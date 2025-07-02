На суде она просила не арестовывать ее — надо подготовить дочку к новому учебному году, привести дела в порядок, разобраться с долговыми обязательствами (она платит ипотеку).

Иван Шилов ИА Регнум

42-летняя жительница Екатеринбурга, репетитор по английскому языку, заказавшая убийство мужа, говорила так, словно речь шла о наказании за переход улицы в неположенном месте.

Следствие утверждает: чтобы убить мужа, Наталья Исаева наняла киллера — промышленного альпиниста, который, правда, в жизни никого не убивал и даже оружия в руках не держал (хотя и имеет некоторый криминальный опыт). Как это часто происходит, киллер сначала взял деньги у заказчицы, а потом попытался выманить деньги из несостоявшейся жертвы.

Итог был отчасти предсказуем: Наталья в СИЗО, муж жив и здоров. Их общий ребенок, судя по всему, теперь будет жить с отцом.

Распавшаяся пара

Бывший уже муж Натальи Исаевой на суде заявил, что жену под домашний арест выпускать нельзя. А то она может и ещё раз его заказать, из мести.

— Опасаюсь за свою жизнь и жизнь своих близких, — заявил Олег Дорошенко. Правда, в интервью сказал, что желает «самого мягкого наказания со всеми поблажками».

Подруга Натальи Алина рассказала, что Наталья и Олег не расписывались, хотя у них и была общая дочь, а также сын Натальи от первого брака. Через какое-то время отношения расклеились, и Наталья ушла от Олега.

Он не перенёс такого отношения: ломился в квартиру родителей бывшей жены, даже устроил потасовку с её отцом. Со слов подруги, звонил Наталье и кричал в трубку: «Да кому ты нужна с двумя детьми?!»

— Открой дверь! — требует на видео с домофона Олег Дорошенко. — Слышь, животное? Алё! Алчная тварь, ты мне почему нашего ребёнка не даёшь? Денег тебе надо? Алчная тварь. Ты там записываешь, наверное? Записывай. Запиши, что ты крыса, корыстная тварь. Выходи, поговорим! Ребёнка отдай уже, да? (матерится, обильно сплёвывает) Крыса, животное…

С начала 2024 года Наталья Исаева написала: пять заявлений в правоохранительные органы, три — в прокуратуру, и одно — депутату, прося защитить её от мужа.

Но, по словам ее адвоката Евгении Кротовой, помощи не было. Для ИА Регнум адвокат пояснила причину расставания Натальи и Олега:

— Расстались из-за систематических побоев. Он наносил удары по телу и по лицу — дочке тогда было всего три месяца.

Какое-то время после расставания Дорошенко не докучал, но с 2020 года началось преследование. Приезжал к дому Натальи, звонил много раз в домофон — в любое время суток. Потом ехал к её родителям — тоже звонил. Поджидал Наталью во дворе, хватал за руки, замахивался, провоцируя на ответ, кричал. Пытался вырвать дочку силой. То же самое происходило у школы — и всё демонстративно, напоказ.

Отчаявшись договориться с супругом мирным путём, как сообщила ИА Регнум Евгения Кротова, Наталья хотела подать заявление на лишение Олега родительских прав. Но он опередил ее, обратившись в суд с просьбой установления графика встреч с дочерью.

Евгения Кротова пишет в своём Telegram-канале:

— Ее [Натальи] преследование бывшим сожителем, отцом общей дочери, имело беспрецедентный характер. После агрессивных выходок бывшего, обращаясь за помощью в полицию, Наталья Исаева надеялась на помощь и разрешение ситуации, но столкнулась с равнодушным безразличием и бездействием. Наталья [своевременно] не получила помощи и стала наживкой для негодяев-обманщиков, которые, возможно, убедили ее в том, что ей никто не поможет, кроме них.

Сейчас защита собирает характеризующий материал на Наталью. А заодно — и на Олега, и уже есть видео, на котором он выглядит не с лучшей стороны. Однако покушение на чужую жизнь должно быть наказано, вне зависимости от того, что повлияло на это решение.

К сожалению, Олег Николаевич — вне зоны доступа: оба телефона выключены, в соцсетях он не появляется. Поэтому его правду мы не узнаем. Что изменилось для Дорошенко за эти девять лет, почему бывшая жена в его глазах превратилась в «крысу» и как вышло, что, несмотря на страстное желание отца воспитывать дочь, ребенка сейчас взяли родители Натальи.

Терапевт против педиатра

И похожих случаев — немало. Заказывая убийство мужа или возлюбленного, часть женщин хочет положить конец зависимости, часть — покушается на наследство, а кто-то делает это из ревности.

Шекспировские страсти развернулись в посёлке Кудряшовский Новосибирской области: пенсионерка Светлана Жиронкина с помощью друга семьи Яшара Исаева за 100 тысяч рублей наняла киллера. Причина убийства — пьянство и неверность мужа. Подготовились солидно: Светлана сама уничтожила серверы камер наблюдения в коттедже, Яшар рассказал о распорядке дня жертвы. Заказчики получили по 13 лет, непосредственный исполнитель — 12 лет колонии.

