Россиянам запретят приводить на пляж домашних животных — по крайней мере, такую меру содержит проект приказа МЧС, который вступит в силу 1 сентября. Правда, речь идет только о «специально оборудованных пляжах», да и сам документ — еще на стадии обсуждения.

Иван Шилов ИА Регнум

Авторы документа из МЧС делают исключение только для собак-поводырей, остальные домашние животные должны оставаться дома или ждать хозяев за пределами пляжа. Зоозащитники уже встретили проект в штыки.

Проект критикуют с «педагогической» точки зрения

«Для многих собаководов, особенно для одиноких пожилых людей, собака — это отдушина. Они проводят всё время вместе, в том числе и на пляже», — говорит ИА Регнум кинолог, ветеринар, президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский. «Многие пляжи у нас неухоженные. Там пьют, причём нередко в компании с участием детей, мусорят, матерятся. Вот с чем надо бороться! А если добропорядочный гражданин идет купаться с собачкой, за которой он убирает, — и его теперь не пустят? Это как понимать? — риторически спрашивает зоозащитник. — Гражданин платит налоги, которые идут на содержание тех же сотрудников МЧС и так далее… Конечно, это дискриминация, нарушение прав человека!»

По словам эксперта, подобных запретов нет не только в цивилизованном мире, а вообще в мире. «Я сам был много раз и по работе, и так на знаменитых пляжах в Майами, в Барселоне. Приходят семьи с собаками: и животные ничего не вызывают у людей, кроме улыбки, радости», — уверяет собеседник.

Кинолог считает проект МЧС ошибкой и по педагогическим соображениям.

«Собаки делают человека человеком. И наоборот, дети, которые растут без контакта с животными, без общения в том числе с собаками, они потом и людей не любят. Семья тем и отличается — любовью. А для многих жителей России семья полноценна, только когда есть какое-то животное. Очень важно, когда вся семья проводит время вместе», — подчеркивает собеседник.

Оставить пса за забором пляжа ради комфорта отдыхающих

У сторонников запрета тоже есть аргументы — закон принимается для общего блага.

«Конституция гарантирует гражданам комфортную и безопасную среду обитания. В приоритете у нас всегда человек, — комментирует для ИА Регнум юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. — Поэтому, да, формально под запрет подпадают все домашние животные, включая крошечную таксу. Посади ее на подушечку, и такса со страху никуда с этой подушки не убежит. Ну а если овчарка начнет разгуливать по пляжу среди людей?»

Хаминский напоминает: в прошлом году собаки покусали 237 тысяч человек в России, с начала года они напали на людей в 24 регионах — и не всегда они были бродячие.

Кстати, по статистике, в большинстве случаев кусаются домашние животные, а не бездомные. Так, в Сочи в феврале дворовые псы сорвались с цепи и напали на 9-летнего мальчика. Прохожие успели отбить ребенка. Позже выяснилось, что хозяин продержал животных две недели без еды.

— Маленькие дети при попустительстве родителей часто подходят на улице к чужим собакам, хватают за хвост, за уши. Животное на второй-третий раз огрызается, возникает конфликт. Не всякая даже дрессированная собака на пляже будет сидеть рядом с хозяином, она будет бегать. Соответственно, будет сталкиваться с другими отдыхающими. В том числе и с детьми, — предупреждает Хаминский.

По мнению юриста, собака может оцарапать, укусить, и даже если ребёнок сам спровоцировал — юридически, в случае официального разбирательства, он будет прав, потому что у нас приоритет человека. «Многие собаки уверены: человека в воде надо спасать. Поэтому зачастую купальщиков она будет всеми силами спасать. Так что отдыхающим придется спасаться от назойливости животных. При этом даже физически крепкому мужчине трудно увернуться в воде от собаки. А представляете, если ребёнок плавает — и вдруг незнакомый пес обхватывает лапами и куда-то тащит?» — риторически спрашивает Хаминский.

Третье, напоминает юрист: собаки на природе справляют нужды на травку, в песок, и далеко не каждый хозяин успеет убрать. «А это уже прямое нарушение санитарно-эпидемиологических норм», — возмущается он.

Почему МЧС вводит правила поведения на пляже

Приказ разработан во исполнение Федерального закона «О безопасности людей на водных объектах», вступившего в силу в феврале этого года. Теперь МЧС получило право издавать нормативные акты о порядке пользования водными объектами.

Проект содержит 151 пункт, однако большинство из них повторяет старые, общеизвестные запреты: не заплывать за буйки, не купаться в состоянии опьянения, не оставлять детей без присмотра, не плавать на предметах, не предназначенных для этого, вроде бревен и так далее.

Приводить с собой домашних животных запрещает самый последний пункт — и такое правило вводится в стране впервые.

Примечательно, приказ пока не содержит никаких мер наказания за нарушение требований.

Почему запрет невозможно будет проконтролировать

Да и вообще, приказ распространяется только на организованные пляжи, успокаивает своих оппонентов Хаминский.

— Никто не мешает отойти на 50 метров в сторону и пустить собачку побегать по траве, а потом залезть в тот же водоем, поплавать, вылезти, — напоминает правозащитник.

По его мнению, противниками решения МЧС движет простое самолюбие. «Люди привыкли, что собачка спит в ногах, и любой запрет, который распространяется на собачку, они экстраполируют лично на себя», — поясняет Хаминский.

Приказ попросту не будет исполняться на практике, возражает ему зоозащитник Уражевский.

«Это решение не будет работать, потому что запрет невозможно контролировать. Вместо того чтобы спасать людей, МЧС будет набирать штаты, чтобы прочесывать пляжи, искать тех, кто пришел с собачкой? Тратить на эти цели бюджетные деньги, миллионы, а по всей России — это миллиарды. У нас других проблем нет?» — недоумевает зоозащитник.