Спустя две недели со старта израильской операции «Львиная сила», направленной против Ирана, стороны «зачехлили пушки» и сосредоточились на подведении итогов. И у всех они получаются разными.

Иван Шилов ИА Регнум

Основные споры идут вокруг первого дня боестолкновений. Чем больше проходит времени, тем сильнее расходятся с реальностью заявленные Тель-Авивом результаты операции.

И, как ни парадоксально, в имиджевую ловушку израильские власти загнали себя сами.

С прицелом на коллапс

13 июня, практически одновременно с первыми налетами авиации, израильские спецслужбы начали масштабную информационную игру. В прессе и сетях множились сообщения о ликвидации ключевых армейских и гражданских чинов Исламской Республики, уничтожении аэродромов и «ракетных городов», гибели ведущих физиков-ядерщиков и пожаров на ядерных объектах.

Тель-Авив трубил: убит каждый второй представитель иранского высшего командования.

Нагнетанию паники способствовала активность заброшенной в страну израильской агентуры. Коммандос «Моссада» и военной разведки подбирались вплотную к штабам и армейским объектам, пополняя статистику пораженных целей.

Раскачка иранского общества велась в том числе изнутри. Владеющие персидским агенты «Моссада» обзванивали генералов и представителей спецслужб, угрожая им и членам их семей немедленной ликвидацией в случае, если те откажутся выступить перед нацией с призывами свергнуть режим.

К операции подошли с умом: агентам удалось добыть не только основные установочные данные высокопоставленных руководителей, но и сведения о пищевых и повседневных привычках, маршрутах движения и ближайшем круге друзей и знакомых. Создавалось впечатление, что высшие чины Ирана видны Тель-Авиву, как на ладони.

Израильтяне планировали обнародовать эти ролики, чтобы вызвать в Иране государственный коллапс.

Ошибка в расчетах

Операция по введению в заблуждение иранских элит имела все шансы на успех, особенно в первые несколько часов «Львиной силы», когда высшее руководство страны пребывало в смятении, а связь с частью командиров была потеряна.

А непрекращающиеся удары по районам, которые ранее считались недосягаемыми, только усиливали негативный эффект.

Однако израильтян подвела излишняя самоуверенность.

Они были убеждены, что видео с раскаяниями от выживших иранских командиров последуют одно за другим, а потому не подготовили альтернативных агитационных материалов — например, дипфейков, рассчитанных на массового зрителя.

К моменту, когда в Тель-Авиве поняли, что «раскаяний» от Корпуса стражей исламской революции (КСИР) не будет, иранские власти успели оправиться от первого шока и принять меры по минимизации информационных воздействий. В стране был введен особый режим управления Интернетом, а публичные заявления военных и чиновников поставлены под жесткий контроль.

К тому же, стремясь создать красивую картинку для западного наблюдателя, израильтяне пошли на подмену понятий, поставив знак равенства между армейскими структурами и КСИР.

В результате складывалось впечатление, что иранская армия действительно осталась без командования и потеряла управление. Версию охотно подхватили западные политики, наперебой предрекавшие конец Исламской Республики.

В какой-то момент в такое положение вещей поверили и в Тель-Авиве.

Столкновение с реальностью

По мере развития событий с неприятными сюрпризами стали встречаться уже израильтяне, поверившие было в скорый коллапс иранской государственности. Первое столкновение с реальностью случилось уже 13 июня, когда Иран объявил о старте операции возмездия «Правдивое обещание — 3».

Иран не просто запускал ракеты (большая часть которых, по заявлениям Тель-Авива, была уничтожена еще в шахтах) в сторону еврейского государства, но и создал постоянную нагрузку на систему воздушной обороны противника. Удары неоднократно достигали цели.

Это сильно расходилось с бравурным заявлением израильтян о том, что их воздушное пространство отныне «в полной безопасности».

Вторым вызовом стал внезапный для Тель-Авива подъем патриотизма в Иране. Расчет на слом режима изнутри не оправдался: рядовые граждане не только не отреклись от аятолл, но и подключились к отлову израильских диверсантов, действовавших на иранской территории.

Да и «подавленный и отрешенный» верховный лидер Али Хаменеи действовал слишком уж решительно, не отвлекаясь на поиск компромиссов ни с США, ни с Израилем.

Заключительный имиджевый удар был нанесен уже после прекращения активных боев, когда один за другим стали появляться на публике командиры, которых Израиль включил в список ликвидированных.

В числе первых обозначился командующий элитным спецподразделением КСИР «Аль-Кудс» Исмаил Каани, внезапно появившийся на тегеранской площади во время празднования победы над Израилем.

А следом появились вести, что политический советник высшего руководителя Ирана Али Шамхани, убийство которого израильтяне назвали «открытым посланием Хаменеи», также почти не пострадал в результате налетов. Более того, в дни боевых действий он неотлучно находился при руководстве, помогая координировать ответную операцию.

Расколоть не удалось

На фоне внезапного «воскрешения» иранских военачальников протестные голоса зазвучали уже в Тель-Авиве. Израильские «ястребы» и оппозиционеры, ранее поддержавшие удар по Тегерану, теперь задают премьер-министру Биньямину Нетаньяху вопрос: стоила ли игра свеч.

Тем более, что тот продолжает говорить о достижении израильской армией всех поставленных задач, хотя с точки зрения его оппонентов операция получилась «во многом провальной», а удары — символическими.

Конечно, говорить, что Израиль победил Иран исключительно «на бумаге», также неуместно. Тель-Авиву удалось ликвидировать как минимум половину от заявленных им фигур. Главным образом, физиков-ядерщиков, которые являлись для израильтян приоритетной целью.

С другой стороны, добиться главной цели — раскола Ирана на враждующие лагеря по ливийскому сценарию — так и не вышло.

Не стоит исключать, что израильские власти довольно скоро назначат «крайнего» за создание ложной информационной картины, сформировавшей у населения страны завышенные ожидания.

А с учетом сохраняющихся трений между кабинетом Нетаньяху и силовыми структурами долго кандидата искать не придется.