Покусилась на супруга и другая дама в возрасте — 69-летняя москвичка. Супруг заявил о желании развестись, и недвижимость в Дубае уплывала буквально из-под носа пенсионерки. Москвичка действовала тоньше сибирячки: в качестве орудия убийства выбрала яд и приставила к мужу детектива, чтобы выяснить как можно больше о его перемещениях и контактах. Но совершила роковую ошибку: попросила сыщика найти киллера.

Детектив тут же сообщил о криминальном предложении властям. С этого момента потенциальная отравительница находилась под контролем следствия. 10 февраля этого года фальшивый киллер выслал фото «трупа» и запросил гонорар — заказчицу арестовали в момент передачи денег.

Аналогичный мотив был и у жительницы Челябинской области в 2020 году: ей не хотелось делить имущество при разводе. 55-летняя женщина попыталась нанять убийцу, чтобы избавиться от супруга, и не нашла ничего лучшего, как обратиться к знакомому. Тот сначала согласился, но потом передумал и сдал заказчика следователям.

Так же поступил и житель Смоленска, которому знакомая предложила подзаработать киллером: отношения с мужем у неё не сложились настолько, что она готова была отдать последнее — 50 тысяч рублей, чтобы разорвать эту связь навсегда. Как и в челябинском случае, страх перед неизбежным наказанием привёл несостоявшихся убийц в чувство.

В Подмосковье 50-летняя терапевт из Пушкино заказала убийство своего бывшего мужа, педиатра Щелковской городской больницы. Оксана Горлова с мужем переехали в 2020 году в Пушкино из Луганска, а в 2022 году развелись. Но вот незадача: по областной квоте им выделили двухкомнатную квартиру, которая никак не хотела делиться на две однокомнатных. И тогда Оксана решила, что экс-мужа проще устранить. Найдя исполнителя за 400 тысяч рублей, она не подозревала, что уже в этот момент её вели полицейские, а киллер был подставной. Теперь терапевту грозит лишение свободы до 20 лет.

А вот история северодвинки Тамиллы Ахмедовой — совсем другая. Она заказала убийство мужа, и киллер даже попытался выполнить заказ, но жертва выжила. Супруги Ахмедовы прожили вместе 24 года. По словам самой Тамиллы, муж начал домогаться ее старшей дочери от первого брака: писал развратные сообщения, приставал — и так продолжалось много лет. А к жене, наоборот, охладел: зверски бил её, не стеснялся рассказывать об изменах, пил.

Тамиллу приговорили к восьми годам лишения свободы. Сын не общается с матерью. Она многократно просила у бывшего мужа прощения — и даже получила его. А вот сам муж прощения не просит и наказания за бытовой террор не получил: нет доказательств.

Объяснение — не оправдание

В целом по России, если подсчитать решения судов первой инстанции, за последние пять лет от рук жён погибли примерно полторы тысячи мужей и сожителей. Некоторые переступают закон, ссылаясь на неприемлемое поведение мужчин.

— Женщины, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, должны критически оценивать свои действия в выборе способа защиты своей жизни и здоровья, — сказала ИА Регнум судья в отставке Татьяна Пирожкова. — Уголовный закон предусматривает уголовную ответственность не только за убийство, но и за покушение и приготовление к убийству. Советую вовремя обращаться за помощью в правоохранительные органы и психологические службы.

Между тем в России в 2024 году был внесён на рассмотрение и отклонён законопроект «О противодействии навязчивому преследованию».

В нём указываются виды преследования: слежка, ожидание в местах наиболее вероятного появления, настойчивые попытки связаться, в том числе — с помощью телефонных звонков, СМС, интернет-сообщений. Нарушение запрета на приближение, по мнению законодателей, должно караться, но непонятно, как: в проекте указано кратко — «на усмотрение суда».

Пока что запрет на приближение в России может быть наложен, если существует опасность для жизни, здоровья или свободы человека, а также если есть опасность совершения преступления.

В ряде стран сталкеров наказывают довольно ощутимо. В США удовлетворяют примерно 90% заявок на выдачу защитного ордера, причём треть ордеров нарушается. Нарушение может караться, на усмотрение суда, вплоть до реального тюремного срока.

В Германии Schutzanordnung выдаётся судом по семейным делам с тем, чтобы обидчик не мог приблизиться к жертве на определённое расстояние или находиться с ней под одной крышей одновременно. Действует эта мера на срок от 6 до 12 месяцев. В Великобритании ордер может быть выдан полицией на срок до 48 часов, чтобы стороны поостыли, или судом — на срок от 28 дней и больше.

В Сербии ордера нет, но есть судебное предписание, запрещающее преступнику приближаться к жертве на определённое расстояние и на определённое время. А всего в мире 120 стран подобным образом защищают людей, которые страдают от излишнего внимания и агрессивного поведения других.

Пока охранного ордера у нас нет, юристы советуют жертвам насилия снимать побои и писать заявления, чтобы была доказательная база в суде. Ставить в известность участкового, прибегать к помощи юриста, заручиться поддержкой коллег, друзей и родственников. Записывать телефонные звонки и сохранять сообщения, даже если они вас очень сильно ранят.

Главное — держаться в рамках закона и не переходить черту.