О том, что 24 июня 1934 года столица Украинской ССР переехала из Харькова в Киев, каждый год не устают напоминать все, кому не лень. Однако за кадром остается тот факт, что торжественный митинг и цветы увидели не все: значительная часть центральных органов исполнительной власти по-прежнему осталась в Харькове, поскольку им банально некуда было переселяться.

Иван Шилов ИА Регнум

Киев, в основном застроенный в конце XIX — начале XX века, был большим губернским городом, но не более того. Количество административных зданий в нем было весьма ограниченным. Именно поэтому в годы революции и гражданской войны Центральная Рада заседала в Педагогическом музее (в 1916-17 гг. здесь размещалась Киевская школа летчиков-наблюдателей).

Поэтому специализированные помещения под органы власти необходимо было построить, а для этого — сильно изменить исторический облик города. Только в июле 1935 года были подведены первые итоги конкурса на архитектурное решение правительственного квартала.

Кроме того, согласно Конституции УССР, Харьков оставался столичным городом и официально — это было изменено тоже в 1935 г., XIII Всеукраинским съездом Советов, а два года спустя внесено в новую Конституцию (и так остается по сей день). Так что 90 лет переноса столицы правильно отмечать только нынче.

За пять лет с момента переезда в строительные проекты в Киеве было вложено порядка полутора миллиардов советских рублей. За это время возведены основные админздания, ставшие истинными памятниками сталинской эпохи. И все они до сих пор используются по прямому назначению. Несмотря на объявленную политику «декоммунизации» и «деколонизации», независимая Украина уверенно доказала, что на такие проекты не способна.

Когда речь заходит про советские проекты правительственного квартала на Старокиевской горе, политес диктует обязательный плач по взорванному Михайловскому златоверхому монастырю и прочим утратам культурного наследия. Но это укладывалось в определенную идеологическую концепцию: советская власть меняла городскую среду путем создания новых архитектурных стилей и масштабной застройки.

Украинские же органы власти, десятилетиями заседающие в зданиях 30-х годов, меняют среду исключительно путем разрушения, копируя худшие практики «периода оккупации», но давно отказавшись от попыток построить что-то своё.

Если, конечно, не считать Национальный музей Голодомора-геноцида.

Ампир для новой жизни

За дело власти советской Украины взялись с большим энтузиазмом, но при этом постоянно оглядываясь на Москву, задававшую тон в архитектурном стиле.

«Большие творческие возможности открылись с перенесением столицы Украины в Киев. В создании нового архитектурного облика Киева огромную роль сыграет проектируемая ныне, величественная по замыслу площадь — правительственный центр украинской столицы. Эту площадь в Киеве предполагают устроить над обрывом, с высоты которого откроется величественная перспектива на Днепр»,— вещал в докладе на Всесоюзном творческом совещании архитекторов в Ленинграде зав. кафедрой Харьковского инженерно-строительного института Александр Молокин, в 1935 г. ставший научным корреспондентом Академии архитектуры СССР.

Один из проектов главной площади нового Киева

Текст вышел в июльском номере журнала «Архитектура СССР» того же года, и подводил первые итоги конкурса: ни один специалист, включая самых именитых, не представил проект, до конца удовлетворивший бы комиссию. Как раз шла кампания по борьбе с недостатками конструктивизма — ему на смену шел помпезный «сталинский ампир».

Заодно громили попытки возродить «старые националистические и шовинистические архитектурные формы» в виде так называемого украинского модерна. Так что над тем, как будет выглядеть центр власти УССР, трудились архитекторы из двух главных городов Союза, конкурируя с украинскими.

Перед ними стояла задача преобразования Киева в «истинно социалистический центр советской Украины», что означало замену старых, религиозных и буржуазных символов на новые, соответствующие советской идеологии. Что, конечно же, предполагало снос церквей и монастырей.

Главная творческая задумка вертелась вокруг преображения Старокиевской горы, о чем и сообщал Молокин: огромная площадь должна была стать центром нового правительственного квартала, растянувшись от Софийского собора и до обрыва, где в 1905 году был запущен второй в Российской империи фуникулер.

Выход к Днепру сочли за лучшее оставить незастроенным, чтобы дать городскому пространству органично слиться «с самым живописным парком на Владимирской горе». А над ним должен был встать огромный памятник Ленину, который было бы видно издалека. Всё остальное закручивалось от него.

Знаменитый фуникулер по проекту Лангбарда был заменен лестницей

Вместо фуникулера решили сделать гигантских размеров лестницу — в итоге долгого рассмотрения вариантов остановились на проекте ленинградского архитектора Иосифа Лангбарда. Результат конкурса утвердили постановлением Политбюро ЦК КП (б)У от 26 декабря 1935 г. — и работа закипела.

Уже в 1936 г. были взорваны Трехсвятительская церковь ХІІ в. и часть Михайловского златоверхого монастыря — шедевры древнерусской архитектуры мешали идее создать два однотипных крыла здания правительства — справа и слева от Ленина.

Но когда левое крыло в 1938 г. было, наконец, построено, дальнейшие работы решили остановить: всем не понравилось.

