Санкт-Петербургский международный экономический форум — явление действительно мирового значения. Мероприятие, на которое съехались бизнесмены и эксперты из более 144 стран мира и где было подписано 1060 соглашений на сумму €70 млрд, вряд ли можно считать «проходным», как усиленно пытаются представить некоторые журналисты западных медиа.

Иван Шилов ИА Регнум

Кстати, цифра в €70 млрд далеко не окончательная: речь идет только о тех сделках, которые не являются коммерческой тайной.

Несмотря на попытки стигматизировать и исключить Россию из политической жизни и мировой экономики, страны Запада, взявшие курс на «отмену» РФ, смогли достичь в этом лишь ограниченного успеха.

Именитых гостей с Запада заменили не менее значительные и достойные гости с Глобального Юга, а западные бренды на ПМЭФ уверенно заменяются российскими аналогами. Которые по качеству не только не уступают, но и зачастую превосходят продукцию конкурентов.

Из международных публичных сделок на форуме можно особо выделить подписание «Газпромом» и китайским консорциумом компаний CNPC и PipeChina соглашения по дальневосточному маршруту поставок российского газа в КНР.

Петр Ковалев/ТАСС

Также к числу важнейших можно отнести соглашение «Росатома» и Агентства по развитию атомной энергии при правительстве Узбекистана («УзАтом») об основных условиях строительства в республике АЭС мощностью 2 ГВт.

В том, что узбекская сторона решила не анонсировать соглашение на собственном «ПМЭФ» — Ташкентском международном инвестиционном форуме, проходившем на несколько дней ранее петербургского мероприятия, а приберегла его для Северной столицы России, явно чувствуется тонкий политический момент восточной дипломатии.

Из российских регионов на форуме ярко выступил Краснодарский край — главная житница России.

Во-первых, регион участвовал в ПМЭФ-2025 даже не отдельным стендом, а целым мини-павильоном, где были в изобилии представлены все передовые результаты кубанской промышленности и сельского хозяйства. Во-вторых, Краснодарский край заключил на форуме соглашения на €5,2 млрд. Весьма впечатляюще всего для одного субъекта Федерации.

Пожалуй, один из самых ярких стендов форума получился у ВЭБ.РФ — его создали из нескольких тысяч светодиодов. Хотя поспорить с ним вполне мог и стенд Башкортостана, на котором был представлен гигантский желтый медведь в броне, вокруг которого кружат дроны в виде пчел.

Или, например, стенд «Победы», на котором было представлено красное знамя Победы, созданное из 20 тысяч живых цветов, а также орден «Победа» — самый дорогой военный орден в мировой истории.

Челябинская область приятно удивила посетителей форума достижениями в области робототехники: регион явно намеревается закрепить за собой звание столицы отечественной роботизации.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Смоленская область наверняка открыла себя подавляющему большинству посетителей форума с неожиданной стороны — как производитель отечественных гидроциклов, по цене и качеству способных потягаться с лучшими мировыми аналогами.

Кировская область решила сконцентрироваться на достижениях в области девелопмента: решения по созданию комфортной городской среды явно заслуживают изучения и имплементации в других российских регионах.

Самарская область активно пиарила один из главных своих активов — Волжский автомобильный завод. На ПМЭФ концерн представил кроссовер Lada Azimut, сделав акцент на технологическую независимость и интеграцию искусственного интеллекта. Если не подкачает еще и качество с ценой — пожалуй, коннотация «безальтернативности» покупки отечественного автомобиля будет идти со знаком плюс.

В похожем стиле презентовала свои достижения Ростовская область — столица российского вертолето− и комбайностроения, а также еще одна злаковая житница, обеспечивающая России стабильный профицит на экспортном рынке продовольствия.

Из перспективных отечественных разработок на ПМЭФ особенно запомнились российская вакцина против онкологических заболеваний, клинические испытания которой уже начались, а также беспилотники, интегрированные в систему ГЛОНАСС.

Корпорации Росатом и Ростех анонсировали масштабные планы в сфере зелёной энергетики — к 2035 году солнце и ветер, по расчётам, станут самыми дешевыми источниками энергии в стране: довольно неожиданно, учитывая обилие в России минеральных ресурсов.

