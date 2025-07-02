Инициатива петербургского аэропорта Пулково — сделать курилки платными — ненароком расколола общество на поклонников и активных противников табака. Курильщики, которых в последние годы и так притесняют, боятся, что им скоро разрешат дымить только на улице.

Иван Шилов ИА Регнум

Сейчас поход в курилку Пулково оценило в 500 рублей. Администрация объяснила, что «аэропорты не обязаны предоставлять бесплатные места для курения, а их содержание требует затрат на уборку и обслуживание». Кроме того, введены три технических паузы по 45 минут каждый, когда посетить зону нельзя даже за деньги. Очевидно, перерывы как раз и понадобились для уборки.

Когда эта новость вызвала бурный общественный резонанс, в пресс-службе Пулково поспешили заявить, что 20% вырученных денег направят благотворительным организациям «для борьбы с раком легких».

«Нет своего лобби»

Противиться такому решению курильщики не могут — у них нет организованного лобби, отмечает социолог Алексей Фирсов, основатель Центра проектирования «Платформа».

«Возникает ощущение, что курильщиков мы превращаем в людей второго сорта, что антиконституционно, как минимум. Загоняем их без конца в некомфортные ситуации. Пулково ничего особенно денежно не выиграет, часть людей перекочует в туалеты, хоть это и запрещено. Процент курильщиков это не снизит», — предположил в интервью ИА Регнум эксперт.

Фирсов признается: аналогичный запрет в ресторанах имел смысл — это мотивировали заботой о некурящих.

«Возможно, это и привело к снижению уровня курения. Но от закрытия бесплатных курилок в аэропорту ничего не произойдет. Зачем портить людям жизнь?» — задается риторическим вопросом Фирсов.

Структуры, которая могла бы в данном случае отстаивать права потребителя, нет, а табачные компании тоже не будут этим заниматься, посетовал эксперт.

«Я сам не курильщик, я просто не сторонник сегрегации: особенно такой жесткой, по сути — это штраф за курение. К тому же, пример Пулкова соблазнит другие маленькие аэропорты: для них никакая копейка не бывает лишней, и в итоге начнется массовая сегрегация пассажиров по всей стране», — вздыхает собеседник.

«Неприятно сидеть рядом»

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов приветствует решение администрации Пулково.

«Для меня, как для человека некурящего, в этом скорее плюс, потому что курильщики недооценивают проблему. Когда активный курильщик сидит с тобой в самолете, это серьезный дискомфорт, которого хотелось бы избегать», — пожаловался он ИА Регнум.

В пику социологу Фирсову Виноградов не видит ничего плохого в сегрегации курильщиков. «Тем более, если люди нашли деньги на авиаперелет, неужели не найдут 500 рублей на курительную комнату? Чувствительная сумма, но некритичная, — уверен глава фонда. — Понятно, что любое новшество спорно. Прежде всего потому, что ввели без дискуссий, задним числом. Потому выглядит больше как стремление заработать, нежели как элемент системной политики».

Будут платить

Проблема в том, что борьба с табаком обычно опирается на запреты, а надо — на стратегию выхода из зависимости, требует Виноградов. «Лучше защищать некурящих. Некурящие не страдают, например, от электронных сигарет. Их не очень волнует, вредят ли вейпы самим курящим. Но сейчас началась и борьба с вейпами, — непродуктивная именно с точки зрения главного приоритета, то есть защиты некурящих», — предупреждает Виноградов.

Медики приветствуют инициативу, но исполнить ее следовало более продуманно, считает врач Ксения Дорохина, ассистент кафедры госпитальной терапии Уральского государственного медицинского университета. Возможно, дыма в здании аэропорта теперь станет меньше, но удар по здоровью самих курильщиков только усилится, считает она.

«Раньше в курительных комнатах аэропортов набивалось большое количество людей. Сейчас ограничили — по шесть человек. С точки зрения медицины новшество все равно сомнительное, — посетовала в интервью ИА Регнум Дорохина. — Люди собираются в ограниченном помещении и интенсивно дымят, травятся. Какая тут может быть польза?»

Курение — это зависимость, физическая и психическая, и тяжелозависимые люди будут платить и 500 рублей, и даже больше, предрекает врач и добавляет: «Те, у кого с этим легче, временно курить будут меньше, но по прилете этот недостаток непременно восполнят».

Обвинения в монополизме

Решение аэропорта уже стало предметом проверки ФАС, куда обратились с запросами сразу несколько депутатов петербургского и федерального уровней. Депутаты упрекают администрацию аэропорта в монополизме.

Ведь курильщикам не оставляют выбора, тем более, что в последнее время в аэропортах нередко вводится план «Ковер», из-за чего пассажирам приходится проводить в здании гораздо больше времени, чем раньше. В такой ситуации зависимым людям перетерпеть ожидание рейса без сигареты становится невыносимо.

Курилки в российских аэропортах были закрыты в начале «десятых», однако в 2019 году их пришлось снова открыть. Прямой запрет не сработал, — любители табака втихаря начали дымить в туалетах, так что обычным пассажирам невозможно было туда зайти без ущерба для здоровья.