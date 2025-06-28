Московская погода в этом июне разочаровала любителей тепла: вместо долгожданной жары горожане получили +20 градусов и дожди.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Синоптики предупреждают: в столичном регионе жары не будет и в самом теплом месяце года — июле. Температура останется ниже климатической нормы, но даже 25 градусов — это вполне комфортно для начала месяца.

Июнь ушел в минус

По словам метеоролога Татьяны Поздняковой, минимальная температура в Москве в уходящем месяце составляла 9–11 градусов, а по области опускалась даже до +5.

В разговоре с ИА Регнум метеоролог подтверждает, что июнь действительно оказался холоднее обычного, с отрицательной аномалией около 0,5–0,6 градуса. Однако она поясняет, что такие показатели считаются нормальными: месячная температура воздуха близка к климатической норме и не выходит за пределы плюс-минус 1 градуса.

Последний день июня, по прогнозу Поздняковой, будет особенно неприятным из-за циклона, идущего с северо-запада. Предстоит довольно прохладная погода из-за сильного ветра и большого количества осадков. Солнечные лучи практически не будут достигать земной поверхности, а дневная температура едва достигнет 15–16 градусов.

Но уже в начале июля ситуация изменится к лучшему. «Постепенно атмосферное давление начнет расти, погоду станет определять антициклон», — объясняет метеоролог. Дожди 2–4 июля пойдут на убыль, ночная температура составит 9–14 градусов, дневная — 20–25.

Однако отчаиваться из-за прохладного начала лета не стоит. Следует помнить, что этот сезон в последние годы продлевается и что сентябрь бывает очень хорошим. Это естественный процесс, когда период теплой погоды не соответствует астрономическим понятиям лета.

Позднякова напоминает, что пик тепла иногда приходится не только на июнь и июль, как положено по климату, а может сместиться на август и захватить часть сентября.

Возникает вопрос: какую роль здесь играет глобальное потепление? Позднякова объясняет, что мы действительно живем в период глобального потепления, но это не значит, что в каждой точке, в частности в Москве, каждый месяц должен быть всё теплее и теплее.

Распределение аномалий неравномерно — например, май оказался самым теплым по всей России, но в Москве температура была чуть ниже нормы. Поэтому не стоит проецировать глобальное потепление на каждый район.

Прогнозируем с осторожностью

Необходимо помнить, что погодная нестабильность — норма. У атмосферы есть периоды, когда она теплеет или холодает, и они не связаны с деятельностью человека. Поэтому, по утверждению Поздняковой, «к атмосфере надо относиться как к живому существу: она бывает в плохом настроении, бывает в хорошем состоянии».

Метеоролог также призывает критически относиться к долгосрочным прогнозам. Она вспоминает, как в начале карьеры ее просили сделать прогноз на несколько лет вперед. Позднякова объясняет сложности прогнозирования: дней семь еще можно отследить жизнедеятельность циклона или антициклона, но потом он исчезает, а что ему придет на смену — это уже предположение.

Подводя итоги, Позднякова остается оптимистом: всё-таки есть надежда на более позитивный прогноз. Метеоролог призывает аккуратно относиться к категоричным заявлениям о погоде: даже если прогнозируется «теплее нормы», это автоматически не означает жару выше 30 градусов.

Многих удивляет непостоянство московской погоды — то жаркое лето, то холодное, то суровая зима, то теплая. Позднякова поясняет: стабильная погода бывает только в тропиках.

Мы же живем в тех широтах, где велика изменчивость погодных процессов. Даже несмотря на столетнюю историю наблюдений, подобрать аналогию к прошедшему месяцу довольно сложно: каждый раз погода уникальна.

Так что москвичам стоит набраться терпения — настоящее лето еще впереди, а прохладный июнь и такое же начало июля — лишь временное явление в непредсказуемой жизни атмосферы.