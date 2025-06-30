* запрещённая в России организация

Когда командир бывшей Третьей штурмовой бригады (а ныне уже корпуса) Андрей Билецкий** объявил о проведении уличного митинга в Киеве 28 июня, многие напряглись. Поскольку в руках у бывшего «азовца» находится реальная власть: указанное подразделение является самым медийным и при этом считается наиболее мотивированным и боеспособным в ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум Андрей Билецкий (внесён в РФ в реестр террористов и экстремистов)

Вследствие чего и было укрупнено — с вводом в Третий корпус уже действующих бригад и создания новых подразделений.

Таким образом, радикальный националист и мелкий преступник, в 2014 году освобожденный из СИЗО под задачи обеспечения локального насилия в интересах Майдана, занимает должность генерал-лейтенанта — не имея военного образования и не проходя офицерской карьерной лестницы.

И вот в украинских СМИ разошлось видео, на котором Билецкий** с бейджем какой-то конференции на груди сообщает, что граждане хотят привлечь внимание властей к проблеме выплат за погибших, переданных с российской стороны.

«Хочу сказать, что сейчас есть негласное указание забирать только минимально изуродованные тела. Сами понимаете, что на войне редко случается, когда тело погибшего, скажем, ничего не потеряло. Скажу вам откровенно, в Украине нет столько денег, чтобы сначала всех идентифицировать, а потом каждой семье выплачивать компенсации. Мне докладывали, что на фоне этого 28 июня в Киеве планируется митинг. Думаю, власти заметят недовольство граждан и средства быстро найдутся»,— говорит персонаж в камуфляже.

Однако никакого митинга в итоге не было, а везде было распространено опровержение Центра противодействия дезинформации о том, что это дипфейк, который распространяет «пропаганда России».

Только за этой атакой на Билецкого**, которая очевидно давит на педаль тревожности власти по поводу его личных политических амбиций, запросто могут стоять его бывшие «побратимы» из «Азова»*. Поскольку внутренняя конкуренция в «азовском» движении, расколовшемся и находящемся в острой конфронтации, весьма обострилась. И к чему это может привести в итоге — очень интересный вопрос.

Тем более, что в украинской истории уже был пример подобного конфликта, когда за единоличную власть и внимание «хозяев» боролись две ветви ОУН* — с переменным успехом уничтожая друг друга.

Прошлое «Белого вождя»

Почти невидимая в публичном поле взаимная ненависть вдруг выплеснулась наружу.

Майор 12-й бригады «Азов»* Андрей Кориневич заявил, что 13 июня в Ивано-Франковске его избили телескопическими дубинками соратники Билецкого**. Кориневич назвал имена нападавших, двое из которых когда-то служили вместе с ним, а теперь находятся в составе Третьей штурмовой (так будем называть для удобства) — как и оставшиеся двое.

Поэтому пострадавший твердо уверен, что за избиением стоит их командир.

«Я хорошо знаю Андрея Билецкого**. И понимаю, что без его согласия или даже прямого указания такие вещи не происходят»,— заявил майор в своем видеообращении, опубликованном в соцсети, и обвинил бывшего соратника в «уголовных замашках».

Нацгвардия, к которой относится «Азов»*, публично осудила избиение и призвала привлечь к ответственности виновных. Выступил и один из командиров полка Святослав Паламарь (Калина), побывавший в плену после осады Мариуполя, который внезапно тоже поднял тему «воровских понятий», по привычке ловко увязав это с Россией, Советским Союзом и пленными «азовцами»*, которых кто-то где-то бьет дубинками.

Социальные сети «Готовы к любому сценарию»

«Те, кто оправдывают «воровскими понятиями» нападения на побратимов, точно не являются украинскими националистами. Украинский националист никогда не жил и не будет жить по «понятиям» бандитизма. А тем паче не имел, не имеет и не будет иметь права укоренять криминал и «понятия» в среде украинских военных»,— заявил Паламар, разумно не переходя на личности.

Но всё это — прямые указания на прошлое Билецкого**, которого, как несложно понять из этих пассажей, выписали из расово верных националистов, к которым он некогда относился.

Как известно, начинал «Белый вождь» свою карьеру в начале двухтысячных, участвуя в уличных акциях кампании «Украина без Кучмы», примыкая то к одной националистической организации, то к другой, а затем создав из их членов собственную фирму «Патриот Украины», которую привлекал для разного рода силовых акций Арсен Аваков в период своего губернаторства в Харькове в 2005–2010 гг.

