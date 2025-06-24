Несмотря на огромные проблемы с энергетикой и регулярные отключения света для населения, Украина развивает свой оборонно-промышленный комплекс (ОПК) достаточно интенсивно. Не забывая регулярно отчитываться в прессе об очередном достигнутом успехе.

Иван Шилов ИА Регнум

В мае 2025 года даже выплыл на поверхность вопрос о возвращении в оружейный экспорт, пока по существу не решенный. Поскольку парадоксальным образом, наряду с успехами в создании, например морских дронов или колесных самоходных гаубиц, собственных денег на госзакупки вооружений украинский бюджет не имеет.

Слово «успех» имеет весьма конкретные параметры: по оценкам самих производителей, опрошенных объединением «Технологические силы Украины», средний уровень загрузки предприятий находится на уровне в 30–40%.

Полная загрузка по состоянию на февраль 2025 года была лишь у 15% частных производителей оружия. Поэтому и экспорт рассматривался под условием, что любые продажи будут подразумевать «дележку» с ВСУ.

Параллельно разворачиваются и другие процессы: европейские оружейные компании активно инвестируют в украинское производство. Так, в феврале глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил о готовности строить на Украине уже третий завод.

Цена вопроса — сотни миллиардов, и в случае установления перемирия, уверен Паппергер, объемы выпуска продукции лишь увеличатся.

Французы со своей стороны берут под контроль украинскую логистику, а глава внешнеполитической службы Евросоюза 9 мая заявила, что ЕС инвестирует 1 млрд евро в украинскую военную промышленность, «и первые контракты уже были подписаны».

Поскольку, по мнению евробюрократов, Украина «может многому научить ВПК ЕС».

Не всё в этой системе понятно, кроме одного: всё это имеет мало общего с интересующей Россию демилитаризацией соседней страны и её нейтральностью. Поскольку после выхода США из «темы» европейцы активно взялись за сохранение за Украиной роли буфера, точки постоянной угрозы для РФ и «серой оружейки», через которую можно прокачивать оружие и деньги для конфликтов по всему миру.

Что, в общем-то, уже и происходит.

Слуга импортеров

Странное, на первый взгляд, расхождение между постоянными потребностями ВСУ в оружии и хронической недозагруженности предприятий, его выпускающих, имеет довольно простое объяснение. Интересы Украины в этом вопросе всегда находились далеко позади иностранных оружейников.

Так, основные системы, которые были у всех на слуху в статусе вундерваффе, производятся компанией Lockheed Martin. Украинская оборонка давно имела собственные разработки в виде ПТРК «Стугна-П» и «Корсар», но для войск поставлялись американские «Джавелины» и шведско-британские NLAW.

В домайдановские времена украинский ВПК производил на продажу основной боевой танк «Оплот», в 2011 году был подписан контракт между «Укрспецэкспортом» и Таиландом на поставку 49 таких машин, принятых на вооружение ВСУ одиннадцатью годами ранее. Однако для своей армии Харьковский завод им. Малышева танки не делает — вместо них шли поставки стареньких «Абрамсов» производства General Dynamics.

С 2013 по 2021 год доля украинского оружия на мировом рынке неуклонно падала. Если до государственного переворота, по данным SIPRI, Украина занимала 10-е место в мире по объему экспорта вооружений (в том числе в Россию), или 3% рынка, то перед началом войны эта доля находилась уже на уровне 0,7%.

РИА Новости/Министерство обороны РФ Подбитый танк Abrams

А далее Украина превратилась в крупнейшего в мире импортёра, на её долю пришлось 8,8% от общего объёма импорта на планете. И почти половину этих поставок обеспечивали США.

Остальное передавалось по принципу обновления: на нужды украинской армии страны-доноры через хитрые финансовые схемы отдавали устаревшее и выработавшее ресурсы, а себе брали новое, опять же, в интересах американского производителя.

Собственная украинская «оружейка» уже стремилась занять те ниши, которые «партнеры» не закрывали, — артиллерийские боеприпасы, ракеты, некоторые виды легкой бронетехники, системы РЭБ и, конечно, дроны, ставшие ключевым решением в условиях постоянного дефицита живой силы.

Только за первые два года конфликта выпуск БПЛА на Украине вырос в 30 раз.

Львиную долю в этом секторе обеспечивает частный бизнес, который надеется, что денежный поток, идущий в карманы «западных партнеров» и украинского руководства, прольется немного и на них. Сегодня более 75% всех дронов, включая FPV-модели, производят негосударственные компании.

Всего на Украине действуют более 200 частных игроков, специализирующихся на беспилотных технологиях — от разведки до барражирующих боеприпасов и средств разминирования.

