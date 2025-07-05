Если верить бесплатной газете Нацбанка Украины (НБУ) для пожилых людей «Финансовая мудрость», опубликовавшей диалог нынешнего главы НБУ Андрея Пышного и бывшего главного банкира (а затем президента) Виктора Ющенко, уже в нынешнем году может начаться чеканка «шагов», призванных заменить копейку.

Иван Шилов ИА Регнум

Если, конечно, Верховная Рада примет внесенные НБУ поправки к действующему законодательству.

Такое действие бывший и нынешний банкиры считают архиважным, поскольку оно направлено, как поясняет газета, «​​на восстановление исторической справедливости, содействие дерусификации и акцентированию внимания на национальных традициях в денежном обращении Украины».

Ведь термин «шаг» используется для обозначения мелкой монеты в украинском языке XVI века и имеет «древнее украинское происхождение», хотя и похож на русское слово. То есть, «такое же, но другое».

Ющенко назвал это фантастической идеей.

Поскольку, по его мнению, такая замена финализирует денежную реформу «в таком виде, как она была задумана в 1990 годах», когда у парламента не хватало политической воли. А деньги — это атрибут нации и «здесь половинчатого решения быть не может».

Пышный еще более категоричен: сейчас лучшее время для «шагов».

«Кроме России, Беларуси и, извините, Приднестровья, больше нигде нет копеек. Это что-то вроде, знаете, такой кучи мусора, который нам оставила Москва в нашем доме. Прямо посреди комнаты. У Украины есть украинское название разменной монеты, которая своими корнями уходит еще в XVII столетие. Украинская Народная Республика в 1918 году напечатала шаги. Напечатала, а не отчеканила. Экономически страна тогда не могла позволить себе чеканить монеты, а очень хотела действительно иметь этот атрибут национальной идентичности.

Потом была борьба ОУН* и УПА*, и денежный счет этих организаций предусматривал именно шаг как разменную монету. В 1991 году была отчеканена первая партия шагов, не получившая возможности попасть в обращение. Сейчас в Украине происходят, наверное, едва ли не самые драматические события нашей истории. И когда мне говорят: «Не ко времени», я спрашиваю: «А когда же тогда ко времени?» — негодует главный банкир Украины.

По его словам, сейчас в обороте находится 4,1 млрд монет номиналом 10 копеек, а 50 копеек — 1 млрд 350 млн штук. И в 2025 году в рамках выведения изношенных денег НБУ должен отчеканить 20 млн монет номиналом 50 копеек.

«Я бы очень хотел, чтобы эти 20 млн монет уже были бы номиналом 50 украинских шагов», — подчеркнул Пышный, который уверяет, что никаких дополнительных издержек это не потребует и «символ московской оккупации», копейки, будут ходить наравне с шагами. Звучит бесподобно и поначалу действительно веришь, что это «уникальное название монеты, которого не знают другие лингвокультуры».

Но стоит лишь вникнуть в суть — и пафос «деколонизации» несколько меркнет.

Поскольку «шаг» — народное название польского трехгрошовика. Trojak был самой распространенной монетой в денежном обращении в XVI–XVII в. и ходил аж до 1841 г., а потом чеканился Австрией для нищей Галичины в меди.

Денежная единица шаг времен УНР печаталась на простой бумаге

В России название «шаг» приклеилось к монете в 2 копейки, так её называли на Правобережной Украине — то есть, бывшей Польше. Ну, а когда случилась революция и Гражданская война, на обломках Российской империи новое квазигосударство начало делать всё, чтобы не как раньше.

Сначала денежная единица УНР получила название «карбованец», который попытались приравнять к золотому эквиваленту, но первой стала купюра сразу в 100 карбованцев, вошедшая в обращение с 5 января 1918 года.

Уже 1 марта 1918 г. Центральная Рада приняла Закон «О денежной единице, битье монеты и печати государственных кредитных билетов», которым была введена новая денежная единица — гривна, которая делилась на 100 шагов и равнялась половине карбованца. Печатали новую валюту в Германии, что было явным проявлением новых союзнических отношений.

Несмотря на то, что тремя Универсалами ЦР декларировала сохранение единства с матушкой-Россией, потом она вдруг решила присоединиться к переговорам в Брест-Литовске как самостоятельный участник вопреки обещаниям и провозгласила «самостийнисть». И еще в декабре 1917 г. немецкий канцлер Георг фон Гетлинг признавал, что сепаратные переговоры с Центральной Радой — рычаг давления на Россию.

В определенный момент немцы решили взять управление проектом в свои руки и самостийность ликвидировали: править Украиной стал назначенный немцами гетман Павел Скоропадский. При нем уже и отпечатали «шаги».

Из-за отсутствия монет в металле их использовали в качестве бумажных марок — причем делали из обычной бумаги, как и гривны, и подделывались они безбожно.