Впрочем, разного рода активностей, включая марши, митинги и акции гражданского неповиновения, у Билецкого** хватало и так. А в тюрьму он попал за то, что вместе с коллегами убивал в офисе «Патриота Украины» местного журналиста Сергея Колесника — его сначала били молотком по голове, а затем душили телефонным кабелем.

Выпустил «патриота» на волю как политзаключенного все тот же Аваков, который после государственного переворота в 2014 году стал министром внутренних дел Украины. И остро нуждался в неформальной силовой поддержке, опоре и тех, кто будет «кошмарить» его конкурентов, оппонентов, опасных для формирующегося режима персон. Поэтому первым «делом» Билецкого** уже в новых условиях стало нападение на офис Партии регионов в Харькове, где охранявших его спортсменов порезали ножами.

Уже 13 апреля 2014 г. министр сообщил о том, что принял решение о создании специальных подразделений патрульно-постовой службы МВД Украины «на основе гражданских формирований». Чуть ли не первым из них и стал батальон «Азов»*, в который вошли уголовники, футбольные ультрас клубов «Динамо», «Днепр» и «Шахтер», члены «Патриота Украины», «Социал-национальной ассамблеи», «Братства», активисты «автомайдана».

В июне 2014 года «азовцев»* бросили на усмирение ополченцев Мариуполя, где они и закрепились, сделав Приазовье своим базовым регионом. Батальон стал теневым хозяином всех, кто противился режиму. А тех, у кого находилось что-то интересующее «Азов»*, отправляли в так называемую «библиотеку» — пыточную.

А параллельно Билецкий** с компанией чем только не занимались — и вымогательством денег у застройщиков, и крышеванием наркоторговли, и силовой поддержкой той или иной стороны в бизнес-разборках. Это был их «хлеб»: по утверждению лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, «Азов»*, «возможно, даже наполовину» состоял из людей, имеющих судимость.

Плюс «Белый вождь» всерьез нацелился на политику, и теперь можно утверждать, что раскол в «Азове»* случился уже тогда — просто не был должным образом оформлен.

«Бойцы» против «уголовников»

Есть один момент, на который почти никто не обращает внимания: Билецкий** везде назывался командиром «Азова»*, но формально вышел из него уже в октябре 2014-го, когда пошел на выборы. То есть просто использовал бренд популярной организации, которая была самой медийной и узнаваемой вплоть до 2022 года.

Летом 2014 года его за руку в партию «Народный фронт» к Арсению Яценюку привел сам Аваков. Однако там, зная, чем занят этот крепкий парень и каковы его взгляды, встали на дыбы.

Инициативная группа правозащитников обратилась с открытым письмом к главе партии с призывом не выдвигать «комбата» кандидатом от НФ на внеочередных выборах в Верховную раду, так как он «не отказался публично от человеконенавистнической, антилиберальной, антиевропейской и откровенно расистской идеологии своего движения».

По мнению группы, участие Билецкого** в деятельности партии легитимизировало бы расизм и неонацизм в украинском обществе, а также нанесло бы ущерб репутации партии. После такой публичной оплеухи «Белый вождь» зарегистрировался как самовыдвиженец по Оболонскому округу Киева №217.

И победил за счет того, что на избирательные участки пришла его братва, которая угрожала членам комиссий, заставив их фальсифицировать результаты голосования.

Правда, потом за три года работы в Верховной раде участвовал в 2% голосований, не стал автором ни одного принятого закона и пару лет просто прогулял, занимаясь другими делами. В частности, зарегистрировал в 2016 году политическую партию «Национальный корпус» и занимался другими проектами организаций орденского типа с красивыми ритуалами и громкими лозунгами.

«Азов»* же в это время принимал участие в разного рода военных операциях в Донбассе, побывав в «Иловайском котле», в боях под Широкино и Светлодарском, проходил переформирование и вливался в Нацгвардию. А в 2022 году, когда в Мариуполе начались тяжелые городские бои, Билецкий** находился от своего детища максимально далеко, сформировав в столице новое подразделение «ТрО Азов-Киев», позже ставшее «ССО Азов-Киев» и далее переформированное в 3-ю отдельную штурмовую бригаду ВСУ.

