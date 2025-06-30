Протесты против президента Сербии Александра Вучича вышли на принципиально новый виток, парализуя страну.

Иван Шилов ИА Регнум

В минувшую субботу, 28 июня, в Сербии отметили Видовдан — годовщину битвы на Косовом поле 1389 года, которая считается началом турецкого ига. В ней погиб сербский царь Лазарь, однако сербскому витязю Милошу Обиличу после битвы удалось убить турецкого султана Мурада. Именно примером Обилича вдохновлялся Гаврило Принцип, который 28 июня 1914 года убил в Сараево австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало поводом для начала Первой мировой войны.

По результатам двух мировых войн казалось, что сербы получили свою маленькую империю — Югославию, однако, по сути, в этом государстве они оказались в роли русских в СССР. Именно за счёт Сербии осуществлялось развитие остальной Югославии, только в Сербии — единственной из всех югославских республик — были созданы автономии. При этом Косово, сердцевина национального мифа сербов, фактически стало албанским.

Изменить ситуацию попытался лидер Сербии Слободан Милошевич, который в 600-ю годовщину Косовской битвы провозгласил необходимость национальной эмансипации сербов на всех исторических землях — в том числе за пределами искусственных границ Союзной республики Сербия. В ответ элиты остальных республик при поддержке Запада развалили сначала Югославию, а потом и Сербию (Косово оккупировано войсками НАТО с июня 1999 года), а сам Милошевич в результате первой «цветной революции» был свергнут и выдан в Гаагу именно 28 июня 2001 года.

Учитывая важность Видовдана для сербов, в этом году к 28 июня тщательно готовились и оппозиция, которая с ноября минувшего года проводит массовые акции протеста против президента Сербии Александра Вучича, и сам Вучич.

Напомним: 1 ноября 2024 года в городе Нови Сад обрушился недавно отремонтированный козырёк железнодорожного вокзала, одного из ключевых объектов на скоростной железной дороге Белград — Будапешт. Оппозиционеры объявили виновным в этом лично Вучича, а также Китай, чьи компании реконструируют этот участок сербских железных дорог.

С тех пор в стране непрерывно проходят акции протеста и полностью заблокировано обучение во всех государственных и большинстве частных высших учебных заведениях — именно «протестующие студенты» являются главной прокси-силой оппозиции, которая опирается на поддержку Брюсселя.

С другой стороны, несколько месяцев перед зданием Скупщины (парламента) Сербии находится палаточный городок «студентов, которые хотят учиться», их открыто поддерживает власть и лично Вучич.

Понятно, что в рядах и тех, и других есть не только студенты.

При этом сербские «охранители» привычно пассивны, а вот «низвергатели власти» активно разжигают ненависть к своим противникам, называя их «чаци». Это испорченное сербское слово «ђаци» («ученики») — примерно, как по-русски написать «учинЕки» — которое должно подчеркнуть якобы необразованность и отсталость сторонников Вучича.

На 28 июня оппозиционеры анонсировали очередной «самый массовый протест» в Белграде, который должен был стать «последним предупреждением для Вучича».

Правда, президент тоже не сидел сложа руки: за несколько дней до Видовдана на всех провластных телеканалах появилось «журналистское расследование» — записи обсуждения реальных планов оппозиции с блокированием автобанов, мостов, физическим уничтожением объектов всемирной выставки ЭКСПО-2027, которые строятся неподалёку от международного аэропорта Белграда.

Цинизм выступающих поражал: они прямо подсчитывали возможные убытки бюджета Сербии от блокады путей сообщения и заявляли, что «больше двух недель» в таком режиме Вучич не продержится.

Отдельные организаторы прямо говорили, что «нужно убить Мурада», имея в виду сербского президента, захватить органы власти, а если это удастся — перейти к массовым акциям гражданского неповиновения. Шестеро заговорщиков были задержаны, у одного из них был обнаружен пистолет со спиленным серийным номером.

Накануне Видовдана «протестующие студенты» объявили свой ультиматум президенту: до 21:00 28 июня распустить парламент и объявить досрочные парламентские выборы, а также убрать палаточный лагерь перед Скупщиной.

Вучич сразу же ответил, что Сербия ультиматумов не принимает (с отсылкой к ультиматуму Австро-Венгрии в 1914 году), а полиция защитит граждан и конституционный порядок в стране от каких-либо посягательств.

