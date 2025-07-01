В Армении очередной политический скандал. Вслед за арестом мецената Самвела Карапетяна и одного из ведущих оппозиционеров страны архиепископа Баграта Галстаняна премьер-министр Никол Пашинян отправил в СИЗО на 2 месяца еще одного архиепископа — главу Ширакской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ) Микаэла Аджапахяна. И все по той же причине — призывы к свержению действующей власти.

Иван Шилов ИА Регнум

Действия Пашиняна вызвали серьезнейший общественный резонанс не только в самой Армении (где тысячи людей вышли на улицы в защиту архиепископов и фактически не позволили силовым структурам взять штурмом Эчмиадзин — резиденцию главы ААЦ, где находился тогда архиепископ Аджапахян), но и на внешней арене.

«Понятно, что это внутреннее дело наших соседей, но, безусловно, нападки на каноническую тысячелетнюю Армянскую апостольскую церковь вызывают серьёзнейшую озабоченность», — говорит министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, Церковь традиционно была одной из ключевых опор армянского общества, «и нам бы очень не хотелось, чтобы эта Церковь подвергалась неоправданным нападкам по сути дела без каких-либо серьёзных оснований».

А оснований действительно нет.

Да, архиепископ Микаэл Аджапахян действительно критиковал нынешних руководителей страны. Говорил, что Пашинян и его окружение не являются для него властью вот уже несколько лет — с момента сдачи Нагорного Карабаха.

«Я их и не считаю властью. Это оккупационный режим, который оккупировал нашу страну, занял это здание (имеется в виду, по всей видимости, правительственная резиденция. — Прим. ред.). Но наступит день, и чем раньше, тем лучше, когда она однажды уйдет. Стыдно называть их властью», — говорил он.

Самого Пашиняна архиепископ называл «человеком без армянской идентичности» за то, что он в рамках делимитации отдавал армянские земли Азербайджану.

Однако в то же время никаких свидетельств подготовки переворота и тем более участия в нем Микаэла Аджапахяна нет. И поэтому очень многие усматривают в действиях армянского премьер-министра политический подтекст. А точнее, многоходовку.

Дело в том, что, как верно сказал Сергей Лавров, значение ААЦ в жизни Армении сложно переоценить.

«Армянская апостольская церковь играет очень важную роль в жизни армянского народа. Ее роль отмечена даже в Конституции. Согласно соцопросам, в том числе проведенным западными структурами, Церковь является институтом, который пользуется наибольшим уважением в обществе», — объясняет ИА Регнум руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив (АЦСИИ) Айк Халатян.

По его мнению, не исключено, что после планируемых поправок в Конституцию страны этот пункт будет из нее убран — но пока он остается на месте. И ААЦ может не только формулировать духовные смыслы, но и высказываться по социально-политическим вопросам.

В частности, озвучивать свое мнение относительно внешнеполитических инициатив Никола Пашиняна, которые считает категорически неправильными.

«Церковь поднимает вопросы судьбы армян Арцаха, геноцида армян в Османской Империи», — говорит Айк Халатян.

То есть вопросы, которыми Пашинян намеренно жертвует ради нормализации отношений с Азербайджаном (вынудившим армян Карабаха покинуть свои дома под угрозой этнических чисток и, естественно, не намеренным им выплачивать никаких компенсаций) и Турцией (которая не собирается признавать геноцид по причине нежелания не только выплачивать компенсации и возвращать собственность, но и принятия политической ответственности за убийство более миллиона человек).

И поскольку ААЦ пользуется авторитетом в обществе, ее голос нужно приглушить, особенно с учетом того, что через год в стране должны пройти парламентские выборы.

«Пашинян считает, что церковь является оппозиционно настроенной к нему структурой, вокруг которой потенциально могут объединиться его политические противники. И прошлогодние массовые выступления в поддержку движения архиепископа Баграта Галстаняна являются тому свидетельством», — говорит Айк Халатян.

При этом премьер должен пройти по очень тонкой грани.

«Пашинян понимает, что атака на Церковь чревата серьезным негативом в обществе. Поэтому он пытается представить свои действия как действия не против Церкви, а против отдельных священнослужителей», — резюмирует Айк Халатян.

Собственно, так пытается представить ситуацию не только премьер, но и члены кабинета.

«В Армении не ведется борьба властей против Церкви. То, что он (Сергей Лавров. — Прим. ред.) имеет в виду, подразумевает участие нескольких церковников в политической деятельности», — заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян.

Однако подавляющее большинство в обществе как раз воспринимает действия Пашиняна как атаку именно на ААЦ, выражающую их точку зрения.

«Конфликт Пашиняна с церковью — это часть конфликта его режима с консервативно настроенной частью населения, которая болезненно воспринимает и потерю Карабаха, и уступки Азербайджану, и фактически пораженческий курс Пашиняна», — объясняет ИА Регнум глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

С другой стороны, пока что серьезного сопротивления Пашиняну ААЦ не оказывает. Отчасти из-за своей идеологии.

«Сама Церковь не хочет идти на прямое столкновение с властью и напрямую вовлекаться в политические процессы. Поэтому не стремится выводить людей на улицу и при помощи уличных акций протеста бороться против действующей власти», — говорит Айк Халатян.

ААЦ сейчас лишь обвиняет премьера в «антицерковной политике» и утверждает, что «преследование владыки Микаэла — это не что иное, как классический случай политической расправы и выражение личной мести со стороны человека, называющего себя христианином и чадом Армянской церкви». Тем самым еще раз подчеркивая, что никакого госпереворота в стране никто не готовит.

Да его и не может, по сути, быть.

«Проблема в том, что население Армении, судя по всему, сильно дезорганизовано. Идентичность ослаблена, в том числе волнами вынужденной миграции за рубеж, вызванный постсоветским кризисом в экономике. Из-за этого значительная часть населения оказывается в положении политического болота — например, имея за счет родственников родину в запасе в России или во Франции. С этим связана достаточно низкая протестная активность населения», — говорит Никита Мендкович.

Таким образом, активности населения, достаточной для начала крупных протестов, в стране не наблюдается.