К слову, несмотря на формальные реверансы в его сторону, в 2022 году один из «основателей «Азова»*, известный белорусский нацист, прятавшийся на Украине от тюрьмы, Сергей Коротких (Боцман) одновременно собрал свою «бригаду». Именно она, по данным журналистских расследований, обеспечила трупами гражданских инсценировку так называемой «Бучанской резни», в которой обвинили Россию, и «зачищала» Бучу после ухода российских военных.

Двигаться вместе с «Азовом»* он почему-то не захотел. Как и спецподразделение «Кракен», отпочковавшееся и ушедшее под «крышу» Главного управления разведки.

Тем временем засевшие на «Азовстали» командиры, ежедневно выходившие в эфир, мгновенно приковали к себе всеобщее внимание, став медиасимволом «героических защитников». Весь Киев был заклеен билбордами «Выстоит Мариуполь — выстоит Украина».

Официальный сайт президента Украины Командир «Азова» (организация признана террористической и запрещёна в РФ) Денис Прокопенко пользуется благосклонностью у Зеленского

Поэтому сдача «азовцев» в плен с унизительным раздеванием «стальных героев» при обыске выглядела максимально стыдно. Как и дальнейшая история с тирамису и айфонами от Романа Абрамовича и годом, проведенным на турецком курорте в гостях у Эрдогана. И этот год был использован Билецким** для возвращения своей узнаваемости. В настоящее время он состоит в гражданском браке с известной тележурналисткой Татьяной Даниленко, которая прикладывает много сил для раскрутки супруга, облагораживания его репутации и налаживания его личных связей в журналистской среде.

Теперь по всему Киеву висят билборды с гордым лицом командира Третьей штурмовой и слоганом «Готовы к любому сценарию».

Естественно, авторитетных «азовцев»* в лице Дениса Прокопенко (Рэдиса), Калины и прочих, кто снова приступил к военной службе, сияние Билецкого**, регулярно дающего интервью и преподносящего свою бригаду (корпус) как самую лучшую и эффективную, не может не бесить. С их точки зрения он — банальное трепло, ловко петлявшее от реальной войны. Им снова хочется признания, влияния и, конечно, происходящих из этого денег.

А денег давали многие, кто желал привлечь на свою сторону вооруженную и практически независимую силу.

К примеру, вернувшихся из плена «героев» тут же подхватил олигарх Ринат Ахметов, за чьи деньги было куплено жилье в элитном квартале Киева — Новопечерские Липки. Среди тех, кто получил ключи от дорогущих квартир, оказались и Паламар, и бывший начштаба Богдан Кротевич, и еще ряд известных персонажей. Включая Прокопенко-Рэдиса, которого заметили за просмотром хаты за 1,2 млн долларов, после чего случился небольшой скандал.

Ахметов раньше финансировал батальон (а затем полк), используя его для сохранения своих активов в Мариуполе. Деньги давали и Аваков, и конкурент Ахметова — Игорь Коломойский, и еще ряд товарищей. Теперь же всё стекается к Билецкому**, за которым, по некоторым данным, стоят бывший глава администрации президента Сергей Левочкин, контрабандист Сеяр Куршутов и «соросята», обеспечивающие медиаподдержку.

Все они в той или иной степени находятся в конфликте с властью.

Соответственно, для офиса президента поддержка «Азова»* — это противовес быстро растущему влиянию Билецкого**, который явно претендует на «всеобщую любовь» в армии после того, как из игры был выбит главком ВСУ Валерий Залужный. Третий армейский корпус вполне может быть использован для военного переворота и захвата власти — такой вариант витает в эфире.

Следовательно, противопоставить хунте можно «истинных националистов», очистившихся от грязи криминала — именно так это выглядит сейчас. Но, говорилось вначале, многие уже заметили кармическое совпадение: точно так же выглядел конфликт ОУН* Бандеры и ОУН* Мельника, выяснявших, кто же из них больший националист и кто будет рулить Украиной под немцами.

Но в итоге и те, и другие получили смачного пинка, начав «бороться с нацизмом», как теперь утверждает украинский исторический миф, и закончили свои дни кто как — но все плохо.

* Организация признана террористической и запрещёна в РФ

**Физическое лицо, внесённое в РФ в реестр террористов и экстремистов