированы камеры наблюдения на ключевых ядерных объектах страны, разработан проект закона о выходе, который иранский парламент в случае необходимости сможет провести за несколько дней.

Перечисленное в совокупности создает у Парижа серьезные опасения, что Тегеран может встать на путь создания ядерного оружия, хотя иранские официальные лица всячески отрицают эти планы.

Не случайно в разговоре с Путиным Макрон как минимум несколько раз сделал акцент на непреложности и нерушимости ДНЯО. Рассчитывая, по всей видимости, что Москва использует свой авторитет, чтобы удержать иранцев от необдуманных шагов и окончательного прекращения переговоров по «ядерной сделке».

Обмен заключёнными

У Елисейского дворца в повестке есть и другие острые вопросы, связанные с Тегераном. В частности, необходимость вернуть на родину двух граждан Франции — Сесиль Колер и Жака Пари, которые были обвинены в организации беспорядков в Иране в 2022 году и по сей день содержатся в «политической» тюрьме Эвин.

Попытки Елисейского дворца воздействовать на иранских чиновников-реформистов — включая президента Масуда Пезешкиана — с целью освобождения сограждан успехом не увенчались. Напротив, Тегеран со временем лишь ужесточил свою позицию, обвинив узников Эвина в работе на израильскую разведку.

С учетом общего ужесточения отношения иранских правоохранителей к «израильской агентуре» после «Львиной силы» участь французов незавидна: с высокой долей вероятности им, как и другим арестованным произраильским фигурам, в ближайшее время будет вынесен смертный приговор.

Макрону, который построил свой политический имидж в том числе вокруг готовности защищать интересы граждан Франции любой ценой, категорически этого нельзя допустить. А поскольку ни щедрые посулы, ни угрозы в итоге не сработали, единственный оставшийся выход — добиваться организации обменного процесса, посредником в котором могла бы выступить Россия.

В отличие от других внешнеполитических партнеров Тегерана, Москва имеет в глазах иранских властей значительный «кредит доверия», усиленный заключением в начале 2025 года Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это делает ее подходящим гарантом прозрачности процедур гипотетического размена.

Тегерану есть кого потребовать от Франции. Например, он может включить в обменный список группу этнических азербайджанцев, собиравших данные о военной логистике на Кипре и арестованных европейскими силовиками в конце июня.

Также можно запросить возвращения на родину иранских активистов, задержанных в США несколько дней назад, или же потребовать выдать нескольких армейских перебежчиков, ранее перебравшихся сначала в Израиль, а оттуда — в Европу.

Во всех случаях это потребует от Франции срочной работы с союзниками, чтобы убедить их выполнить требования Тегерана, который ничего не теряет, вне зависимости от итогов сделки, в отличие от Макрона.

А потому Елисейский дворец пытается выиграть время и ждет, что Москва по-джентльменски поможет ему и в этом вопросе.