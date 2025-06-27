26 июня состоялся телефонный разговор президента Ирана Масуда Пезешкиана и азербайджанского лидера Ильхама Алиева. Стороны в подчеркнуто благожелательном тоне обсудили укрепление двустороннего диалога и совместное реагирование на региональные вызовы. Не обошлось и без брошенной перчатки.

Иван Шилов ИА Регнум Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан

Пезешкиан проинформировал Алиева об установленных фактах использования азербайджанского воздушного пространства для нанесения ударов по иранской территории.

И хотя информация была высказана в формате просьбы «проверить сигнал», Тегеран на деле вновь привлек внимание к неоднозначному израильско-азербайджанскому партнерству, в котором продолжает видеть устойчивую угрозу.

Впрочем, Баку в минувшем конфликте и без того действовал куда более нейтрально, чем ожидали его соседи.

Иран ждал подвоха

Отношения Азербайджана и Израиля давно достигли уровня стратегического партнерства. Баку единолично закрывает около половины потребностей Израиля в нефти, поддерживает израильтян на международной арене.

В свою очередь, Тель-Авив выступает для него главным донором вооружений, превосходя по объемам профильных продаж даже Турцию. На израильский «оружейный паек» приходится до 70% соответствующего экспорта Азербайджана.

Страны активно сотрудничают и по линии специальных служб, что вызывает постоянные протесты у Тегерана.

Первый подтвержденный эпизод совместной работы относится к 2012 году, когда Баку дал политическое убежище израильскому агенту-ликвидатору по прозвищу Джавидан, принимавшему участие в убийстве иранских ученых-ядерщиков Масуда Али-Моххамади и Мостафы Ахмади-Рошана. Многократные требования иранской стороны обеспечить экстрадицию Джавидана были проигнорированы.

С другой стороны, Азербайджан старался не слишком выпячивать факт взаимодействия разведсообществ, подчеркивая, что эти контакты «не направлены против третьих стран».

Тем не менее иранская подозрительность продолжала нарастать. Апогея она достигла после начала конфликта в Газе в 2023 году, когда израильские спецслужбы усилили работу в приграничных с Ираном странах для формирования «ударного плацдарма». Одной из таких баз, по заявлениям иранских «ястребов», стал Азербайджан, где была развернута инфраструктура израильской разведки «Моссад».

И хотя Баку всякий раз отрицал участие в антииранских акциях, фиксируемая Корпусом стражей исламской революции активность израильской креатуры в Восточном Азербайджане росла от месяца к месяцу.

Не удивительно, что с началом прямого вооруженного противостояния между Ираном и Израилем в июне 2025 года Тегеран ждал ударов в том числе со стороны Баку. Однако Азербайджан предпочел не поддерживать устремления стратегического партнера. И это, судя по всему, очень не понравилось Тель-Авиву.

Вывести из себя не удалось

С первого дня операции «Львиная сила» израильтяне, судя по их действиям, пытались вывести закавказских партнеров на эмоции и заставить нарушить нейтралитет.

Израильская авиация наносила интенсивные удары по Тебризу и Ардебилю, где проживают большие азербайджанские общины; разрушала военную и гражданскую инфраструктуру в непосредственной близости от границы.

Это по замыслу Тель-Авива должно было побудить Баку давить на Тегеран и требовать обеспечить защиту этнических меньшинств и стабильность обстановки в приграничных районах.

А после череды ударов по объектам иранского «ядерного периметра» (например, по научно-исследовательскому центру в Бонабе) — спровоцировать напряженность вокруг возможного радиоактивного заражения местности по вине иранцев.

Однако эффект получился обратный: за время «Львиной силы» азербайджанские власти ни разу не высказали Ирану публичных претензий и не пригрозили зеркальными мерами. Зато неоднократно призывали Тель-Авив прекратить атаковать населенные этническими азербайджанцами провинции и вывести из-под удара объекты критической инфраструктуры.

Не было замечено и сепаратистских настроений в Восточном Азербайджане, хотя отдельные пользователи сети Х в первые дни и пытались раскачать информационную повестку, выдавая подложные посты за реальные призывы местных жителей к Баку «защитить их силой», намекая на ввод войск.

Примечательно и то, что среди более чем 700 агентов израильских спецслужб, задержанных иранцами в рамках масштабной контртеррористической операции в середине июня, не было обнаружено ни одного азербайджанца.

Зато, как отмечают израильтяне, граждане Азербайджана активно шли на контакт с иранской разведкой, обеспечивая Тегеран сведениями о маневрах израильтян и их западных союзников, в том числе в других странах.

Что касается озвученных Тегераном фактов использования азербайджанского воздушного пространства для ударов по его территории, то Баку считает упомянутые случаи «неподтвержденными слухами» и намерен в ближайшее время расследовать их природу. Факт массовых пусков БПЛА со своей территории Азербайджан отрицает.

С учетом того, что во время конфликта «Моссад» сделал ставку на «атаки изнутри», используя для пусков БПЛА иранскую территорию, задействование соседних государств для атак выглядело чрезмерным и даже местами рискованным.

Впрочем, израильские спецслужбы вполне могли пойти на хитрость и запустить несколько БПЛА в непосредственной близости от азербайджанской границы, с незначительным заходом в чужое воздушное пространство.

Такой трюк позволил бы создать иллюзию участия Азербайджана в «Львиной силе», усилить подозрительность Тегерана в отношении Баку и создать дополнительную линию раскола между двумя странами.

А это, в свою очередь, позволило бы Тель-Авиву полноценно использовать стратегию «разделяй и властвуй» в отношении закавказского партнера.