Пропалестинские активисты в «большой Европе» внезапно перестали ограничивать себя обычными манифестациями и перешли к подрывным действиям.

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За неделю случилось два крупных нападения на военные объекты и предприятия — в Великобритании и Бельгии. Причем активисты в их ходе показали себя не просто как воодушевленная толпа, а как скоординированная и продуманная команда саботажников, четко выбирая цели и эффективно выводя их из строя.

Это породило среди европейцев убежденность, что под масками борцов за права палестинского народа скрывается гораздо более серьезная сила. Тем более что при более тщательной проверке у атакованных объектов обнаружился «общий знаменатель».

Порча самолетов

20 июня на британскую военную базу Брайс-Нортон пробрались двое неизвестных. Используя монтировки и переделанный в баллон с краской огнетушитель, они повредили двигатели двух самолетов-заправщиков Airbus Voyager, после чего нарисовали на земле палестинский флаг и скрылись. Не спровоцировав при этом тревоги на объекте.

Ответственность за резонансную акцию взяло на себя движение «Палестинское действие», созданное в 2020 году группой молодых анархистов. И это далеко не первая их крупная атака.

В 2021 году группа с транспарантами и дымовыми шашками почти на неделю «захватила» крышу специализирующегося на создании БПЛА предприятия UAV Tactical System в Лестере, чем фактически парализовала его работу.

А в 2022 году устроила погром на заводе по производству оборудования в Глазго, нанеся местным оружейникам ущерб на 1,5 млн долларов.

Акция в Брайс-Нортоне стала последней каплей для Лондона. Британское правительство решило добиваться запрета «Палестинского действия».

Как отметила глава британского МВД Иветт Купер, движение в ближайшее время будет объявлено нелегальным в соответствии с буквой закона о терроризме 2000 года — поскольку использует подрывную и «общественно опасную» тактику действий. Это позволит применять к активистам те же меры, что и к ячейкам международных террористических организаций.

Однако инициативе еще только предстоит пройти согласование на всех уровнях. А пока сторонники движения пользуются неповоротливостью британской системы правосудия и грозят более масштабными акциями солидарности — не только Лондону, но и материковой Европе.

Бельгийский погром

Впрочем, если деятельность «Палестинского действия» в Великобритании хорошо известна и уже не вызывает удивления у местных чиновников, внезапная активизация подобных структур в других странах произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Менее чем через неделю после налета на Брайс-Нортон более сотни активистов, вооруженных молотками и шлифмашинами, атаковали офис и склады компании OIP в бельгийском городе Турнэ.

Они уничтожили офисную технику и повредили часть грузов на складах, включая несколько бронеавтомобилей, нарушили работу информационной инфраструктуры компании. Общая сумма ущерба оценена примерно в миллион евро.

Хотя бесчинства активистов и попали в объективы камер видеонаблюдения, установить зачинщиков будет не так просто. Налетчики были одеты в герметичные белые костюмы, которые скрывали лицо и фигуру, носили плотные перчатки.

Впрочем, это не помешало руководству OIP предположить, что большинство нападавших были женщинами — в силу того, что те «крайне неумело и неуверенно» использовали инструменты.

Установить виновных бельгийской полиции, впрочем, пока не удалось.

«Русский след»

Участившиеся нападения пропалестинских активистов на объекты оборонной промышленности в европейских странах породили волну конспирологии.

Пропалестинские активисты, ранее славившиеся стихийными акциями, вдруг продемонстрировали небывалую скоординированность и смогли обойти серьезные охранные системы. К тому же всплеск их активности произошел сразу в нескольких странах, да еще и не имеющих общей границы.

А стоило добавить к истории «украинскую» переменную, и в ней тут же обозначили «русский след».

Среди прочего выяснилось, что через Брайс-Нортон шла часть поставок британской военной помощи Киеву, а поврежденные самолеты-заправщики использовались как «страховочные» при проведении разведывательных и мониторинговых акций — в том числе вдоль российских границ. Акция пропалестинских активистов временно вывела их из строя.

На складах же OIP в Турнэ и вовсе хранилась техника, предназначавшаяся к скорой отправке на Украину непосредственно в зону боевых действий. А в результате погрома уже проанонсированные бельгийцами поставки пришлось отложить как минимум на месяц.

Этих косвенных улик оказалось достаточно, чтобы отдельные западные блогеры и охочие до сенсаций представители прессы оперативно записали пропалестинских активистов в «кадровые российские разведчики».

Простое объяснение

Активисты объясняют ситуацию куда прозаичнее. Их нападения на оборонные концерны и военные базы носили характер открытого послания и должны были подчеркнуть готовность пропалестинских сил выходить за рамки обычных манифестаций. Которые к тому же все чаще игнорируются национальными элитами.

Кроме того, и французский Airbus (чьи самолеты пострадали в ходе налета на британскую базу), и бельгийская OIP в прошлом активно участвовали в оборонных проектах израильской армии, проводя совместные разработки. Часть из них впоследствии использовалась в войне против ХАМАС.

Более того, OIP является дочерней компанией Elbit Systems — крупнейшего оборонного концерна в Израиле. Таким образом, конечный ущерб понесли именно израильтяне, а не бельгийцы.

Как заметил один из представителей «Палестинского действия» в соцсетях, поставляемые Украине западное оружие и амуниция также отчасти попадают на баланс израильской армии через черный рынок. Но используются ею не напрямую, а передаются лоялистам в Газе для дополнительной дестабилизации обстановки в секторе.

В частности, по схожей схеме было в свое время вооружено и укомплектовано подразделение Ясира Абу Шабаба, лидера «Комитета управления Газой». Произраильские бойцы получили через черный рынок автоматы и гранаты европейского производства, а также канадские и американские противопехотные мины, предназначавшиеся Киеву.

Сами же заявления о том, что они «работают на Кремль», пропалестинские активисты восприняли с ядовитой иронией. Заявив, что реальный противник у них лишь один, и это Израиль. А все остальные (включая косвенно пострадавшую в ходе недавних рейдов Украину) — лишь «побочные цели».

Впрочем, пользователи в комментариях довольно быстро напомнили, что официальный Киев поддерживает выбранный Тель-Авивом политический курс (включая действия в отношении Ирана и его ближневосточных союзников), что отчасти делает недавние акции еще более глубокими и символичными.