В Вашингтоне завершилась многомесячная драма с принятием первого крупного проекта реформ Дональда Трампа на его втором сроке.

Иван Шилов ИА Регнум

До последнего момента Белый дом проводил свои инициативы в жизнь на основе президентских указов. За это демократы вовсю обвиняли Трампа в попытке управлять Америкой как император, не обращая внимания на законодательную власть.

Так принимать многие решения проще, но есть и недостатки. Ведь любые указы легко может отменить следующий президент США.

Именно это сейчас, например, происходит с эдиктами времён каденции Джо Байдена. Трамп многие из них уже аннулировал. А республиканцы хотят полностью вычеркнуть из истории всё наследие Байдена. Они ссылаются на то, что указы предыдущего президента США почему-то постоянно подписывались при помощи специальной авторучки. Этим занимались мало кому известные советники Байдена, которые за спиной президента решали все вопросы.

Самого же главу государства, страдающего от явных когнитивных проблем, могли даже не ставить в известность.

Тем не менее, на фоне раскола Конгресса исполнительной власти приходится всё чаще действовать в одностороннем порядке.

С начала президентства Трампа ему удалось утвердить лишь один крупный законопроект, им и стал «большой красивый билль».

В него по старой доброй традиции Вашингтона напихали вообще всё — от налоговой реформы до изменений в системе медстрахования и борьбы с миграцией. По отдельности это принимать было бы совсем тяжко и нереалистично.

Белый дом надеется своим массивным биллем размером почти в тысячу страниц добиться сразу нескольких задач.

Например, простимулировать рост экономики за счёт сохранения и расширения налоговых льгот.

В законопроект Трампа включено его предвыборное обещание о ликвидации налогов на чаевые. Это будет воспринято очень позитивно десятками миллионов работников сферы услуг в США. Не зря за нынешнего президента на выборах проголосовала Невада, где решающую роль играет многочисленный персонал казино, отелей и ресторанов.

В условиях торговых войн на Уолл-Стрит ожидают резкого замедления роста экономики США до показателей около 1%. Есть вероятность наступления рецессии в 2026 году, что сильно ударит по рейтингам республиканцев в преддверии выборов в Конгресс.

Поэтому экономисты Белого дома надеются поскорее заключить торговые сделки с другими странами и добиться снижения налогов, чтобы любыми способами избежать экономического спада.

Кроме того, после принятия билля в Америке появятся специальные «детские счета», на которые будут перечисляться государственные бонусы в размере одной тысячи долларов за рождение каждого ребёнка.

Команда Трампа берёт пример с России и ряда стран Евросоюза, где уже давно предоставляются льготы для улучшения демографии.

В США после пандемии наблюдается очень серьёзное падение рождаемости, причём среди всех этнических групп. Общее число рождений упало до показателей 1979 года, хотя тогда в Америке жило на 100 миллионов меньше, чем сейчас. Рост численности населения происходит лишь за счёт миграции.

При этом с миграцией администрация Трампа старается бороться, хоть и с переменным успехом.

Наблюдается падение на 90% притока нелегалов через южную границу США. Однако с депортацией мигрантов, уже находящихся на американской территории, пока не всё так гладко.

Масштабные депортационные рейды после волнений в Лос-Анджелесе стали проводиться реже. Сказывается давление крупного бизнеса, который жалуется на нехватку рабочих рук.

Сокращение числа мигрантов может уменьшить уровень безработицы в США, но затормозит планы Трампа устроить реиндустриализацию Америки. Ведь для этого не хватает ни квалифицированных инженеров, ни профессиональных рабочих.

Вокруг «большого красивого билля» в Конгрессе шли ожесточённые баталии.

Демократы и некоторая часть оппонентов Трампа в стане республиканцев были недовольны тем, как законопроект резко ускорит рост госдолга США, добавив к нему минимум пять триллионов долларов в следующие десять лет.

К этой кампании давления подключился и Илон Маск, у которого имелся свой шкурный интерес, ведь его лишили федеральных субсидий на продажу электромобилей. Конфликт Трампа и Маска в какой-то момент грозил потопить принятие билля.

Однако в конечном счёте массивный законопроект всё же удалось утвердить в обеих палатах Конгресса.

Изначально это планировали сделать ещё ко Дню поминовения в конце мая, но сроки сдвинулись на полтора месяца.

Поэтому Белый дом устроил импровизированное празднование принятия документа в День независимости 4-го июля. Мероприятие удачно вписалось в программу года праздничных мероприятий по случаю наступающего в 2026-м 250-летнего юбилея США.

Команда Трампа на следующий год надеется устроить настоящий «праздник американизма».

В Штатах впервые за 32 года пройдёт чемпионат мира по футболу. В то же время будет отмечаться юбилей подписания декларации независимости и создания США.

Заодно вступят в силу налоговые льготы, которые хоть и усугубят бюджетный кризис, но сэкономят простым американцам деньги. И затем на такой высокой ноте можно уже идти на выборы в Конгресс.

Однако риски экономической рецессии, как и серьёзных потрясений на долговом рынке, сохраняются. Ведь уже сейчас кризисная ситуация с финансами правительства выходит из-под контроля.

Дыра в американском госбюджете превышает два триллиона долларов и закрыть её нечем. Госдолг США растёт на один триллион каждые три месяца. На обслуживание своих долгов Вашингтон уже тратит больше, чем на военные расходы. Да ещё и приходится занимать деньги по выросшим ставкам по гособлигациям, достигающим сейчас пяти процентов.

Демократы всячески пугают Америку экономическим апокалипсисом, который последует за принятием реформ Трампа. В душе они наверняка надеются на серьёзную дестабилизацию внутри страны, которая может подорвать позиции нынешнего президента.

Это облегчит для демократов задачу получения большинства в нижней палате Конгресса после ноябрьских выборов 2026 года. Сенат, скорее всего, останется под контролем республиканцев. А вот в палате представителей у них лишь шаткое большинство, которое вполне может кануть в лету на следующих выборах.

Белый дом понимает, что нынешний билль с высокой долей вероятности станет их первой и последней победой в Конгрессе.

С приближением выборов проводить новые реформы будет всё сложнее.

А затем, уже в случае потери большинства в нижней палате, придётся иметь дело с разделённым Конгрессом, где демократы начнут блокировать любые инициативы. И в последние два года на посту президента Трампу останется лишь подписывать указы да заниматься внешней политикой.

Главными же проигравшими от принятия его большого законопроекта стали всевозможные иностранные лоббисты в Вашингтоне — в первую очередь, конечно, украинские.

Они на протяжении многих месяцев пробивали включение в документ пунктов о расширении поставок внешней помощи. Но в конечном счёте та же Украина вообще ни разу в «большом красивом билле» не упоминается. Более того, в преддверии его принятия Белый дом объявил о приостановке выделения Киеву даже старых траншей.

Республиканская администрация демонстративно сокращает своё участие в украинском конфликте и отказывается вводить новые санкции против России.

Пресловутый санкционный билль, продвигаемый ястребами в Сенате, тоже не стали соединять с проектом реформ Трампа. Наоборот, в отдельных сферах даже наблюдается смягчение санкций против России.

В целом же законопроект Трампа олицетворяет стремление заниматься внутренними проблемами США, которых накопилось предостаточно. Эффект от принятых реформ будет проявляться на протяжении следующих нескольких лет, и прогнозировать его сложно.

Но одно уже ясно — раскол внутри американской политики только усилился. И любые невзгоды, с которыми в будущем столкнутся США, демократы будут объяснять именно утверждёнными сейчас инициативами Трампа.