В следующий раз, как верно вспоминают Ющенко и Пышный, пробный тираж был выпущен на заре независимости, но разошелся по коллекциям вследствие консервативного настроя в Верховной Раде.

Тем более, что были варианты: копейка могла стать и «списівкою» («спыс» по-украински — копьё).

Но на самом деле проблему быстро сняла с повестки дня первая валюта независимой Украины — тоже карбованец. Тиражи отпечатанных в Великобритании купюр включали номиналы от 1 до 100 карбованцев, но обесценивались они быстрее, чем деньги вводили в оборот. Ну какие шаги, если в 1992-м инфляция составила 2000% в год, а в 1993-м — более 10 000%?

Одновременно в Британии и Канаде печатали гривну, однако денежной реформы украинцам пришлось ждать 4,5 года (до конца августа 1996-го). Только вместе с гривнами в денежный оборот и быт украинцев вернулась разменная монета в виде копеек: в 1992 году переименование не состоялось, а позднее менять решение нее стали.

Заново двигать инициативу НБУ начал в прошлом году, а нынешняя активность, вероятно, объясняется неизбывной привычкой сделать что-нибудь к красивой дате.

Первые гривны появились в августе 1918-го. Затем — август 1996-го, момент возникновения текущей денежной единицы Украины. Ну и, конечно, август — это День независимости и годовщина денежной реформы (25 августа), поэтому Пышный впервые анонсировал будущее переименование украинских монет тоже в августе 2024 г.

Но поскольку идеологически-культурная составляющая перехода обоснована в полной мере, пора вернуться с небес на землю.

Frank Hammerschmidt/dpa/picture-alliance/ТАСС

А в жизни всё проще: пока в НБУ носились с переименованием, самих копеек, по сути, уже не стало. Монеты достоинством 1, 2, 5 и 25 копеек вывели из обращения ещё до войны, в 2019–2020 гг. Сейчас формально в обороте остаются упомянутые главой Нацбанка номиналы в 10 и 50 копеек.

Формально — потому что заплатить ими ещё можно. Получить на сдачу — на рынке, и то крайне редко. Разве что бабка какая-то сунет продавцу, а тому их тоже кому-то всучить нужно.

В магазинах чеки просто округляют. До 0,5 грн — в пользу покупателя, с 0,51 грн — в свою. Все привыкли, никто не скандалит. Наоборот, скандалят, если насыпать монет.

С момента отмены мелких номиналов украинские супермаркеты начали работать сборщиками мелочи. Приносишь, администратор считает, выдаёт бумажные. Но сдать можно только всё те же 10 и 50 копеек, остальные нужно нести в банк. При этом магазины, хотя и принимают монеты, сами ими уже не пользуются: неудобно, долго, дорого.

А значит и в обороте монет практически нет.

Пышный говорит о почти 5,5 млрд монет, плюс ежегодно чеканят ещё пару десятков миллионов. Но где они, эти миллиарды — неизвестно, разве что лежат в копилках.

К тому же, возможно, в этой статистике до сих пор учитывается мелочь, оставшаяся в Крыму, Донецке, Луганске и новых регионах РФ (на Украине до сих пор официально население 42 млн человек, почему бы и монеты так же не считать?)

По сути, новыми копейками стали гривны мелких номиналов (1,2,5,10 гривен). В бумаге эти купюры давно не печатают, чеканят ещё со времён Порошенко**. При этом что можно купить на одну гривну? Да ничего. Как и на две, и на пять.

В самой дешёвой маршрутке проезд стоит 15 грн. Кому в такой ситуации нужны монеты — копейки, шаги, как ни назови? Нумизматам разве что. Все случилось так же, как и в 90-е: пока думали, как монеты назвать, нужда в них отпала. А Пышный и Ющенко три страницы отвешивают друг другу комплименты и рассуждают: вот, теперь уже, наконец-то, отчеканят первый тираж новых полтинников и заживем, наконец.

А я так скажу: правильно делают. Судя по происходящим процессам, в денежном вопросе просматривается определенная карма. В прошлый раз вся эта чехарда карбованцев, гривен и шагов закончилась тем, что пришла Россия и суета закончилась на многие годы — «дошагали» до рубля (на котором, кстати, был написан и украинский перевод — карбованец).

Если от нынешней Украины всё-таки что-то останется, то и в этом случае нынешние гривны, шаги и копейки вряд ли переживут нынешний кризис. У страны сотни миллиардов внешних долгов, а обеспечены они разве что хохмами корешей Зеленского из «Вечернего квартала».

А взявшись за отказ от «московских копеек», активисты из НБУ почему-то не задумались о том, как позорно звучит слово «гроші» как таковое — сколько зарабатывали украинцы при «польской оккупации», если название мелкой разменной монеты у них применяется к деньгам в целом?

*признана экстремистской и запрещена в России

**физическое лицо, внесенное в список террористов и экстремистов