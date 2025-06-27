Изобличив очень некрасивое прошлое дедушки главы британской разведки MI6 в качестве нацистского карателя, газета The Daily Mail ставила перед собой благородную цель: защитить храбрую Блейз Метревели от нападок российской пропаганды.

Иван Шилов ИА Регнум

«Злонамеренные деятели, в том числе сторонники Владимира Путина, уже начали копаться в ее семейном прошлом. Это был лишь вопрос времени, когда они обнаружат те же факты и превратят их в пропагандистское оружие против г-жи Метревели и Великобритании», — сообщает издание.

И предполагает, что «неискаженная история» в его изложении позволит разведчице выдохнуть, сосредоточившись на «защите Великобритании от наших врагов».

Однако на выходе получилась такая запутанная история (за которую тут же ухватились «злонамеренные деятели»), что Метревели выдохнет еще не скоро. Поскольку художества её предка в качестве коменданта украинской вспомогательной полиции в Черниговской области — это позор, от которого не отмыться.

А главное мутное пятно, в которое теперь требуется внести полную ясность, это судьба Константина Добровольского после войны: его жена и сын каким-то образом попали в Британию, где в 1947 году Варвара Добровольская вышла замуж за еще одного немецкого агента, Давида Метревели, который дал свою фамилию и пасынку.

Статья в The Daily Mail переворачивает гулявшую первоначально версию о том, что деда Блейз звали иначе и она гордость грузинского народа. Теперь она стала позором украинского народа.

Но при этом публикация содержит множество неточностей, которые необходимо исправить для стройности понимания биографии главного персонажа в этой истории — нацистского коллаборанта, лично причастного к массовому уничтожению людей и непосредственного исполнителя убийств в Корюковке, «украинской Хатыни».

Истоки ненависти

«Газета The Mail обнаружила сотни страниц документов, хранящихся в архивах Фрайбурга (Германия), в которых подробно описывается необычная и кровавая жизнь Добровольского, которая сама по себе достойна шпионского триллера. Известный командирам вермахта как «агент № 30», он поклялся отомстить русским с тех пор, как они вырезали его знатную семью землевладельцев, разграбили их поместья и захватили Украину после большевистской революции 1917 года»,— стращает британское издание своего читателя, но документы показывает лишь фрагментарно.

Хотя их хватает и в госархиве Черниговской области, где сохранились дела по районным управам и отделениям вспомогательной полиции.

Фамилия Добровольского там мелькает довольно часто, и мы можем достаточно точно определить масштаб деятельности человека, который, как говорится в статье, «прошел путь от добровольного помощника до члена тайной полевой полиции вермахта». И имел зарплату «всего в 81 рейсмарку в месяц».

Константин Добровольский по прозвищу Мясник

В его происхождении сомнений нет: Константин Августинович происходил из дворянской семьи польского происхождения, владевшей в с. Савенки Корюковского района Черниговской области более чем 500 десятинами земли.

Добровольские служили российскому престолу в разных чинах, и определением Екатеринославского дворянского депутатского собрания их род внесен в 4-ю часть дворянской родословной книги. После 1917 года всё имущество и земля были потеряны, а «наш дедушка» в 1942 году в своей биографии утверждал, что «в годы революции вся семья была уничтожена большевиками».

До революции он учился во Владимирском кадетском корпусе в Киеве (в его здании теперь размещается минобороны Украины). Потом проживал несколько лет с отцом в Сосницком уезде Черниговской области — куда впоследствии и вернулся в качестве главного карателя.

Чтобы не размазывать повествование, пройдемся по биографии пунктиром: по подложным документам перебрался в Москву, где работал и учился; был разоблачен, арестован и отправлен в ссылку в Среднеколымск, работал в тресте «Колымлестрест», карьерно рос; заочно получил диплом инженера во Владивостоке.

В апреле 1941 года был направлен в Днепропетровск для закупки станков и инструментов, но пока добирался с Дальнего Востока — началась война.

