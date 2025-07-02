Проблема соблюдения авторских прав зарубежных исполнителей в России вступила в конфликт с их политической позицией. Во время пленарного заседания Совета Федерации 2 июля был ребром поставлен вопрос, правильно ли взыскивать с российского бизнеса деньги в пользу тех, кто является открытыми врагами России, чем занимается «Российское авторское общество».

Иван Шилов ИА Регнум

Как заявил с трибуны сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона, в его адрес регулярно поступают обращения от предпринимателей из Республики Крым, Севастополя и воссоединенных регионов о попытках взыскания с них крупных отчислений за исполнение песен Майкла Джексона, Элтона Джона, Эда Ширана, Ланы дель Рей, Coldрlay, Рианны и других иностранных музыкантов.

«Суммы внушительные. К примеру, одно из заведений должно будет заплатить 200 тысяч рублей за единоразовое исполнение десяти песен. Иск уже подан в один из крымских судов. Причем размер компенсации за нарушение их прав из расчета 20 тысяч за одно произведение недружественного исполнителя установлен постановлением авторского совета РАО. А в качестве подтверждения исковых требований представители Общества приложили договора, заключенные непосредственно с иностранными исполнителями», — подчеркнул Ворона.

При этом он обратил внимание на то, что абсолютное их большинство открыто осуждают Россию, не признают вхождение в Российскую Федерацию Крыма, республик Донбасса и двух областей Новороссии «и даже выступают за отмену русской культуры».

К примеру, Лана дель Рей распространяла видеообращения Зеленского, Элтон Джон неоднократно публично декларировал поддержку Украины и перевел ей деньги из своего благотворительного фонда. Эд Ширан записал песню с украинской группой «Антитела» в помощь Украине — эта группа известна своими произведениями, славящими ВСУ.

А лидер группы Coldplay Крис Мартин носит браслет в цветах украинского флага, поет песни украинских исполнителей (включая совместное выступление с украинским музыкантом Святославом Вакарчуком, формально находящимся на службе в ВСУ) и активно поддерживает Украину.

«Несмотря на это, «Российское авторское общество» с рвением отстаивает права недружественных авторов и назначает в их пользу непомерный сбор с бизнеса Крыма и воссоединенных регионов, который и так едва сводит концы с концами»,— сделал вывод сенатор и по итогам сказанного предложил комитетам СФ по социальной политике, по науке, образованию и культуре и по экономической политике провести совещание с профильными министерствами и представителями РАО, чтобы разобраться в вопросе и выработать по нему совместное решение.

Соответствующее поручение председатель Совфеда Валентина Матвиенко немедленно дала.

Как удалось узнать ИА Регнум, в первую очередь речь шла про крымский ресторан, в котором гости сами исполнили с десяток песен, в числе которых были и песни указанных исполнителей. Веселый вечер был зафиксирован на видео, что и стало основанием для РАО выставить штраф в 200 тыс. рублей — по 20 тысяч за песню.

И в принципе, это является стандартной практикой.

Как пояснили нам в одной из московских ресторанных сетей, РАО весьма настойчиво в своих требованиях и его стандартной практикой является «продажа оптом».

«Обычно они смотрят площадь заведения и количество посадочных мест, а потом выставляют сумму. Мы включаем для гостей хиты и по-любому платить придется — иначе предупреждение и потом штраф. Есть категория музыки, за которую платить не надо, например, написанная искусственным интеллектом. Но если услышат хиты — будут мурыжить. Единственное, что можно сделать — попытаться доказать, что площадь меньше. Но если раньше веранды не считали, то сейчас требуют платить и за веранды»,— поясняет собеседник ИА Регнум

Платить приходится двум организациям — этот рынок РАО делит с обществом по коллективному управлению смежными правами «Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности», и договора заключаются с обеими.

Говоря простыми словами, «Российское авторское общество» выступает посредником между авторами произведений (музыки и песен) и теми, кто их использует. Оно собирает авторское вознаграждение с организаций и лиц, а затем распределяет эти деньги. Как указано на сайте общества, «на территории России в области музыки РАО представляет интересы практически всех российских авторов и более 2 миллионов зарубежных правообладателей».

Анна Рыжкова ИА Регнум

Согласно данным отчета, предоставленного организацией в Министерство культуры по выплатам правообладателям за 2023 год (отчет за 2024 год официально не опубликован), общая сумма вознаграждения, собранного в 2023 г., составила 2 837 495 тыс. руб.

Общая сумма распределенного РАО в 2023 г. вознаграждения — 1 579 697 тыс. руб.

Суммы весьма скромные. Но при этом иностранным организациям по управлению правами на коллективной основе (то есть фактическими держателям авторских прав зарубежных музыкантов) выплачено всего 41 616 руб. В том числе на специальный счет типа «О» в соответствии с указом президента России от 27.05.2022 г. «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми правообладателями» — 10 562 тыс. рублей.

В том году выплата авторского вознаграждения музыкантам, относящимся к недружественным государствам или ведущим себя враждебно, была скорректирована так, что выплата вознаграждения в их пользу была переведена на спецсчет. Списание денег с него возможно только при наличии разрешения, выданного правительственной комиссией по контролю над осуществлением иностранных инвестиций в РФ.

