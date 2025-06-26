Завершившийся в Гааге саммит НАТО разительно отличался от всех предыдущих за время проведения СВО.

Иван Шилов ИА Регнум

Одной из самых обсуждаемых тем стал внешний вид Владимира Зеленского. Всё-таки взбучка в Белом доме в феврале из-за неподобающего наряда зря не прошла. Впервые за три года он надел не толстовку чёрного или цвета хаки, а какое-то подобие делового костюма. Но обувь всё-таки подкачала — ботинки тактические вместо классических.

Но в остальном быть в центре внимания ему не удалось, поскольку украинская тема отошла на задний план. Говорили мировые лидеры о напряжённой обстановке на Ближнем Востоке в свете противостояния Израиля и Ирана. Именно оно, как пишет Politico, снизило шансы Киева на получение военной помощи от НАТО.

Однако в основной фокус внимания участников саммита попала одна главная тема — увеличение трат членов Альянса на военные расходы до 5% ВВП. Ближе всех к этому показателю сейчас Польша (4,12%), затем — Эстония (3,43%). США, активно продвигающие эту инициативу, лишь третьи (3,38%).

На последней строчке «рейтинга» — Испания с 1,28%, и ее премьер-министр Педро Санчес отказался принимать обязательство насчёт 5%, утверждая, что королевство способно выполнить все обязательства перед НАТО, тратя не более 2,1% ВВП.

Сейчас минимальная планка по военным расходам сейчас находится на уровне 2%, которых также не достигают Португалия, Италия, Бельгия, Люксембург, Канада, Хорватия и Словения.

Во избежание вето со стороны Мадрида формулировки в итоговом документе сделали более обтекаемыми, и испанцы согласились.

Важно уточнить, что 5% складываются из двух составляющих: 3,5% — военные расходы как таковые и 1,5% — непрямые оборонные нужды (развитие инфраструктуры и кибербезопасность в частности).

Другой вопрос заключался в том, к какому сроку государства-члены НАТО должны достичь этой отметки, поскольку степень готовности у них очень разная. Обсуждали 2030-й год, но остановились в результате на 2035-м.

Принятое итоговое заявление саммита стало самым коротким за последние 30 лет — всего около 400 слов и 5 пунктов. Для сравнения, в прошлогоднем — 38 пунктов, причём многие из них подробно расписаны. И суть не просто в количестве написанного, а в содержании документов. Нынешний сводится к следующему.

Во-первых, страны НАТО по-прежнему привержены принципу коллективной обороны (в случае нападения на одно государства все остальные встают на его защиту).

Во-вторых, они обязуются через 10 лет тратить 5% ВВП на оборонные нужды, разделяя искомые 5% на те самые 3,5% и 1,5%.

В-третьих, страны-члены будут работать над устранением барьеров в торговле оборонной продукцией и продвижением оборонно-промышленного сотрудничества.

Ну и на закуску определили место проведения следующего саммита НАТО — он пройдёт в Турции.

Сразу обращает на себя внимание почти полное отсутствие упоминания Украины. «Почти», потому что два раза её название всё же встречается — в контексте дальнейшего оказания поддержки. Но о каких-либо перспективах членства страны в Североатлантическом альянсе не сказано ни слова.

Для сравнения, в документе, принятом на прошлогоднем вашингтонском саммите, про Украину говорится больше 60 раз!

В частности, в нём было написано: «Будущее Украины — в НАТО. Украина становится всё более интегрированной в Североатлантический союз с точки зрения оперативной совместимости и в политическом плане. <…>

Мы вновь подтверждаем, что будем в состоянии направить Украине приглашение присоединиться к Североатлантическому союзу, когда государства-члены НАТО придут к согласию, и когда будут соблюдены условия. Решения, принятые НАТО и Советом Украина-НАТО на данном саммите в сочетании с проводимой государствами-членами работой, — это мост к членству Украины в НАТО».

В прошлом году в итоговом документе президента Украины (как и лидеров Австралии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Японии, ЕС) тепло приветствовали, а сейчас, как пишет немецкая газета Bild, ​​​​​​​ Зеленский был на саммите лишь сторонним наблюдателем, отдельного рабочего заседания по вопросам Украины в этот раз не проводили.

Год назад вовсю использовались дежурные тезисы о поддержке народа Украины, о важности «сильной, независимой и демократической» Украины, жизненно важной для безопасности и стабильности евроатлантического региона, о значении её борьбы за суверенитет и территориальную целостность для обеспечения евроатлантической безопасности.