Главные преимущества украинских разработок — в дешевизне производства и применимости к боевым условиям: страна в принципе стала огромным полигоном, на котором изучается практическая полезность тех или иных вооружений.

Одним из самых известных украинских ноу-хау являются морские дроны, сделанные «под заказ» для ГУР, — многие страны занимались подобными разработками, однако Украина не просто первой поставила их на вооружение, но и продемонстрировала эффективность, создав целую линейку под разные задачи.

По мнению основателя проекта «Отражение войны» (ROW) Джулиана Макбрайда, Япония, Тайвань и США могли бы извлечь выгоду, получив украинские технологии. Например, Тайваню нужна защита от потенциального конфликта с китайцами или морской блокады, а дронофлот может успешно бороться не только с кораблями, но и с авиацией.

Норвегия в текущем году уже выделила около 580 млн евро на поддержку морской коалиции, в которую она входит совместно с Британией, часть этих денег будет использована для разработки и производства безэкипажных морских судов на Украине. Норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace уже подписала соответствующее соглашение с украинским партнером.

А это уже пример новой конструкции использования Украины в новых условиях, когда США заявили о выходе из оборонных обязательств в отношении Европы, и перед ней стоит задача как-то решать проблему собственного перевооружения. Равно как и способом реагирования на возможные угрозы, главной из которых традиционно называется «нападение России».

Дроны для своих

Еще осенью прошлого года бывший глава Минстратегпрома Украины Александр Камышин уточнил, что видит достаточно мощностей, чтобы производить за год 3 млн дронов разных типов.

Но для таких объёмов очевидно нужно финансирование, которого в украинском бюджете нет. Вторая часть проблемы — иметь столько дронов бессмысленно без производства миллионов боеприпасов к ним. А на это тоже денег нет.

По словам нынешнего министра по вопросам стратегической промышленности Германа Сметанина, Украина теоретически могла бы ежегодно выпускать вооружений на 34 млрд долларов, тогда как государство может финансово потянуть только 13,8 млрд.

Деньги есть у европейцев, у которых, в свою очередь, нет необходимых производственных мощностей и необходимых разработок. В 2025 г., как отмечает в своем исследовании Кильский институт (IFW), Европа в марте–апреле впервые превзошла США по объёмам военной помощи Украине, выйдя на отметку в 72 млрд евро по сравнению с 65 млрд евро от США.

«Однако увеличение было распределено по Европе неравномерно. Страны Северной Европы и Великобритания заметно увеличили свою помощь, в то время как другие, такие как Германия, сохранили более умеренный уровень»,— отмечается в документе.

РИА Новости Стрелковое оружие и гранатометы на Украине можно купить просто через интернет

Помощь эта предполагает вполне конкретный интерес — и снова совсем не украинский.

По данным Инновационного фонда НАТО и исследовательской группы Dealroom, инвестиции в европейские стартапы, работающие в сфере обороны и смежных технологий, только в 2024 г. выросли на 24% — до 5,2 млрд долларов.

Естественно, деньги получают в первую очередь не украинские, а европейские компании.

Так, две фирмы по производству разведывательных беспилотников, Quantum Systems и Tekever, получили огромные инвестиции, и теперь каждый из стартапов оценивают более чем в 1 млрд евро. В сделку, в частности, вложился инвестор-миллиардер и соучредитель известной компании Palantir Technologies Питер Тиль (сооснователь PayPal, которого называют покровителем вице-президента США Джея Ди Вэнса).

Дроны компании участвуют в украинской войне с мая 2022 года. Весной 2023 года Quantum Systems открыла на Украине Центр по сервису, поддержке, обучению и логистике, на базе которого осуществлялись подготовка операторов, ремонт техники и закупка запасных частей. В апреле 2024 г. компания сообщила уже об открытии завода.

Но украинская территория фактически используется ею как полигон, а основные клиенты, которым продают уже оттестированную продукцию, находятся в других местах — Quantum Systems имеет представительства в шести других странах (в частности США и Австралии), а её штаб-квартира находится в специализированном аэропорту Оберпфаффенхофен недалеко от Мюнхена.

Tekever, в свою очередь, производит беспилотники с поддержкой ИИ для миссий по наблюдению и разведке. Два ее беспилотника, AR3 и AR5, широко использовались на Украине, позволяя корректировать точные удары в реальном времени.

Но среди основных клиентов фирмы — Европейское агентство по безопасности на море и Министерство внутренних дел Великобритании.

Самый свежий пример из отрасли — заключенное Тайванем 17 июня соглашение о партнерстве с американо-немецкой компанией Auterion по программному обеспечению для беспилотников, которое прошло боевые испытания на Украине. Помимо этого, компания строит отношения с оборонными структурами ЕС и Британии.

То же самое и с вложениями Rheinmetall в производство боеприпасов.

