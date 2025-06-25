Вся прошедшая неделя прошла в обстановке внешнеполитических кульбитов администрации Дональда Трампа. Вашингтон постарался реализовать свою классическую стратегию — «эскалация для деэскалации».

Иван Шилов ИА Регнум

Сначала Белый дом резко повысил ставки до предела, практически доведя ситуацию до грани ядерного конфликта на Ближнем Востоке. И затем так же резко их понизил, постаравшись выйти на новые переговоры. Впрочем, результаты этого были восприняты крайне противоречиво — как внутри США, так и за пределами Америки.

Трамп шёл на выборы с обещанием остановить все войны и войти в современную историю чуть ли не главным миротворцем.

За первые пять месяцев своей каденции ему так и не удалось ни разрешить конфликт на Украине, ни остановить боевые действия в секторе Газа.

При этом США впервые позволили себе нанести прямые удары по ядерным объектам Ирана. Риски были крайне высоки — однако Трампу очень повезло, и мир отделался лёгким испугом. Перекрытия Ормузского пролива не случилось, вместо мощного удара по американским базам Иран ответил символически.

Внутри США иранская драма вызвала очень мощный раскол.

Все опросы общественного мнения показывали, что американское общество против прямого участия в конфликте с Ираном. Впервые сильнейший раздрай пережила и широкая MAGA-коалиция сторонников Трампа, которая и привела его к власти. Изоляционисты в обеих партиях рвали и метали, требуя ограничить военные полномочия президента.

Начали падать и общие рейтинги Трампа — сейчас они в среднем колеблются около 40%. Это сильно ниже, чем было, скажем, у Джо Байдена в начале лета 2021 года.

Ближневосточный кризис стал напрямую влиять на электоральные процессы в Америке.

Как раз на фоне эскалации прошли драматичные праймериз демократов перед мэрскими выборами в Нью-Йорке. На них сенсационно победил 33-летний представитель левой фракции Демпартии по имени Зохран Мамдани. Он из семьи индийцев-мусульман. Мамдани шёл на выборы с антивоенной повесткой и критикой Израиля. У него есть очень неплохие шансы стать следующим мэром Нью-Йорка.

На предстоящих в 2026 году промежуточных выборах левые надеются укрепить позиции и избрать много своих кандидатов в конгресс. Фракция изоляционистов в стане демократов будет увеличиваться.

На наших глазах запущен процесс смены элиты внутри Демпартии. Молодые левые политики замещают собой старую гвардию демократов-центристов в духе Байдена, Нэнси Пелоси или лидера партийной фракции в сенате Чака Шумера, сторонников интервенционизма и внешнеполитических авантюр.

Де-факто это аналог MAGA-революции у республиканцев, только теперь он уже затрагивает демократов. Раскол Америки явно будет продолжать усиливаться.

И в 2028 году мы можем увидеть два диаметрально противоположных взгляда на будущее США.

Один — очень правый — может излагать вице-президент Джей Ди Вэнс, продолжатель доктрины трампизма. Другой же — крайне левый — будут олицетворять кандидаты от Демпартии. Но сойтись они могут в общем стремлении к изоляционизму.

Трамп явно ощущает запрос американского общества, поэтому ему и позарез важно предстать в образе «миротворца». Сразу после своей атаки на иранские объекты Белый дом объявил о победе и полном уничтожении ядерной программы Тегерана. В Вашингтоне стали призывать иранцев как можно быстрее сесть за стол переговоров, лишь бы избежать дальнейшей эскалации.

Однако дела сходу пошли не по плану команды Трампа.

Им пришлось войти в очередной клинч с разведсообществом США, которое крайне скептически оценило последствия ударов по ядерным объектам Ирана. Восстановить их можно буквально за пару месяцев. Ни о каком полном уничтожении речи не идёт.

В ближайшее время критиков Трампа в американских спецслужбах наверняка начнут увольнять. Но неудобных фактов о реальных последствиях атаки на Иран наверняка будет появляться всё больше и больше.

Одновременно дела не ладятся и на европейском треке.

Прошедший саммит НАТО в Гааге вновь прошёл под сенью всех противоречий, которые накопились в отношениях европейцев с американцами. Причём разрешить их не удаётся.

Тарифные войны продолжаются. В вопросе санкций против России и поддержки Украины страны Европы вновь остаются в изоляции. Единственное, что они могут предложить США, это обещание когда-нибудь в будущем нарастить военные траты.

Однако американцы не очень-то верят голословным заверениям европейских союзников по НАТО.

Многие из них до сих пор не могут дотянуть свои оборонные бюджеты даже до 2% от ВВП. Что уж говорить про обсуждаемые сейчас 3,5% или 5%. Это непосильная задача практически для всех — за исключением, пожалуй, одной лишь Польши.

Европейцам приходится заниматься натуральным очковтирательством. Например, записывать в военные траты всё подряд — вроде расходов на зелёный переход, развитие гражданской инфраструктуры или борьбу с мигрантами.

К тому же многие европейские элитарии сейчас шантажируют США возможностью тратить больше денег на развитие своего ВПК в противовес американскому.

Это тоже очевидно не находит понимания у команды Трампа.

Однако на саммите бюрократия НАТО всячески пыталась обходить все острые вопросы стороной. Лишь бы показывать некую иллюзию внутреннего единства. А то американцы могли бы прямо в ходе мероприятия анонсировать сокращение своего присутствия в Европе.

Саммит сделали максимально коротким, чтобы избежать поводов позлить Трампа.

Самому американскому президенту тоже было выгодно поддерживать своё реноме «миротворца», так что он не стал на саммите устраивать крупных перепалок с европейцами. Даже и встреча Трампа с Владимиром Зеленским прошла вполне дежурно и рутинно. Однако и здесь никаких подвижек для украинского лобби не случилось.

Твёрдых обещаний выделять новые транши Киеву никто давать не стал, отделались общими ни к чему не обязывающими формулировками. Трамп же прямо заявил, что дефицитные ракеты для систем ПВО сейчас нужнее Израилю и Америке, чем Украине.

Белый дом вполне не против после своих ближневосточных кульбитов провернуть что-нибудь и на украинском треке. Но команда Трампа так и не может до конца понять, за что же им взяться.

Соглашаться с условиями России американцы не спешат, как и смягчать санкции. На то, чтобы устроить смену режима в Киеве и привести к власти кого-то договороспособного, политической воли у Вашингтона пока нет. Повышать градус конфронтации с Россией команда Трампа не может и не будет.

Получается во многом парадоксальная ситуация политического паралича.

Хоть переговорный процесс по рабочим и техническим моментам между Россией и США идёт. Возможна частичная нормализация работы дипломатических служб или возобновление прямого авиасообщения.

Но до сих пор неясно, что могло бы стать триггером для команды Трампа вновь всерьёз вернуться к теме деэскалации на Украине. Ведь американцы всем своим видом показывали на саммите НАТО, что у них на повестке дня уже другие вопросы.

Главный итог последней недели — перемещение фокуса внимания Белого дома к проблемам за пределами Европы и Украины. Отсюда и плохо скрытая паника участников саммита НАТО. Ведь они понимают, что интерес Трампа заниматься их проблемами с каждым днём сокращается.

Пусть американский президент и согласился не дискредитировать сейчас 5-ю статью устава альянса о совместной взаимопомощи. Но европейцы на подсознательном уровне понимают, что гарантии безопасности США постепенно растворяются в воздухе.

Особенно в условиях общей глобальной нестабильности и раскола внутри Америки, которые отвлекают на себя все силы команды Трампа.