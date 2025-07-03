Стали известны страны, которые примут участие в создании контингента НАТО на территории присоединившейся к нему два года назад Финляндии, и режим его размещения в северных финских регионах.

Иван Шилов ИА Регнум

И, хотя НАТО ещё не завершило процесс обустройства в этой стране, действия альянса уже грозят экологической катастрофой. Представители древнего народа саамов, проживающие в Скандинавии, заявляют, что военные учения могут уничтожить исконную отрасль местной экономики.

Лапландская бригада

Летом 2024 года финская пресса сообщила, что в городе Миккели, неподалеку от границы с Россией разместится армейский подштаб Североатлантического альянса и бронетанковая бригада НАТО. Также было объявлено о том, что эта штаб-квартира будет непосредственно подчиняться штабу альянса в Норфолке, находящемся на восточном побережье Соединенных Штатов.

Финская газета Iltalehti сообщила, что в штабе в Норфолке, в задачу которого изначально входило проведение операций военно-морских и военно-воздушных сил в Северной Атлантике, появятся примерно 375 новых офицеров.

Их присутствие потребовалось для того, чтобы новая структура сумела бы взять на себя управление войсками в Норвегии, Швеции и Финляндии. На такой конфигурации настояли норвежцы. Среди новых офицеров, отправленных в Норфолк, оказалось и 25 финнов.

Норвегия на правах «старой» страны НАТО настояла и на своём праве руководить воздушными операциями альянса в скандинавском регионе. В свою очередь, новичкам-финнам поручили разместить у себя армейский подштаб. Миккели был выбран для этого по двум причинам. Во-первых, в городе уже имеются штабные структуры финской армии; во-вторых, там есть аэропорт.

Альянс также намерен разместить на севере Финляндии, в Лапландии, целую бригаду. Снабжать её оружием предполагается через порт Кеми, находящийся на побережье Ботнического залива.

Этот порт соединен железными и автомобильными дорогами с разными регионами Финляндии, Швеции и Норвегии. В Кеми есть аэропорт, то есть оттуда оружие можно будет перевозить и воздушным транспортом.

Новую базу НАТО предполагается отдать под контроль шведов. Так, во всяком случае,явствовало из статьи, опубликованной в прошлом году изданием Svenska Dagbladet. Газета сообщила, что на эту базу, которая разместится относительно недалеко от российских Мурманской области и Карелии, отправят до полусотни офицеров из Швеции.

Их соотечественники войдут и в рядовой состав направленных в Финляндию частей передового соединения НАТО Forward Land Forces (FLF). По словам источников Svenska Dagbladet, такая диспозиция оказалась принята для того, чтобы «финны могли больше сосредоточиться на обороне южных частей» государства.

В сентябре прошлого года Сами Нурми, заместитель начальника штаба по стратегии в Силах обороны Финляндии, заявил, что «на создание такой структуры уйдут годы». Финский военачальник пояснил: «Идея состоит в том, чтобы создать постоянный костяк, который будет пополняться в ходе учений и тренировок».

Нурми подчеркнул: «У нас на севере есть отличные полигоны, которые союзники заинтересованы использовать для развития навыков ведения боевых действий в арктических условиях». Он дал понять, что финны ничуть не возражают против использования НАТО приграничных с Россией районов Суоми, и предрёк, что в ближайшее время военное значение Кольского полуострова для России как с оперативной, так и со стратегической точки зрения сильно вырастет.

Окапываются у наших границ

В феврале высокопоставленный сотрудник финского минобороны Янне Куусела сообщил, что присутствие в Суоми войск FLF позволит военнослужащим ознакомиться с местной средой и изучить тамошние природные условия.

А 24 июня Iltalehti поведала, что в комплектовании бригады примут участие Великобритания, Норвегия и Швеция. Местами же дислокации бригады станут базы финской егерской бригады Рованиеми и Соданкюля. «Если НАТО сочтёт, что Россия угрожает северным регионам альянса, в течение нескольких дней в Лапландию переместится весь состав бригады», — пишет издание.

Издание добавляет, что правительство Норвегии решило отказаться от своего старого принципа, согласно которому солдаты этой страны в мирное время не направлялись восточнее города Хаммерфест (находится в 400 км от Мурманска).

Боевая группа натовцев начнёт подготовку следующей осенью. Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен уточнил, что на самом деле в формировании подразделения НАТО примут участие не три, а шесть стран — Швеция, Великобритания, Франция, Норвегия, Дания и Исландия.