Документ из личного дела Добровольского, опубликованный Daily Mail

«Добровольский немедленно явился в военный комиссариат и попросил отправить его на фронт, где при первой же возможности 4 августа 1941 года перешел на сторону нацистов», — сообщает нам по этому поводу британское издание и цитирует некий текст, собственноручно им написанный в качестве объяснения немецким командирам: «Я давно надеялся, что Германия вступит в войну с Россией».

Следующие два месяца теперь уже на службе у германского вермахта вчерашний инженер занимался непонятно чем (по некоторым данным, управлял парком трофейных автомашин). А 22 сентября 1941 года уехал из Киева в Сосницу, с которой и связана главная часть его биографии.

Поскольку всю свою нерастраченную обиду на советскую власть бывший дворянин вложил в жестокое уничтожение обычных людей, чем стал знаменит далеко за пределами своего района, даже получив неофициальный титул «начальник полиции Левобережной Украины».

На службе зла

Путаницу со служебным положением Добровольского, которую с подачи британцев понесли по всему интернету все, кому не лень, следует тщательно пояснить. Поскольку это заодно прояснит и степень его влияния.

Согласно немецким планам, Черниговщина должна была войти в состав организованного 20 августа 1941 году рейхскомиссариата «Украина» как административная единица комиссариат «Чернигов». Однако из-за близости фронта регион остался под контролем главного командования сухопутных войск вермахта.

Главной властью здесь были военные комендатуры разного уровня; в рамках региона каждой из полевых комендатур подчинялось сразу 15–20 районов, а местные управляли четырьмя-пятью. Главными их задачами было «обеспечение спокойствия», «мобилизация резервов» для ведения войны и формирование органов власти.

Центральным органом управления для Черниговщины стала главная полевая комендатура № 399, располагавшаяся в городе Конотопе Сумской области. В её подчинении находились 194-я и 197-я фельдкомендатуры, до конца 1942 года непосредственно контролировавшие территорию Черниговской области.

С весны 1943 года к ним добавилась еще одна, № 668 в городе Мена, в чьём подчинение находилось 14 районов, из которых четыре были приоритетными, в частности Сосницкий, где должность коменданта украинской вспомогательной полиции и занимал Константин Добровольский. Семья его проживала в городе Сновске (Щорс), где находился штаб 194-й фельдкомендатуры.

Вся эта система рассматривалась немцами как единый организм, поскольку относилась к проблеме охраны оперативного тыла группы армий «Юг».

Поэтому, например, четыре вспомогательных роты 552-го охранного батальона вермахта, две «украинских» и две «русских», набранных из военнопленных, расположили и в Черниговской, и в Сумской областях, где применяли против партизан и мирных жителей. Вчерашние красноармейцы жгли сёла и убивали людей за помощь «бандитам».

Соответственно, и сфера деятельности энергичного Добровольского не ограничивалась одним районом. Вся украинская полиция подчинялась военно-административному отделу штаба начальника опертыла группы армий и с разрешения военных инстанций могла переходить в подчинение начальника войск СС и немецкой тайной полевой полиции.

Так что толковый исполнитель был нужен всем и везде — чем и объясняется невнятный пассаж про членство в «гестапо вермахта».

С самого начала оккупации полевые комендатуры через вспомогательную полицию и старост всячески способствовали айнзатцкомандам в истреблении евреев и цыган. Только в одном Сосницком районе, по неполным данным, собранным профессором Александром Лысенко, расстреляны и зарублены холодным оружием 1632 человека, в том числе дети.

Во дворе районной полиции, руководимой Добровольским, были убиты и замучены более 300 человек. Часть трупов полицаи вывозили в Десну и спускали под лед, а у себя в управе держали взаперти еврейских женщин, которых систематически насиловали.

В архиве Сосницкой полиции были обнаружены списки арестованных членов КП (б)У, активистов, еврейского населения, где против каждой фамилии была особая отметка о расстреле. В тетради под названием «Список евреев, подлежащих немедленному расстрелу» были даже указаны дети в возрасте нескольких месяцев.

«Я имел доступ в резиденцию [Константина-старшего] в Соснице и видел там много ценных вещей, таких как ковры, скатерти, шелковые шали, и роскошную шубу, которая происходит из еврейских расстрелов в Понорнице»,— приводит слова некого свидетеля The Daily Mail.