Вредительские здания

Несмотря на то, что куча времени и сил была потрачена на укрепление обводненных и рыхлых грунтов, а здание с колоннами заняло своё место согласно плану, правительственные здания было решено перенести на Печерск.

Лангбарда вызвали на «творческий вечер» с участием 200 человек и хорошенько пропесочили — то, что казалось величественным на картинке, теперь назвали сложным, непродуманным и, главное, некрасивым.

Главной ошибкой архитектора коллеги назвали отсутствие гармоничного силуэта ансамбля, он не сумел использовать природные силуэты днепровских гор и увязать архитектуру с природой в гармоничное целое, как Бартоломео Растрелли с Андреевской церковью на Андреевском спуске.

Памятник Ленину планировался высотой в 40 метров, но в итоге определиться с ним не смогли

В обличительной статье, опубликованной опять-таки в июльском номере журнала «Архитектура Советской Украины», но уже 1938 года (кстати, выходившего на украинском языке), объяснялось, что стройное и высокое растреллиевское творение облегчает гору и возвышает ее. В то же время новострой, если смотреть со стороны Днепра, обладал «совершенно неинтересной силуэтностью», казался плоским, будто лежащим на горе.

Лестницу до берега режиссер Александр Довженко в прениях назвал «железобетонной шкуркой на нежном теле склона», предложив установить эскалатор. А самое главное, Лангбарда обвинили, что для памятника Ленину, который изначально планировался высотой 40 метров, не удалось найти правильные пропорции и визуально он получался зажатым между двумя правительственными домами.

Подводя итоги, председатель Союза архитекторов УССР Григорий Головко подчеркивал:

«Мы, архитекторы Киева, вместе с другими творческими организациями, будем на основе борьбы за стиль социалистического реализма искоренять буржуазный формализм и серое упрощенчество, дешевое украшательство и беспринципный эклектизм… Мы должны создать такие прекрасные сооружения, чтобы наши потомки могли читать по ним сталинские времена так, как мы читаем сейчас по классическим архитектурным произведениям эпоху Греции и Рима. И мы создадим в столице процветающей Украины, неотъемлемой части великого Советского Союза, действительно светлые памятники солнечной эпохи Сталина».

Аргументы самого Лангбарда о том, что критиковать и предлагать надо было полтора года назад, а незаконченную работу рассматривать глупо, не приняли. Потому, что внезапное прозрение творческих работников было связано с арестом в феврале главного лоббиста проекта — Павла Постышева, занявшего после переезда столицы из Харькова позицию первого секретаря Киевского обкома партии.

ЦГКФФА Украины им. Г. С. Пшеничного Центральный вход и площадь перед зданием ЦК КП (б)У до 1941 г.

Теперь и здание НКВД на нынешней улице Грушевского (тогда — Кирова) оказалось вредительским. Обличитель Головко сетовал, что его строительство не было взято на общественный контроль, и «нашим безразличием воспользовались подлые враги народа, которые немало навредили и на архитектурном фронте».

В итоге левое крыло недостроенного комплекса правительства решили отдать ЦК КП (б)У (теперь здание занимает МИД Украины), правительство переехало в неправильное здание НКВД — и сидит там по сей день, а для Верховного Совета УССР решили построить купол рядом с Мариинским дворцом.

Прямо за трибуной там стоял лично тов. Сталин в полный рост, так что в 1939 г. госкомиссия приняла здание с оценкой «отлично». Заболотный получил Сталинскую премию и стал главным архитектором Киева.

Во времена борьбы с культом личности Иосифа Виссарионовича заменили на Ленина еще больших размеров. И хотя его тоже давно нет, можно согласиться, что призрак вождей незримо витает в сессионном зале теперь уже Верховной Рады.

В Офисе президента Украины тоже никому потолок не давит, хотя здание на ул. Банковой, 11 (тогда — улица Орджоникидзе) было построено в 1936–1939 гг. для штаба Киевского особого военного округа. Во время немецкой оккупации в нем находился Киевский генералкомиссариат, после Великой Отечественной войны — Центральный комитет Компартии Украины.

ВАДИМ ЧУПРИНА Советское здание Рады соседствует с царским дворцом, где проводятся церемониалы президента

Другими словами, кабинет Зеленского занимали Никита Хрущев, Николай Подгорный, Петр Шелест, Владимир Щербицкий — но на фоне сумасшедшей декоммунизации никто даже не попытался создать новый правительственный квартал в стиле «украинского барокко», больше мифическом, чем реально существующем.

Точно так же и Нацбанк Украины преспокойно живет в Киевской конторе Государственного коммерческого банка России, построенном специально для него в 1905 году. А киевская мэрия во главе с сыном советского офицера Виталием Кличко — в окружении «сталинского ампира» на Крещатике, стиля, определяющего облик центральной части Киева.

Потому что можно бесконечно что-нибудь ломать и переименовывать, изображая борьбу с «наследием оккупации», но всё, что делало Украину государством, было создано в царско-советский период.

И без всего этого она просто повисла бы в воздухе.