Недавно Латвия отметила главный национальный праздник Лиго, восходящий еще к языческим временам. Этот праздник, предполагающий потребление пива в больших количествах, лишний раз напомнил латвийцам об одной из их главных бед — излишнем пристрастии населения к выпивке.

Иван Шилов ИА Регнум

Алкоголизм превратился в этом государстве в серьезнейшую проблему, в настоящее национальное бедствие. Жители Латвии спиваются в силу воцарившейся в этом государстве атмосферы уныния и безнадеги: сложившаяся в стране обстановка очень способствует безраздельному царствованию «зеленого змия».

Много и часто

В позапрошлом 2023 году была опубликована безрадостная для латвийцев информация: их государство (наряду с Литвой и Чехией) возглавило список самых пьющих стран мира. Согласно обнародованным данным, в Латвии за пять лет заметно сократилось число людей, ограничивающих ежедневное употребление алкоголя.

Если в 2019 году почти половина населения (48%) ещё как-то следила за потреблением спиртного, то через несколько лет доля «сдерживающихся» снизилась до 40%. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, латвийцы в среднем потребляют 12,9 литра алкогольных напитков на человека в год — это более чем на три литра превышает средний показатель стран ОЭСР.

То есть алкоголь в стране употребляют не только на праздники. Люди откровенно признают, что тянутся к выпивке ради даруемого ею временного чувства физического и эмоционального облегчения. Необходимость в этом мимолётном расслаблении так сильна, что о последствиях страждущие как-то не задумываются.

Алкоголизация населения очень чувствуется в повседневной жизни. В некоторые дни полиция задерживает по несколько десятков нетрезвых водителей, в том числе и совершивших те или иные проступки в пьяном угаре.

Большинство алкоголиков, впрочем, наносят основной вред не окружающим, а самим себе. «Ежедневно к нам в больницу поступает около двухсот человек, и почти половина из них находится в состоянии алкогольного опьянения. Они нетерпеливы и агрессивны», — свидетельствует Илзе Ягмане, заведующая отделением Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS, одна из крупнейших в Латвии лечебниц).

По словам Ягмане, через некоторое время после выписки алкоголики как правило снова оказываются в руках медиков. Так, в анналы RAKUS внесен один «алконавт», который за последние два года был здесь тридцать раз, а другой пациент того же профиля — и все пятьдесят!

Большую часть расходов на лечение алкоголиков покрывает государство. Другую часть должны оплачивать сами пациенты, но в реальности они часто остаются в долгу перед больницами. Впрочем, принудительное лечение от алкоголизма в Латвии не разрешено, только добровольное.

По словам заведующей отделением болезней печени Латвийского центра инфектологии Иевы Толмане, пристрастие к алкоголю стало «дурной культурной привычкой», которая глубоко укоренилась в душах многих латвийцев.

Местная пресса часто публикует рассуждения на тему того почему латвийы так самозабвенно спиваются. Как говорит редактор газетки маленького городка Лудза Лайма Линужа, основная беда состоит в том, что в подобных небольших городишках «делать просто нечего». Нет ни нормальных, высокооплачиваемых рабочих мест, ни карьерных перспектив — поэтому люди либо мигрируют, либо хватаются за стакан.

«Откровенно пьянствующее общество»

В более крупных городах ситуация если и получше, то ненамного. «Если мы посмотрим в тележки в магазинах, то у каждого второго-третьего человека есть алкоголь», — сообщает нарколог и семейный врач из Лиепаи Лайла Атике. По ее мнению, вступающие в силу новые ограничения на продажу выпивки — лишь небольшой шаг на пути к снижению алкоголизации населения.

Особую озабоченность у сотрудников соцслужб вызывают многочисленные семьи с пьющими родителями — дети там подвергаются нешуточной опасности. В начале этого года суд в Даугавпилсе приговорил за убийство семилетней Юстины отца девочки Владимира Рейникова к двадцати годам лишения свободы, а ее мачеху Сандру Рейникову — к семнадцати годам. Как выяснило следствие, супруги распивали алкоголь у себя дома и избили дочку, после чего девочка умерла.

Протрезвившись, убийцы вывезли тело и спрятали на уединенном хуторе, а в полицию заявили о пропаже человека. Поиски Юстины были массовыми и длились несколько дней.

Еще одна из нашумевших на всю Латвию трагедий — исчезновение и гибель двухлетнего Андрея Кузнецова, жившего с родителями в поселке Таудеяни. В феврале мать и бабушка уселись за выпивку и не уследили за ребенком, который выскочил в легкой одежде и без обуви на улицу и пропал. Ребенка нашли, но реанимировать его не удалось.

