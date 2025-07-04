Тема сексуального насилия в закрытых ультраортодоксальных общинах традиционно является для Израиля болезненной, и государство старается лишний раз не привлекать к ней внимания. Однако ситуация постепенно меняется.

Иван Шилов ИА Регнум

После того как израильское правительство в июне организовало в Кнессете слушания по проблемам насилия в общинах, дела «насильников-ортодоксов» стали шире освещаться в прессе.

Одним из таких стало «дело Роттера» — израильского общественника и лидера добровольческой дружины «Шомрим», патрулировавшей ортодоксальные кварталы Бней-Брака, что в пригороде Тель-Авива.

Несмотря на то, что Роттера арестовали спустя несколько дней после слушаний, процесс был придан огласке лишь на днях — когда правоохранители сочли, что обвинений против него набирается гораздо больше и суд должен иметь общеизраильский характер.

Полиция ортодоксальных нравов

Основная специализация «Шомрим» — патрулирование улиц. Организация впервые возникла в США как «соседский дозор» в еврейских кварталах — и вскоре этот опыт переняли ортодоксальные общины Великобритании и Израиля.

Появилась такая организация и в Бней-Браке, где проживает значительное число консервативных иудеев. И довольно быстро стала одной из наиболее активных и слаженно действующих.

Среди прочего «Шомрим» нередко выступала как «полиция нравов», самостоятельно расследуя нарушения религиозной морали и иные проступки, связанные с религией. Члены дружины охотились на педофилов и насильников, причем делалось это, как правило, по наводке раввинов и местных неравнодушных граждан.

Местные ультраортодоксы предпочитали разбирать резонансные случаи внутри общин самостоятельно — и, в случае чего, не выносить сор из избы.

Несмотря на то, что «Шомрим» не имела мандата на проведение оперативно-разыскной деятельности, местная полиция охотно передавала общественникам «на аутсорс» отдельные мелкие задачи.

К тому же возглавлявший структуру Роттер пользовался авторитетом среди местных жителей, а также наладил хороший контакт с полицейским руководством и местными чиновниками: те стали воспринимать его как «своего».

В знак признания заслуг лидера «Шомрим» стали уважительно называть «комиссар Бней-Брака», фактически приравняв его в глазах общества к израильским официальным лицам. Впрочем, как выяснилось позже, далеко не все жители пригорода относились к Роттеру одинаково трепетно.

Ужасы их городка

После резонансных июньских слушаний в Кнессете в полицию Тель-Авивского округа посыпались обращения от жителей Бней-Брака. Те признавались, что уже много лет живут бок о бок с серийным насильником, который держит общину в страхе.

При этом его имени они, как правило, не называли — видимо, надеясь на прозорливость правоохранителей.

С другой стороны, имя «комиссара Бней-Брака» фигурировало как минимум в шести таких жалобах. И, судя по срокам давности некоторых нападений, насильнический «стаж» подозреваемого насчитывает почти четверть века.

Среди пострадавших фигурировали как взрослые — главным образом молодые женщины, — так и несовершеннолетние.

Некоторые граждане сообщили, что ряд изнасилований носили «подчеркнуто ритуальный характер» и совершались с использованием религиозной атрибутики, что придало делу дополнительный негативный окрас.

В ходе предварительных разбирательств также выяснилось, что Роттер не впервые попадает в поле зрения правоохранителей. Например, в 2008 году его уже подозревали в оказании посреднических услуг при торговле наркотиками, а два года спустя — в акте насилия в отношении учащегося религиозной школы.

Однако в обоих случаях дела развалились еще до суда — не в последнюю очередь благодаря авторитету начальника «Шомрима».

Однако в 2025 году против Роттера были обнаружены прямые улики, что сделало огласку неизбежной. Кроме того, вести разбирательство прикомандировали полицейских чинов из других округов страны, чтобы снизить риск оказания давления на следствие изнутри.

Давление и принуждение

Процесс против Роттера вполне может стать показательным. Израильские правоохранители убеждены, что поступившие жалобы лишь верхушка айсберга и речь может идти еще о десятках случаев насилия.

Тем более что Роттер, известный обширными связями в кругах ультраортодоксального духовенства и в полиции, вполне мог запугивать жертв общественным порицанием и проблемами с законом, вынуждая их молчать.

По уровню резонанса дело руководителя «Шомрим» вполне может обойти «дело Йехуды Меши-Захава» — основателя и бывшего лидера добровольческой поисково-спасательной организации «ЗАКА».

Как и Роттер, Меши-Захав был в 2021 году обвинен в многочисленных преступлениях сексуального характера, включая насилие с религиозным подтекстом. Однако он успел совершить самоубийство до того, как до него добрались правоохранители. Обвинения в адрес лидера «ЗАКА» удалось подтвердить лишь к 2024 году. Роттер же попал в руки властей живым.

Среди прочего следователям предстоит установить, действовал ли «комиссар» в одиночку или же втянул в противоправные действия других членов «Шомрим». Тем более что в рядах организации было немало молодых мужчин-волонтеров и часть из них уже успела заявить о «давлении и принуждении» со стороны бывшего начальника.

Полиция проверяет каждое заявление на случай, если кто-то из добровольцев вдруг решил присовокупить к «багажу» Роттера несколько дополнительных эпизодов или переложить на него собственную вину.