Кроме того, в 2024 году в американской столице лидеры согласовали обязательства о долгосрочной помощи Украине в области безопасности, их вынесли отдельным блоком из 6 пунктов (больше, чем всё нынешнее итоговое заявление), где подробно расписано, на что НАТО будет тратить средства в контексте поддержки Киева.

Всего этого в принятом сейчас в Гааге документе нет, как нет и возложения вины за продолжающийся вооружённый конфликт на Россию.

В прошлой вашингтонской декларации обвинения против России звучали очень громко: «Россия несёт исключительную ответственность за свою военную агрессию против Украины — вопиющее нарушение международного права, в том числе Устава ООН. Россия должна немедленно прекратить эту войну и полностью и безоговорочно вывести все свои войска с Украины.

Мы осуждаем безответственную ядерную риторику России. Мы исполнены решимости сдерживать агрессивные действия России, бороться с ними и противостоять её способности осуществлять дестабилизирующую деятельность в отношении НАТО и стран-членов».

К нынешнему саммиту была обещана разработка рекомендаций по стратегическому подходу НАТО к России с учётом меняющейся обстановки в области безопасности. И что же?

Смотрим гаагский текст, Россия упомянута лишь один раз: «Объединённые перед лицом серьёзных угроз и вызовов безопасности, в частности долгосрочной угрозы, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности, и постоянной угрозы терроризма, союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% ВВП на основные оборонные потребности».

По сути, это всего-то оправдание повышения трат, отчисляемых в кубышку Альянса, за что население государств-членов часто критикует собственные правительства. А тут придумали «реальную угрозу», якобы и выбора-то нет.

Разница в риторике огромная. Но и это ещё не всё.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил: «Нам нужно переосмыслить [архитектуру безопасности] на территориях от Чёрного моря до Арктики, определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия. Думать об этом надо уже сейчас».

Конечно, о возобновлении диалога с Москвой лидер Пятой республики говорит не впервые, но, несмотря на такие подвижки, его настрой на поддержку Киева всё же заставляет усомниться в искренности такого желания. К тому же в беседе с журналистами после саммита Макрон назвал Россию главной угрозой для безопасности НАТО, а постоянное вооружение блока оправдал отрывом от России по уровню вооружённости.

Припугнуть некой угрозой со стороны Москвы перед началом саммита пытался и канцлер ФРГ Фридрих Мерц. А уже в Гааге он призвал усилить экономическое давление на Россию, поскольку военного решения украинского конфликта не будет.

Но несмотря на все воинственные заявления, в итоговом тексте саммита НАТО ничего подобного нет.

«Хорошая новость в том, что в итоговом документе НАТО не стала ещё больше обострять напряжённость в отношениях с Россией. Если мы посмотрим на итоговые документы последних 3-4 лет, то увидим, что сейчас формулировка в связи с Россией самая мягкая, нет эпитетов и длинных подробностей.

Один из главных итогов саммита состоит в том, что в его заявление не вошла фраза о неизбежном пути Украины в Альянс, которая присутствовала в прошлогодней декларации саммита НАТО в Вашингтоне», — заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Британская The Daily Telegraph, которая ознакомилась с черновым вариантом документа, сообщила, что страны НАТО смягчили риторику: изначально в тексте критика в адрес России из-за её действий на Украине все-таки содержалась.

Издание полагает, что это сделано с учётом опасений США относительно риска срыва переговорного процесса между Москвой и Киевом. А вот у Зеленского никаких переживаний на этот счёт нет. Он, наоборот, добивался от НАТО осуждения действий России на Украине.

В целом же Гааге старались во всём потакать Дональду Трампу, не скупились на лесть и не видели в этом ничего крамольного.

Для России самое важное то, что в проекте итогового заявления нет слов о необратимости пути Украины в НАТО, как в прошлогоднем заявлении, отметил заместитель председателя Совфеда Константин Косачёв.

«Украина и Грузия, как и многие другие страны в мире, в очередной раз были преданы коллективным Западом. Решения Бухарестского саммита 2008 года были лишь геополитической ширмой. Украину и Грузию использовали.

На кон были поставлены человеческие жизни, территориальная целостность этих стран, дестабилизация и экономическая разруха с одной лишь целью — нанести России стратегическое поражение. Цель, которую Запад вынашивает, как минимум, с 2008 года, как максимум — столетиями», — написал сенатор в своём Telegram-канале.