Женщинам теперь грозит до пяти лет тюрьмы. Но их пьянство, ставшее для Андрея фатальным, не является чем-то исключительным. По свидетельству очевидцев, в Таудеяни пьют большинство жителей, если не все поголовно.

Как говорят специалисты, трагедий Юстины Рейниковой и Андрея Кузнецова могло бы и не быть, если бы не массовая алкоголизация населения. «Наше откровенно пьянствующее общество, с почти самым высоким потреблением алкоголя как в Европе, так и в мире, считает почти нормой, что праздник без алкоголя — не праздник», — говорит нарколог Язеп Корсакс, сотрудник Даугавпилсской региональной больницы.

Тут стоит подчеркнуть еще один аспект, на официальном уровне, как правило, не выпячиваемый. И Юстина Рейникова и Андрей Кузнецов — дети из русских семей. Да, русскоязычные жители Латвии пьют больше латышей — по той простой причине, что русская община маргинализирована донельзя.

Государство яростно вытесняет русский язык из всех сфер — уже сейчас он де-факто разрешен только на кухнях. Русские ежедневно подвергаются публичным оскорблениям и угрозам со стороны латышских националистов, которых никак за это не наказывают.

На каждом шагу латвийский русский может «поднять» себе уголовное дело — например, за выражение каких-либо публичных симпатий к России, за пение советских песен, за возложение цветов на место снесенного памятника советским солдатам. Сделать большую карьеру в госуправлении невозможно — возьмут латыша, даже если он менее профессионален. Вот и остается людям либо уезжать, либо спиваться.

Денег на лечение нет

В Министерстве здравоохранения признают, что потребление алкоголя достигло уровня, «сравнимого с эпидемией». В стране регулярно повышают акцизы на спиртное, но этого явно недостаточно: желающие находят альтернативные варианты.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс говорит, что некоторые пристрастились к употреблению одеколона — часть пьющей публики активно употребляет этот «напиток» из-за роста цен на алкоголь. Кроме того, многие перешли на «крутку» — так на местном жаргоне зовётся самогон.

Естественно, употребление «крутки» несет немалую опасность. Так, в феврале в в окрестностях Даугавпилса было заведено уголовное дело об убийстве по неосторожности и о незаконной продаже алкоголя — там скончались четверо сельчан, вместе распивавших самодельные спиртные напитки.

Руководитель соцслужбы края Анна Егорова рассказала, что в числе погибших из-за роковой выпивки оказалась мать четверых детей. Знакомые жертв «крутки» рассказали журналистам, что тех до алкоголизма довела бедность: работы в окрестностях почти нет, а у кого она есть — маленькие зарплаты.

Чиновница местного самоуправления Светлана Курсите выдала афоризм: бедняки покупают хлеб, а за водкой бегают те, кто в жизни потерялся. По ее словам, местные алкоголики регулярно приходят в здание волостной управы, чтобы слегка подзаработать — муниципалитет иногда поручает им какие-то дела по благоустройству территории.

Особую тревогу вызывает тот факт, что среди алкоголиков много несовершеннолетних. Но возможности лечения детского алкоголизма в Латвии достаточно ограничены — причем, соответствующую услугу можно получить только после месяцев ожидания.

«Детей мы сейчас записываем на будущий год», — говорит посетителям Лилита Цауне, заведующая «Гинтермуйжи» — находящегося в городе Елгава единственного в Латвии государственного стационара, где пьющим детям предлагают долговременную программу реабилитации.

Врач рассказывает, что чаще всего ей приходится иметь дело с денадцати— четырнадцатилетними, пациентами, а самому младшему было всего десять лет. По ее наблюдениям, во многих латвийских семьях алкоголь считается «меньшим из зол»: родители готовы прикрыть глаза на то, что дети пьянствуют, лишь бы те не употребляли наркотики. «Сейчас в обществе отношение к алкоголю крайне легкомысленное», — отмечает нарколог.

При этом даже те ограниченные возможности лечения детского алкоголизма, что ещё имеются сейчас в Латвии, скоро могут исчезнуть. Недавно министр здравоохранения Хосам Абу Мери обнародовал план «оптимизации» психоневрологических больниц страны, предполагающий закрытие региональных заведений и перевод пациентов на «домашний режим» с дистанционными консультациями.

Причина этого шага понятна — государство сейчас отчаянно ищет деньги на повышение военных расходов, «выскребая» средства в том числе и из медицины. В связи с этим коллектив больницы «Гинтермуйжи», которой тоже грозит ликвидация, обратился к Минздраву с призывом одуматься и не запускать столь разрушительную «реформу».