Как заявил генеральный директор консалтинговой компании бывшего генсека НАТО Rasmussen Global Фабрис Потье, «мы видим мощную оборонную промышленность на Украине, которая может производить 5 миллионов беспилотников, а еще миллион боеприпасов в год, чего европейцы не способны сделать».

Текущая цель Германии — довести расходы на оборону до 3% от ВВП, а это 120 млрд евро в год. Чтобы максимально быстро освоить эти деньги — проще вложиться туда, где уже всё налажено, туда же сбросить все риски опасного производства, а заодно подвести всё под «помощь», чтобы обеспечить ещё и огромную коррупционную составляющую.

Примерно так же устроено и централизованное финансирование ЕС.

В 2025 году Европейский оборонный фонд (EDF) выделил более 1 млрд евро на 62 новых проекта для создания мощной и инновационной оборонной промышленности в Европе. Часть этих денег направлена ​​через механизм «каскадного финансирования», позволяющий малым и средним предприятиям, стартапам и исследовательским организациям получать гранты через промежуточных партнеров.

Украинцы впервые получили доступ к некоторым из этих возможностей, в частности через EU Defence Innovation Scheme (EUDIS). По сути, это те же гранты, которые выделяются под перспективные разработки, например, грант EDF-2025-DA-SI-GROUND-DAMM направлен на разработку и тестирование дронов-камикадзе и малых беспилотных боевых систем для тактического и оперативного применения.

Общий бюджет — 49 млн евро, но для «каскадного финансирования» доступно только 6%, которые достанутся в том числе украинским компаниям.

Другими словами, они за бесценок продадут свои наработки, которыми дальше будут распоряжаться европейские товарищи. В том числе оперируя на черном рынке вооружений.

Друг Майя

Как, наверное, уже понятно, своевременное обеспечение потребностей ВСУ и развитие украинского ОПК вовсе не находится в приоритете «помощников». Задача Украины — получать минимум на продолжение войны, которая даёт столь нужный в оружейном бизнесе туман.

Необходимый в том числе и для украинской «элиты».

Кадр из видео Дрон MAGURA

Легализация экспорта оружия через Украину — это реально золотая жила и отмывочный рай для теневых схем. Главная из которых — легальный, «под крышей» украинского правительства, реэкспорт через третьи страны в горячие точки Глобального юга, подпольные производства под видом «украинских брендов» и серые поставки с накруткой цен.

Варианты организации экспорта, которые рассматривает украинское правительство, следует оценивать именно под этим углом.

Тем временем экспорт уже работает нелегально.

В мае в сводку отслеживания продажи западной помощи Украине попала Молдова, которую всё чаще упоминают в контексте чёрного рынка оружия как один из ключевых транзитных узлов между Украиной и теневыми группами в ЕС и на Балканах.

По словам представителей молдавской полиции, количество случаев незаконного ввоза оружия значительно выросло, и что-либо реально противопоставить оружейному бизнесу молдаване не в силах — граница с Украиной по Днестру с их стороны фактически не охраняется.

«Нас в основном используют как транзитную страну для целей и направлений в страны Центральной Европы. Этот риск существует, поскольку, действительно, через Украину циркулирует много оружия, в том числе без строгого контроля со стороны украинских правоохранительных органов»,— заявил 20 мая глава Погранполиции Молдавии Руслан Галушка, и в этом ключе дружба Зеленского с Майей Санду выглядит гораздо интереснее.

О том, что бесконтрольное расползание оружия с Украины охватывает Европу, Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток, заявлял в феврале 2023 года первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. А глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в январе 2024 года на заседании Совбеза ООН по Украине, заявил, что Киев перепродает часть западного оружия на черном рынке, и сложно представить, что об этом не знают в западных столицах.

Оружие украинского производства было выявлено в эпицентре кровопролитной гражданской войны в Судане. О перепродаже американского «товара», предназначенного для Украины, говорил журналист Такер Карлсон.

А в апреле в Нидерландах вышло громкое расследование, в центре которого — высшие офицеры украинской Службы безопасности. Издание Cafe Weltschmerz утверждает, что представители контрразведки СБУ напрямую связаны с международной сетью наркотрафика «Химпром», схемами контрабанды и мошенническими колл-центрами.

Таким образом, вынос ряда производств на такую территорию, помноженный на оптимизацию логистики, даёт ряд преимуществ весьма специфического характера. Украинский «оружейный хаб» будет работать в две стороны: обеспечивая европейские «темы» по перевооружению и прокачивая через свой ОПК поставки в третьи страны.

В каком месте здесь находятся интересы украинского народа, который обязан обеспечивать прикрытие бизнеса, продолжая умирать в окопах, предлагается придумать самостоятельно.