А в районном центре Корюковка фамилия Добровольского (который в акте, составленном после освобождения, назван «паном») конкретно упоминается в связи с его личным участием в уничтожении 26 февраля 1942 года 131 человека — членов партизанских семей и районных партийных работников.

В марте следующего года здесь было истреблено всё население — порядка 6700 мирных жителей — и сожжено 1290 дворов из 1300, имевшихся до войны.

Это была месть за дерзкий рейд партизан соединения Федорова, разгромивших тюрьму и освободивших заключенных, в том числе троих детей комвзвода Феодосия Ступака. В ответ венгры по указанию генерал-лейтенанта Золтана Алдя-Папа, а немцы, украинская полиция и шуцманшафт по приказу начштаба 399-й главной полевой комендатуры Бруно Франца Байера буквально вырезали Корюковку.

Документ из фондов госархива Черниговской области

И вернулись 9 марта — отловить выживших.

Уже 12 марта Добровольский спускает по семи районам приказ военного коменданта об организации отрядов «украинского казачества», созданных в целях того же «обеспечения спокойствия» — борьбы с партизанами, карательных операций и охраны объектов.

Из чего можно сделать несложный вывод, что к этому времени «дедушка британской разведчицы» после истребления людей в Корюковке пошел на повышение и курировал полицию, уже сидя в 194-й фельдкомендатуре в Сновске — еще в январе он отвечал за Сосницкий район.

В документе из военного архива во Фрайбурге, который выложила, не прочитав, британская газета, содержится дополнительная информация: в конце марта — начале апреля 1943 года деятельный убийца уже вовсю трудится в Кировограде, участвуя в «антибандитской» операции местной фельджандармерии.

То есть пытаясь противодействовать партизанскому соединению Михаила Наумова, как раз проводившему свой легендарный Степной рейд.

Семью из Сновска Добровольский к тому времени уже вывез (местом отправления в Англию в миграционных документах указан Львов). И вот здесь начинается муть, которую госпожа Блейз Метревели с её возможностями могла бы легко рассеять. Но не захотела.

Семейное дело

Откровения британской прессы, которая решила одним махом очистить новую главу разведки от грехов предков, только усугубили ситуацию.

Дотошные «злонамеренные деятели» стремительно раскопали, что «грузинская линия» не складывается: на 10-й странице программы научной конференции «Радиология-1999», состоявшейся в Бирмингеме в мае 1999 года, напечатана биография папы главы MI6, Константина Добровольского — младшего, получившего фамилию от отчима:

«Профессор Метревели родился во время Второй мировой войны на Украине и всем обязан своим родителям и английскому образованию: Латимер [элитная гимназия в Лондоне], Кембридж и Оксфорд».

Как юный эмигрант, чья мать и отчим получили британское гражданство в 1966 году, получил элитное образование? Куда делся его любимый немецким командованием отец-каратель после 1943 года и как семья Добровольских оказалась в Британии?

Наконец, как так получилось, что и капитан Красной армии Давид Метревели, чью фамилию носит главная разведчица, в немецком плену пошел на сотрудничество и, как утверждается, стал сотрудником Особого предварительного лагеря в Аушвице (готовившего агентов кавказского происхождения), преподавал радиодело. А затем тоже оказался в Британии.

Получается, что доказательства непричастности Блейз Метревели к каким-то нацистским делам, в чем ее «обвиняет путинская пропаганда», привели к тому, что на ней просто некуда клейма ставить. Как и на политику Британии, приютившей нацистских убийц и поддерживающей откровенно нацистский и по форме, и по содержанию режим на Украине. Которая цинично возила в Корюковку иностранных журналистов, рассказывая им про «вторую Бучу».

Здесь уже просматривается какая-то семейная традиция что ли.

При этом, как и 83 года назад, главной жертвой «борцов с Россией» оказываются обычные люди, которых, как и тогда, убивают, пытают, бросают в тюрьмы и мобилизуют в «украинское казачество». Чтобы потом спокойно жить в Лондоне и растить следующее поколение карателей.