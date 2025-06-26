В Финляндии произошло громкое событие — реальный срок длительностью в почти два года получил некогда один из самых могущественных людей страны, человек с русским именем Георгий Алафузофф.

Иван Шилов ИА Регнум Георгий Алафузофф

В свое время он занимал руководящие должности в разведке не только Финляндии, но и всего Евросоюза.

Столь плачевными последствиями для него обернулась статья, вышедшая в крупном издании Helsingin Sanomat. В 2017 году оно опубликовало материал про деятельность финской военной разведки, которая отслеживала передвижения российских военных на российской же территории.

Топором по жесткому диску

В декабре 2017 года в Helsingin Sanomat вышла статья, которая тогда изрядно нашумела. Она называлась «Секретное место Финляндии» и была посвящена слежке военной разведки Суоми за российской армией.

В распоряжении издания оказались документы, свидетельствующие о том, что по заданию финской разведки исследовательский институт в городе Тиккакоски занимался «тщательным мониторингом передвижения российских вооруженных сил» на территории Ленинградской области.

«На практике исследовательский центр фиксирует, анализирует и классифицирует электромагнитное излучение российских Вооруженных сил. Именно так создается электронный снимок оценки войск, сил, руководства, задач и изменений в операциях на территории России», — говорилось в публикации.

Кроме того, по свидетельству журналистов, ранее в этом институте изучали возможность установки различных систем слежения за российским газопроводом «Северный поток». В статье, по уверению военных, были использованы секретные документы финской армии за 2004 и 2010 годы.

Статья не осталась незамеченной в России, и в Хельсинки почувствовали некоторое смущение. На тот момент отношения двух стран еще считались достаточно теплыми, а тут выясняется, что финны изощренно шпионят. Начались поиски информатора в рядах разведки, «слившего» журналистам конфиденциальные данные.

Тогдашний президент Саули Ниинистё заявил, что его беспокоят масштабы произошедшей утечки. Президент и министр обороны Юсси Ниинистё потребовали от правоохранительных органов начать расследование, поскольку разглашение подобных фактов представляло риск для безопасности республики.

Скандал вокруг публикации усугубился тем, что на тот момент в Финляндии шла подготовка новых законов о разведывательных органах, значительно расширявших их полномочия. Поэтому сотрудники разведки очень болезненно восприняли выходку газеты и расценили ее как атаку на их новые права.

Разведчики потребовали ужесточить наказание за раскрытие тайных данных, и политики приняли этот пас.

Тогда же, в декабре 2017-го финские силовики тщательнейшим образом обшарили жилище журналистки Лауры Халминен — одного из авторов резонансной статьи. Обыскивали журналистку в течение почти четырёх часов. Полиция изъяла у нее личный и служебный телефоны, компьютер, планшет и несколько карт памяти.

По словам Халминен, у заявившихся к ней полицейских даже не было при себе необходимого судебного постановления на обыск.

Заранее узнав о визите силовиков, журналистка решила уничтожить информацию и разрубила топором жёсткий диск своего домашнего компьютера. Однако он задымился, испуганная Халминен вызвала пожарных. Но вместе с пожарными как раз прибыли и полицейские.

Лаура Халминен объяснила, что она хотела обеспечить полную защиту своих источников. Позже, кстати, Верховный суд Финляндии так и не разрешил полиции изучать и использовать данные с электронных носителей, изъятых у журналистки.

Контр-адмирал Алафузофф

Приговоры журналистам были вынесены в начале 2023 года. Вердикт в отношении Лауры Халминен выглядел по меньше мере странно. С одной стороны, суд признал ее «вину», с другой — оставил без реального наказания. Ее коллегу Туомо Пиетиляйнена приговорили к выплате штрафа в размере заработка за пятьдесят дней. Обвинения же в отношении главы редакции Калле Силфверберга были отклонены.

Однако еще в начале 2018 года в этой истории возник совершенно неожиданный дополнительный сюжет.

В правоохранительные органы поступил сигнал о том, что конфиденциальные данные мог передать человек по имени Георгий Алафузофф — отставной контр-адмирал, потомок русского эмигранта, экс-начальник разведки Сил обороны Финляндии (2007–2013 гг.), бывший глава разведывательного управления Военного штаба Евросоюза.

Подозрения в отношении Алафузоффа возникли явно не случайно, поскольку он пользовался устойчивой репутацией «русофила».

В 1997-м он с отличием закончил российскую Академию генштаба. На протяжении своей профессиональной карьеры Алафузофф неоднократно заявлял, что Россия не вынашивает захватнических планов, и призывал к двухстороннему диалогу.