И никак иначе.

Следовательно, 200 тысяч рублей только с одного крымского ресторана за исполненные кем-то песни к правообладателям попадут только волей российского госоргана. Но, судя по показателям выплат, даже о такой сумме речь не идёт — Элтон Джон получает из России копейки.

Хотя можно предположить, что песни его по-прежнему пользуются популярностью, что и показывает судебная статистика.

В производстве юридической службы РАО в том же 2023 году находилось 985 судебных дел по вопросам нарушения авторского права. И в пользу защитников авторских прав было вынесено около 97% решений судов. В 2024 году в Крыму организация подала 36 исков, в 23 случаях исковые требования удовлетворены в полном объёме, по трем делам — частично.

В нынешнем году, как следует из документов, находящихся в распоряжении ИА Регнум, в крымские суды от этого истца поступило 18 исков. Решения пока вынесены по семи делам: в одном случае иск удовлетворен частично — вместо 180 тыс. рублей ответчику указано заплатить 90 тысяч. В остальных шести случаях исковые требования РАО удовлетворены в полном объёме, суммы взыскания варьируются от 100 тысяч до 280 тысяч рублей.

То есть, в пользу коллективного Элтона Джона деньги взимаются исправно.

Что с ними происходит дальше — из имеющихся документов понять сложно. И в прошлые годы к РАО предъявлялись претензии по поводу прозрачности и добросовестности его деятельности. Так, в 2018 году налоговой инспекцией были выставлены требования о взыскании с организации 224 869 459,69 рублей за период 2013–2015 гг., а в 2019 году сумма требования составила 248 536 528,69 рублей.

Эти фантастические суммы по итогам всё того же скудного на сборы 2023 года были успешно погашены.

Еще один пример — громкое дело бывшего директора Сергея Федотова. Он был осужден за мошенничество в особо крупном размере за преступления, совершенные в 2014–2016 годах. Речь идет о выплате РАО 762 млн 393 тысяч рублей подставным физическим и юридическим лицам под видом авторских отчислений.

Федотов смог позволить себе даже покупку старинного замка в Шотландии стоимостью в миллион фунтов стерлингов.

При этом целый ряд известных авторов жаловались в прессе, что их гонорары были копеечными: по словам жены поэта-песенника Ильи Резника, он получал 30-40 тысяч рублей ежемесячно. А композитор Максим Фадеев заявил в интервью, что «на Западе только одна моя песня «Ми-ми-ми» группы «Серебро» за месяц принесла мне больший доход, чем все, что мне выплатило РАО за 30 лет творческой работы за весь мой каталог. А это более 400 песен! Я был в шоке!»

Ситуация с Элтоном Джоном, как можно судить по представленной выше информации, имеет определенное сходство с проблемами, о которых российские правообладатели рассказывали 10 лет назад.

Таким образом, вопрос о том, почему с российского бизнеса в целом и находящегося в особых условиях бизнеса Крыма, Донбасса и Новороссии продолжают взиматься деньги для откровенно враждебно настроенных к России музыкантов, выглядит еще интереснее.

Однако в «Российском авторском обществе», куда ИА Регнум обратилось за комментарием, пояснили, что претензии к ним со стороны сенатора вряд ли можно назвать обоснованными, поскольку если бизнес Республики Крым, Севастополя и воссоединенных регионов «выбирает для своих заведений иностранных исполнителей, очерняющих нашу страну», то это весьма сомнительно с точки зрения этики и гражданского самосознания.

Как и то, что сенатор Ворона «фактически лоббирует интересы заведений, которые так настойчиво добиваются возможность использовать именно вражескую музыку, в особенности специфической ориентации — Элтон Джон, Майкл Джексон, Робби Уильямс и им подобных».

При этом в РАО отметили, что законодатель в целях правовой охраны произведений не выделяет иностранных авторов в отдельную категорию и никаким образом не ограничивает их права. Соблюдение прав таких авторов также предусмотрено законом, как и соблюдение прав российских авторов.

При этом, с учетом указанных выше ограничений, прямых платежей в адрес «недружественных» правообладателей не производится. То есть, действительно деньги собирают, но не отдают.

«Возвращаясь к вопросу исторических территорий (Запорожье, Донецк и Луганск), важно отметить, что сегодня РАО судебно-претензионной работы там не ведет. Также в мае 2025 года Авторским советом РАО было принято решение о применении для этих регионов специальных льготных ставок авторского вознаграждения — в 5 раз ниже ставок для других регионов. Данная инициатива была утверждена Авторским советом РАО в целях поддержания бизнеса на исторических территориях и оказания им помощи в адаптационный период», — подытоживает в своем ответе авторское общество.

О соответствующей работе в Крыму при этом не упоминается.

Теперь возможность далее обмениваться аргументами вынесена на совещание, которое должны организовать и провести два комитета Совета Федерации. По его итогам должна появиться совместная позицию по вопросу отчислений за песни «недружественных» иностранных исполнителей.

Судя по всему, это будет очень интересный спор.