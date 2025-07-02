Прошло порядка полугода с момента свержения Башара Асада в Сирии. Новое правительство страны постепенно встает на ноги, в чем ему активно помогают внешние игроки из числа бывших оппонентов Дамаска.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди прочих, небывалую щедрость проявил на днях президент США Дональд Трамп, распорядившись снять с Сирии американские санкции — спустя месяц после аналогичных шагов со стороны Евросоюза. Впрочем, сделано это было скорее авансом с целью превратить Дамаск в новый дипломатический таран США на Ближнем Востоке.

Невиданный размах

В соответствии с указом Трампа была приостановлена большая часть рестрикций в отношении Сирии, действовавших с середины 1970-х годов.

Белый дом не только снял внешнеторговые и финансовые ограничения, но и фактически обнулил принятый в 2020 году «закон Цезаря», автоматически вводивший американские санкции против всех публичных лиц и компаний, кто сотрудничал с сирийскими властями.

Правда, сняты санкции с оговоркой: свободно взаимодействовать с «новой Сирией» могут только дружественные США страны. Ограничения по отношению к сотрудничеству с Россией, Китаем и Ираном остались те же, что и пять лет назад.

Кроме того, указ позволяет пересмотреть статус выходцев из группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* (ХТШ*), занявших во главе с ее бывшим лидером Ахмедом аш-Шараа руководящие посты в новом сирийском правительстве.

При этом Трамп подчеркнул, что США оставляют за собой право вновь ввести ограничения, если условия их отмены (демократизация, нормализация отношений в регионе, экономическая открытость) будут нарушены.

Новый «друг»

Основная причина, по которой США основательно взялись за Дамаск, — стремление «подружить» Сирию и Израиль, добившись тем самым расширения «Соглашений Авраама».

Известно, что Дамаск и Тель-Авив уже провели несколько раундов переговоров на территории третьих стран и постепенно движутся к нормализации отношений.

Для Трампа как основного идеолога соглашений это вопрос имиджевого характера, поскольку за минувшие четыре года израильскую «группу друзей» так и не удалось расширить, и на Ближнем Востоке стали сомневаться в жизнеспособности инициативы.

К тому же сирийско-израильская нормализация в теории должна подтолкнуть к аналогичным шагам и «сомневающихся» игроков — Катар и Саудовскую Аравию.

С другой стороны, идея нормализации отношений с Израилем не находит понимания на местах.

Ропот вызывают многочисленные утечки, в которых сообщается, будто бы Дамаск готовится отдать Голанские высоты Израилю в обмен на нормализацию отношений и вывод армии из так называемого «Коридора Давида» — буферной зоны, созданной в начале января 2025 года для защиты израильских регионов от возможных атак из Сирии.

Реваншистские настроения усиливаются в свете того, что предыдущее сирийское правительство критиковали в том числе за неспособность полноценно восстановить контроль над Голанами.

Обстоятельно объяснить, что именно выиграет Сирия от возможной нормализации отношений с Израилем, кабинет аш-Шараа пока не может. И, более того, стремится лишний раз вообще не затрагивать эту тему.

Тем более что израильские политики, в числе которых, например, глава МИД Гидеон Саар, прямым текстом говорят, что условия на переговорах диктует именно Тель-Авив.

Национальный вопрос

Еще одна «болевая точка» Сирии, которую Трамп пытается разгладить с помощью щедрых жестов, — положение меньшинств.

У Дамаска не получается наладить диалог с представителями религиозных и этнических групп, поскольку те по-прежнему боятся притеснений со стороны властей.

Повод для опасений дали сами сирийские управленцы, допустившие череду масштабных столкновений с алавитской (март 2025 года) и друзской (апрель–май 2025 года) общинами.

И хотя ведущую роль в чистках тогда сыграли различные «серые» подразделения, связанные с Дамаском лишь номинально, ответственность за их проведение легла на кабинет аш-Шараа. Тем более что власти отнеслись к преследованию зачинщиков столкновений без должной последовательности и ограничились лишь арестами пары мелких фигур.

Кроме того, на «национальный вопрос» неизбежно накладывается проблема противодействия террористической угрозе. Радикалы стремятся дискредитировать Дамаск, атакуя места проживания меньшинств и превращая каждое нападение в «манифест» неспособности новых властей защитить население.

Впрочем, есть и позитивные подвижки. Так, у Дамаска получилось наладить диалог с курдами, контролирующими часть крупных нефтеносных районов страны, и добиться их участия в переговорном процессе о выстраивании «новой Сирии».

Лидер сирийских курдов Мазлум Абди, судя по его последним заявлениям, смотрит на ситуацию оптимистично и рассчитывает вскоре добиться для курдов новых конституционных прав.

Хотя параллельно и сохраняет активную вовлеченность в строительство «единого Курдистана» на территории Сирии и сопредельных стран.

Впрочем, как признают сами курды, «единый Курдистан» является скорее символом единения общин разных стран, чем реальным геополитическим проектом, и не несет угрозы национальной безопасности Сирии.

Повышению доверия между Дамаском и сторонниками Абди помог в том числе самороспуск «Рабочей партии Курдистана» (РПК) в мае 2025 года, чьи бойцы активно действовали в том числе на сирийской территории, совершая партизанские рейды против турецких войск.

После ликвидации РПК и Сирия, и союзная ей Турция перестали видеть в курдских общинах «угрозу первого порядка», что помогло наведению мостов.

Но до полноценной нормализации еще далеко.

Америка торопится

Трамп все больше торопит Дамаск. Он требует как можно скорее дистанцироваться от «диктаторского прошлого», решить проблемы с меньшинствами, дать гарантии внутренней стабильности и добиться нормализации отношений с соседями.

Время, которое Вашингтон готов дать новым партнерам, исчисляется в лучшем случае месяцами. Так, первых видимых подвижек американский президент хочет уже к концу сентября — к саммиту лидеров Генассамблеи ООН, который пройдет в Нью-Йорке.

У спешки есть резон.

С учетом стремления к постоянному аудиту присутствия США на Ближнем Востоке, решение «сирийского кейса» дало бы Трампу серьезные преимущества при дальнейшей перетасовке воинских контингентов.

К тому же укрепление власти и регионального имиджа аш-Шараа поможет привлечь внимание к прежним амбициозным военно-политическим проектам США. Например, даст шанс возродить «ближневосточное НАТО», где Сирия станет одним из звеньев наравне с Израилем и аравийскими монархиями. А это значительно укрепит позиции Вашингтона в регионе.

Впрочем, без решения проблем внутри Сирии движение вперед будет попросту невозможно. А для этого потребуется гораздо больше времени, чем выделил Дамаску Трамп.

* Террористическая организация, запрещена в РФ