Уже выйдя в отставку, он участвовал в конференции «Огарковские чтения» в Москве, в ходе которой предупреждал об опасности, которую несут британские антироссийские провокации.

Можно предположить, что кто-то из его бывших подчиненных затаил зло на прежнего начальника. Отсюда и злонамеренный вброс версии о том, что Алафузофф специально обнародовал через Helsingin Sanomat данные о слежении за российской армией, поскольку сам отрицательно относился к таким действиям.

В марте 2018 году в доме у Алафузоффа прошел обыск. Вброс не подтвердился. Под напором неопровержимых доказательств следователи вынуждены были констатировать, что подозрение в отношении бывшего главы разведки пустое: никаких документов он прессе не сливал.

Однако за Алафузоффа взялись всерьез.

В преднамеренном раскрытии секретных данных уличить его не сумели, зато обвинили в халатном обращении с конфиденциальной информацией. При обыске выяснилось, что он хранил у себя дома разные документы с грифом «секретно». Никому их не передавал, но держал в своем жилище.

Нарушение это отнюдь не «эксклюзивное»: подобным грешат и многие другие люди, имеющие доступ к разным государственным секретам. Большинство из них на этом не ловят, но иногда подобные грешки становится достоянием гласности — как правило, случайно.

Одно из самых известных происшествий такого рода связано с бывшим госсекретарем США Хиллари Клинтон, которая неоднократно просила свою прислугу распечатывать правительственные документы, содержащие секретную информацию.

Особо ответственное задание

Следствие выяснило, что Георгий Алафузофф «ненадлежащим образом обращался с секретными материалами военной разведки, полученными при исполнении служебных обязанностей».

Причем, как позже значилось в судебном вердикте, Алафузофф совершил это деяние «в ходе выполнения особо ответственного задания». В прокуратуре утверждают, что «период совершения преступления длился с мая 2005 года по апрель 2016 года, когда Алафузофф вышел на пенсию».

Секретные документы хранились как в бумажном варианте, так и в компьютерах, на внешних жестких дисках, а также на нескольких компакт-дисках и картах памяти. Суд счел доказанным, что эти данные «могли по меньшей мере раскрыть детали, касающиеся организации и методов работы военной разведки Оборонительных сил Финляндии».

Алафузоффу вменили в вину и то, что он, покинув должность, не вернул документы в распоряжение Сил обороны.

В принципе, его могли оставить в покое. Так сначала, в общем, и произошло. В феврале 2024 года Надворный суд Хельсинки вынес в его отношении приговор — бывшего разведчика признали виновным в «должностном преступлении при отягчающих обстоятельствах».

Прокурор потребовал два года тюрьмы, но суд счел, что будет достаточно года и десяти месяцев условно. Причем этот срок еще и сократили на четыре месяца на том основании, что, «предварительное расследование по делу было отложено на два года по причинам, связанным с государством».

В суде Алафузофф вину не признал и говорил, что брал материалы домой, чтобы как можно лучше выполнять свою работу. Суд не отрицает, что высокопоставленный разведчик принес документы домой с намерением там поработать, но именно это и сочли правонарушением.

Алфузофф же требовал полного оправдания. По его словам, речь шла скорее о небрежности и нарушении служебных обязанностей, по которым к тому же уже истёк срок давности.

Прокуратура не пожелала отстать от отставного разведчика и потребовала пересмотра дела. В июне 2025 года Верховный суд приговорил Георгия Алафузоффа к году и десяти месяцам лишения свободы, ужесточив, таким образом, приговор, вынесенный ранее.

Суд признал «особо порицаемым и потенциально опасным» то, что адмирал работал с «документами высшего уровня секретности» на личном компьютере, подключённом к интернету. «Справедливым наказанием» сочли два года и два месяца лишения свободы, но все-таки снизили срок на четыре месяца из-за затянувшегося разбирательства.

Можно предположить, что экс-разведчику вышла боком его «русофилия» — Алафузофф слишком уж часто высказывал мнения и оценки относительно России, которые идут вразрез с теми, что сейчас выражает государственная пропаганда. Если бы он «шел в ногу», то его бы оставили в покое уже после вынесения приговора об условном наказании.

Но присуждение реального срока выглядит как акция устрашения, направленная не столько на Алафузоффа, сколько на тех, кто придерживается одного с ним мнения. Им недвусмысленно намекают: держите свою точку зрения при себе, а то найдем, за что посадить и вас.