Стоит отметить, что 27 июня в Сербии на несколько часов было приостановлено движение всех пассажирских поездов в связи с сообщением об установке взрывных устройств на всех поездах и путях.

Сама протестная акция в Белграде вечером 28 июня была достаточно спокойной, попыток прорваться к зданию парламента, ключевым транспортным развязкам или объектам ЭКСПО-2027 не было. Полиция оценила число участников протеста в 36 тысяч человек, организаторы — в 140 тысяч. Истина привычно лежит где-то посередине.

Самое интересное началось после окончания акции, когда её организаторы заявили, что больше не несут ответственности за поведение людей на улицах — мол, теперь там не студенты, а обычные граждане, которые останутся там до победы.

Правда, граждане начали действовать как хорошо слаженный механизм: часть попыталась захватить транспортные развязки и мосты, а большая группа двинулась к зданию Скупщины. В полицию и жандармов, которые к тому времени взяли под контроль центр Белграда, полетели камни, файеры и петарды, на улицах появились первые перевёрнутые мусорные баки. Несколько десятков хулиганов были арестованы, 48 полицейских получили ранения.

Протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне, заявила в ночь на воскресенье председатель Скупщины и экс-премьер Сербии Ана Брнабич.

В свою очередь президент Сербии Александр Вучич заявил, что при беспорядках в Белграде в ночь на воскресенье «только чудом» обошлось без погибших.

И хотя к утру 29 июня обстановка в сербской столице нормализовалось, к середине воскресенья мусорные баки и элементы уличных оград оказались на улицах уже нескольких десятков городов. Причём иногда кадры из них до боли напоминали Киев-2013: участие актёров и известных людей, прыжки под кричалку «Кто не скачет, тот чаци» и т.п.

Пока ситуация в Сербии напоминает игру в «кошки-мышки».

К утру понедельника, 30 июня, полиция разблокировала движение во всех городах Сербии, но попытки перекрыть улицы продолжились как с помощью мусорных баков, так и массового хождения по пешеходным переходам — в более чем 100 местах по всей стране. Организаторы протестов издевательски призвали не мешать силовикам разбирать баррикады и возобновить их установку позднее.

Стоит отметить, что в ходе протестов Россия является своеобразной «фигурой умолчания».

Организаторы акций ничего не говорят о сербско-российских отношениях, вот только на протяжении многих лет эти люди требовали присоединиться к западным санкциям, прекратить (или хотя бы сократить) сотрудничество Белграда с Москвой и Пекином и сосредоточиться исключительно на евроинтеграции. Кстати, эти люди ещё и за признание независимости Косово и признание событий в Сребренице «геноцидом», в котором виноваты сербы.

Поскольку ныне лишь около 40% граждан Сербии поддерживают её вступление в Евросоюз, оппозиции приходится сосредоточиться на «борьбе против коррупции», но откровенно антироссийские позиции противников Александра Вучича никуда не делись.

Понятно, что в Москве пристально наблюдают за событиями в Сербии, где более 80% населения выступает за приоритетность сотрудничества с Россией.

«Мы за этой ситуацией следим. Мы заинтересованы в том, чтобы эти волнения были, в общем-то, успокоены, как и сказал президент Сербии Александр Вучич, на основе конституции и законов этого дружественного нам государства», — сказал 30 июня глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы не сомневаемся, что нынешнее сербское руководство сможет в самое ближайшее время восстановить законность и спокойствие в республике», — в тот же день выразил надежду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Здесь нет большой философии, поэтому мы будем поддерживать порядок в стране. Спасибо нашим российским друзьям за то, что вы хорошо понимаете и мудро оцениваете то, что происходит в Сербии», — заявил в ответ Вучич.

Он отметил, что в попытку «цветной революции» в Сербии были вложены огромные деньги, и те, кто их вложил, не могут просто сказать: она провалилась, и все кончено.

«Терзания ещё будут, но в целом всё позади. Я хочу сообщить им, что Сербия победила, и я с нетерпением жду продолжения сотрудничества с Российской Федерацией», — сказал сербский президент.

Однако и до победы, и до нормального сотрудничества Сербии с Россией пока ещё достаточно далеко.