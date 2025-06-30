Ключевой целью израильской операции «Львиная сила» был назван демонтаж иранской ядерной программы. Точнее, ее военного компонента, в наличии которого официальный Тель-Авив уже много лет подряд убежден.

Иван Шилов ИА Регнум Масуд Пезешкиан (слева) и Рафаэль Гросси

Позднее теми же соображениями объясняли свои действия и американцы, включившиеся в бомбардировку иранских ядерных объектов.

Однако после завершения активной фазы операции победные реляции сменились размышлениями — насколько реальным оказался ущерб иранской атомной отрасли, и не приблизили ли Вашингтон с Тель-Авивом своим «решительным броском» Тегеран к получению собственного ядерного арсенала.

Пути обогащения

Согласно положениям «ядерной сделки», заключенной между Ираном и группой гарантов (Россия, Китай, США, Германия, Великобритания, ЕС) в 2015 году, Тегеран имел право на обогащение порядка 300 кг урана до уровня не выше 3,7%. Такого символического порога было вполне достаточно для развития «мирного атома» и проведения научных изысканий без возможности подпольных работ над ядерным оружием.

С развалом «сделки» после выхода из нее США в 2017 году Иран начал постепенное сокращение обязательств по национальной ядерной программе — сократил частоту международных инспекций и нарастил темпы обогащения, несколько раз поднимая пороговые значения в одностороннем порядке.

Согласно последним верифицированным замерам МАГАТЭ (февраль 2025 года), из 7,5 тыс. кг обогащенных запасов в пределах сделки находилось менее 40% (2,9 тыс. кг), числившихся за Тегераном.

Более того, как минимум 274 кг было обогащено до 60% отметки — что в теории дает Ирану возможность быстро дотянуть эти запасы до оружейного уровня (обогащение 90% и более).

Июньские удары Израиля и США по обогатительным заводам в Натанзе и Исфахане, на первый взгляд, отбросили процесс назад. Вашингтон акцентирует, что в ходе воздушных рейдов якобы удалось уничтожить всю инфраструктуру по производству металлического урана в Исфахане, что в ближайшем будущем потребует от Тегерана «серьезных вложений» для его восстановления.

Израильтяне добавляют, что как минимум 13 тыс. центрифуг были приведены в негодность — как в результате прямых попаданий ракет, так и из-за резких скачков электричества на обогатительных заводах.

Впрочем, МАГАТЭ менее оптимистично в оценках. Рафаэль Гросси считает, что Иран способен быстро — буквально за несколько месяцев — заменить уничтоженные в результате израильских ударов центрифуги. Используя в том числе то, что «в неназванных количествах» хранилось на подземных складах. А в течение ближайшего года еще и модернизировать их, вновь нарастив темпы обогатительной работы.

Предугадать время нового рывка будет крайне проблематично, тем более, что после череды скандалов с инспекторами МАГАТЭ Тегеран принял решение демонтировать системы мониторинга Агентства на своих ядерных объектах.

Неожиданное землетрясение

Отдельная тема для дискуссий — степень урона «ядерному периметру» Ирана. Несмотря на то, что объекты в Натанзе, Исфахане, Араке и Фордо за две недели подвергались интенсивным ударам как минимум трижды, ущерб был нанесен преимущественно наземным постройкам, в то время как заглубленная инфраструктура практически не пострадала.

Даже применение США противобункерных бомб GBU-57 против объекта в Фордо не привело к разрушению подземного хранилища высокообогащенного урана — о чем свидетельствуют в том числе многочисленные радиологические замеры в Иране и соседних странах. Если бы подземное хранилище с обогащенным ураном пострадало бы от прямого попадания, то скрыть следы техногенной катастрофы было бы невозможно.

Зато, как отмечают эксперты, атака спровоцировала «миграцию» иранских запасов. С радаров пропало около 400 кг высокообогащенного урана, который иранцы якобы заблаговременно перевезли с Фордо в неизвестное место.

С учетом того, что инспекции МАГАТЭ на территории страны остановлены, вычислить новое место складирования спорных запасов пока не представляется возможным.

Споров добавило и неожиданное землетрясение (20 июня, магнитуда 5,2 балла) в провинции Семнан, где расположено большое количество объектов. Отмечено, что его эпицентр находился на глубине примерно 10 км, что только подстегнуло дискуссии о старте тайных подземных испытаний атомного оружия на территории Ирана.

Впрочем, развивать конспирологическую теорию на Западе не стали. Тем более, что для создания подобных толчков необходимо было бы подорвать боезаряд мощностью до 200 килотонн. А это многократно превосходит даже приписываемые Тегерану военные возможности.

Слабое место

Пожалуй, наибольший ущерб иранская ядерная программа понесла не в технике и расходных материалах, а в людях.

Генштаб израильской армии настаивает, что смог ликвидировать не менее девяти ведущих ученых из иранского «ядерного проекта», как минимум пять прикомандированных фигур, офицеров-кураторов разведки и Корпуса стражей исламской революции.

Тегеран же признаёт гибель только шести из них и делает акцент на том, что все погибшие трудились в мирном секторе или были теоретиками.

На Западе продолжаются ожесточенные дебаты: успели ли погибшие ядерщики передать накопленные знания дальше или же в Тегеране до последнего не верили, что Израиль будет столь активно охотиться за учеными? Тем более, что с момента предыдущей крупной операции по ликвидации иранских ядерщиков прошло почти пять лет.

Так или иначе, единовременная потеря большого количества высокоуровневых специалистов на какое-то время ограничит возможности иранского ядерного сектора.

С другой стороны, патриотический импульс, возникший в Иране вследствие американо-израильских нападений, обуславливает резкий рост спроса на изучение точных наук среди молодежи. Об этом сообщают в том числе университеты, столкнувшиеся с наплывом мотивированных абитуриентов.

В случае, если Тегерану удастся оседлать эту волну, в ближайшее десятилетие он сможет с лихвой насытить отрасль новыми кадрами.

Возвращение к истокам

Несмотря на то, что Иран после американо-израильской операции прекратил публичное обсуждение новой «ядерной сделки», власти оставили незначительное пространство для маневра.

Иранский дипкорпус поддерживает попеременные контакты то с европейцами, то с Вашингтоном (хотя Белый дом и отрицает факт этих взаимодействий), а также плотно работает с незападными посредниками в лице России и КНР.

Тегеран не скрывает, что все еще заинтересован в развеивании мифов вокруг своего «атомного досье», хотя и делает оговорку, что продолжит заниматься обогащением урана в тех рамках, которые сам сочтет нужными. А если потребует ситуация — готов и к продолжению конфронтации с США.

Даже с учетом того, что заключение новой сделки по-прежнему отвечает интересам правительства Масуда Пезешкиана, чрезмерное внимание официального Тегерана к дипломатическому треку может быть в нынешних условиях воспринято как проявление слабости и признания поражения в недавнем конфликте.

По этой причине иранским элитам важно продолжать балансировать, демонстрируя готовность договариваться, но с учетом собственных непреложных интересов.

К тому же у Ирана на руках даже есть некоторые козыри — например, проект закона о выходе страны из Договора о нераспространении ядерного оружия по примеру КНДР. Он уже неоднократно выносился на повестку, но не получал поддержки. В случае, если гаранты будут давить на Тегеран слишком сильно, он вполне может дать документу ход.