На днях глава евродипломатии Кая Каллас подготовила расширенный доклад по международной обстановке, приуроченный к заседанию Совета ЕС по иностранным делам. Документ, который, как правило, служит мини-программой действий Евросоюза на международной арене, неожиданно спровоцировал скандал.

Иван Шилов ИА Регнум

Особо острую полемику вызвали выпады в адрес Израиля: впервые еврочиновники почти прямым текстом обвинили Тель-Авив в нарушении поставок гумпомощи в Газу и, как следствие, в дополнительных смертях среди гражданского населения. А заодно пригрозили «закрутить гайки» в отношении ближневосточного партнера, если тот не одумается.

Конечно, Каллас, будто стремясь сгладить углы, несколько раз отметила, что перечисленные в докладе рычаги давления пока находятся в стадии обсуждения, и рубить сплеча никто не собирается. Однако слушатели восприняли ее предложения иначе.

Суть претензий

Доклад Каллас применительно к сектору Газа сосредоточен вокруг нескольких пунктов, характерных для европейской дипломатии последних лет. Это призыв к освобождению заложников и пленных, обеспечению устойчивого прекращения огня в анклаве и возобновлению поставок гуманитарной помощи по зеленым коридорам.

Однако именно на последний пункт был сделан наибольший нажим.

Каллас фактически прямым текстом обвинила Тель-Авив в том, что международная гуманитарная помощь «не доходит» до жителей Газы, ввиду чего «дополнительные жертвы» среди мирного населения оказываются на совести израильтян.

Она также отметила, что ответственные за профильное взаимодействие израильские чиновники, например глава МИД Гидеон Саар, «не слишком вовлечены» в работу по гуманитарным каналам и пропускают озабоченности Брюсселя мимо ушей.

В качестве меры реагирования Евросоюза на сложившуюся ситуацию Каллас назвала намерение приостановить действие Соглашения о партнерстве с еврейским государством от 2000 года, дающего израильтянам серьезные торговые преференции.

Ограничивая поставки гуманитарной помощи в анклав, Тель-Авив серьезно нарушает обязательства по соблюдению прав человека. А это является основанием для приостановки партнерства с ЕС. В случае, если и этот шаг окажется неэффективным, Брюссель рассмотрит вопрос о введении против Израиля экономических санкций.

Правда, почти сразу же она оговорилась, что такое жесткое решение «еще предстоит согласовать».

Слово Израилю

Заявления Каллас вызвали бурю негодования в Израиле. Официальный Тель-Авив отреагировал по дипломатическим каналам спустя несколько часов после ее брифинга — еще до размещения доклада в широком доступе.

Израильтяне назвали позицию Брюсселя «односторонней» и «отражающей двойные стандарты ЕС», а угрозу санкциями и ужесточением подхода к сотрудничеству — «ножом в спину».

Израильские политики — от государственников до оппозиционеров — выступили в единодушном порыве, раскритиковав «провальный внешнеполитический курс» европейских партнеров.

Досталось и начальству Каллас — председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен. Ее также обвинили в двойных стандартах, указав, что глава ЕК пытается под предлогом деэскалации сдержать региональные амбиции Израиля, но при этом поддерживает схожую по вектору политику украинского руководства.

Конечно, не обошлось и без попыток заигрывания с протестной аудиторией.

Так, например, израильские политики Бени Ганц и Авигдор Либерман попытались возложить вину за ухудшение отношений с Брюсселем лично на Биньямина Нетаньяху.

По их мнению, именно он сформировал у европейцев «ложные представления» о целях операции в Газе и уровне угрозы со стороны ХАМАС. Однако даже с учетом озвученной критики и Ганц, и Либерман отметили, что считают претензии Евросоюза «смехотворными».

Европейский раскол

Тема выстраивания отношений с Израилем после 2023 года перешла в разряд наиболее сложных: государства ЕС по-разному трактуют его действия в Газе и до сих пор не выработали компромиссный подход.

А после доклада Каллас разногласия лишь обострились.

Фактически в Евросоюзе оформились две противоборствующие фракции.

Так, сторону Израиля заняли Венгрия, Австрия и Германия (последняя — основной лоббист поддержки израильской операции в Газе), в то время как Франция, Нидерланды, Ирландия и Испания выразили ярую поддержку Палестине, пообещав добиваться «жестких мер» против Тель-Авива.

Остальные государства пытаются держать баланс, примыкая то к одному, то к другому лагерю (как, например, Болгария и Польша), но с течением времени это броуновское движение постепенно сходит на нет. Тем более что доклад главы евродипломатии заметно ускорил кристаллизацию фракций.

В ближайшее время европейским лидерам придется окончательно определиться — поддерживают они курс Израиля или системно критикуют его.

Стычки усилятся

Сама Каллас заявляет, что «тема не закрыта», и Евросоюз планирует вернуться к ее обсуждению в следующем месяце.

По всей видимости, она рассчитывает, что сможет за это время убедить европейские страны выработать компромиссный подход к проблеме или, по крайней мере, укрепить позиции пропалестински настроенного лагеря, чтобы заглушить претензии оппонентов.

Тем не менее на практике ситуация может получиться обратная, и переговорный фон по Газе к следующему месяцу рискует осложниться еще больше.

Причина — в смене приоритетов Тель-Авива. После завершения активной фазы противостояния с Ираном Генштаб армии обороны Израиля объявил, что основным театром боевых действий вновь станет сектор Газа.

Израильское командование планирует заметно нарастить интенсивность наступательных действий в анклаве и проложить новые «коридоры безопасности» для сдерживания ХАМАС.

В таком контексте гуманитарный вопрос станет острее. А значит, и стычки между сторонниками разных подходов к реакции на палестино-израильский конфликт лишь усилятся.