По его словам, точную численность подразделения ещё предстоит определить. Но финское минобороны заявило, что «в случае ухудшения ситуации с безопасностью» планируется ввести около 5000 солдат и значительное количество техники.

Впрочем, газета Helsingin Sanomat постаралась уверить, что ни один из военнослужащих Североатлантического альянса не будет находиться в Финляндии на постоянной основе. Янне Куусела заявил, что НАТО не будет создавать на севере Финляндии постоянных военных сил, находящихся в состоянии повышенной готовности.

Боевая группа, по его словам, будет сформирована «по совершенно иной концепции», нежели группировки альянса, находящиеся в Прибалтике и Польше. Иностранные военные будут «регулярно ездить в Финляндию на тренировки, чтобы освоить условия, местность и модели ведения боевых действий».

Постоянно же в мирное время на финской территории будет находиться лишь «штат из нескольких десятков человек». Чиновник сказал, что постоянное размещение «гостей» слишком дорого как для принимающей, так и для отправляющей стороны.

«Передовое присутствие в Финляндии будет способствовать повышению безопасности Норвегии, стран Северной Европы и НАТО в это неспокойное время», — заявил в свою очередь на саммите альянса в Гааге норвежский министр обороны Торе О. Сандвик.

«Если ситуация на финской границе станет угрожающей, в Финляндию из своих стран будут направлены подготовленные к северным условиям войска FLF, а при необходимости численность сил будет увеличена до бригады», — добавляет Helsingin Sanomat.

Новые подразделения НАТО, дислоцированные за Полярным кругом, будут находиться в непосредственной близости от ключевых объектов российской военной инфраструктуры в Мурманской области.

«Это развёртывание свидетельствует о том, что НАТО расширяется не только на словах, но и на деле», — пишет специализированное западное издание Army Recognition. Там добавляют, что НАТО в целом и финны в частности готовятся к годам новой «холодной войны» с Россией.

Уничтоженные пастбища

Приход НАТО в Финляндию повлек за собой непредвиденные последствия — против деятельности альянса в этих краях выступили саамы, древний народ, веками проживавший на северо-западе Европы.

Они бьют тревогу: проводимые одно за другим учения альянса разрушают традиционную среду обитания и больно бьют по оленеводству — главной отрасли местного хозяйства.

Глава одного из саамских оленеводческих районов Кюёсти Уутела жалуется: «Использование тяжелых танков и тысячи солдат уничтожают лишайниковые пастбища. Олени больше не смогут здесь жить».

В Силах обороны Финляндии от обвинений отмахиваются. Военные подчеркивают, что при планировании учений учитывают потребности оленеводов. Однако последние это отрицают.

Район, которым руководит Уутела, находится рядом с артиллерийским полигоном Роваярви. Это стрельбище площадью более 1000 км² — крупнейшее в своем роде в Западной Европе и находится всего в сотне километров от российской границы.

Уутела с горечью извещает, что некоторые окрестные леса, ранее использовавшиеся в качестве пастбищ, теперь утрачены: траншеи, оставленные танковыми гусеницами, и вырубка деревьев на склонах холмов сделали эту землю непригодной для выпаса скота. Лапландцы сообщают и о растущем стрессе животных, особенно в майский сезон отела.

Местный житель Туомас Аслак Юусо, исполняющий обязанности президента Саамского парламента Финляндии, подтверждает, что милитаризация Арктики представляет собой растущую угрозу традициям оленеводства.

«Наша модель хозяйствования основана на том, что олени свободно пасутся на естественных пастбищах», — разъяснил Юусо. Он назвал учения 2023 года разрушительными: пастухов заранее не проинформировали, что военная техника уничтожит лишайниковые пастбища.

В свою очередь юрист Лаура Юнка-Айкио, представляющая интересы саамов, приводит конкретный пример с учениями альянса Nordic Response, проводившимися в Финляндии в 2024 году. Саамы не были должным образом проинформированы об этом заранее.

Кроме того, правительство в Хельсинки не предприняло каких-либо мер, чтобы хоть как-то компенсировать убытки, которые понесли оленеводы из-зи развороченных техникой пастбищ.

Между тем статья 30-я декларации ООН о правах коренных народов прямо гласит: их земли нельзя использовать в военных целях без проведения эффективных консультаций с представителями народностей. Чего в случае с саамами не происходит.

А между тем в результате участившихся маневров площадь пастбищ для выпаса оленей теперь постоянно уменьшается. Саамы бьют тревогу, но пока что военные НАТО предпочитают отмахиваться от законных претензий коренного населения.