О чём говорили на панельных сессиях

В стартовый день форума активно обсуждали экономику в целом и устойчивое развитие в неустойчивом мире в частности. Одна из панельных дискуссий так и называлась: «Будущее энергетики в странах Глобального Юга». Говорили про рост спроса на российские углеводороды.

Независимый эксперт из Германии Ральф Дикель заявил, что мир раскололся надвое. Пока одни заявляют об углеродной нейтральности, которой необходимо достичь уже через 25 лет, их апологеты наращивают потребление этих самых углеводородов.

В том числе и тех, что поставляет Россия — нефть газ и уголь, всё то, от чего приходят в ужас индоктринированные адепты зелёной повестки.

Среди тех, кто наращивает потребление углеводородов, в том числе и российских, страны Глобального Юга. Если верить представленным на панельной дискуссии данным, то это в первую очередь Китай, Африка, Индия.

На другой панели заявили, что Русский Север — кладезь углеводородов, редкоземельных и драгоценных металлов. А это значит, что развитие Арктики и Северного морского пути важно не только для текущей российской экономики, но и для экономики будущего.

За последние 10 лет объем грузоперевозок по Северному морскому пути вырос почти в 10 раз. В 2024 году был достигнут рекорд — 37,9 млн тонн, из них 7 млн тонн перевезено в восточном направлении.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил: сегодня развитие Арктики для России имеет такую же значимость, как для СССР — освоение космоса. Российская Арктика сейчас — это 7% ВВП и 11% экспорта, и эти показатели необходимо наращивать.

Выступление Путина

Хотя ПМЭФ — форум в первую очередь экономический, политика, как говорили классики марксизма-ленинизма, — это концентрированное выражение экономики.

Мало кто в мире умеет проводить ликбез о текущем политическом моменте, при этом точно оперируя экономическим показателями, как российский президент Владимир Путин. Неудивительно, что послушать вживую его выступление охотно едут политические лидеры и крупные бизнесмены со всех концов планеты.

Традиционно попасть на путинскую «пленарку» смогли лишь избранные гости, получившие заветную «красную карточку», дающую высший приоритет в доступе на специальные мероприятия.

Российский президент в своем выступлении подчеркнул, что представление о России как сырьевой экономике давно устарело: «Вклад сырьевой составляющей в экономическую динамику России уже не является определяющим. Благодаря работе десятков тысяч предприятий и компаний наша экономика не просто уверенно развивается, а становится более качественной, сложной и многогранной».

В то же время, по словам российского лидера, экономика России должна быть более развита технологически, поскольку это объективное требование сегодняшнего и завтрашнего дня. А также вызов, который стоит перед страной, если она хочет стать сильнее.

Путин также привел в своем выступлении позитивные цифры развития российской экономики: «Несмотря на сложный внешний фон, ВВП России в последние два года прибавлял более 4% ежегодно, то есть рос темпами выше среднемировых».

Годовая инфляция в России снизилась до 9,6%. По словам президента, ситуация с ростом цен развивается лучше ожиданий, что позволило смягчить денежно-кредитную политику. Россия также достигла рекордного снижения уровня бедности: по итогам прошлого года она составила 7,2%.

Говоря о международной обстановке, Владимир Путин отметил, что появление в мире новых экономических лидеров носит объективный характер.

«Изменения в мире имеют фундаментальный характер, потому что появляются новые экономические лидеры, и это объективный процесс», — констатировал Путин. При этом российский лидер саркастически добавил в свойственной ему манере: «Россия готова договариваться и с теми странами, которые утрачивают позиции на мировой арене, — если они сами к этому готовы».

Гости под впечатлением

В коридорах ПМЭФ-2025 можно было встретить великое множество иностранных гостей со всех континентов.

«Если бизнесу будет выгодно работать в России, он будет это делать, несмотря ни на какие ограничения», — говорит Бинод Чаудхари, депутат парламента Непала и владелец транснациональной компании, работающей в Индии, Китае и странах Африки.

«Россия сделала гигантский скачок, по сравнению с 1990-ми годами, и санкции не смогли этот прогресс остановить», — отмечает главный редактор и издатель швейцарского журнала Die Weltwoche Роджер Кёппель.

«Я впервые посетил Санкт-Петербург в начале 1990-х. И, посещая этот город сейчас, я вижу огромную разницу, огромные преобразования, которые здесь произошли. Это впечатляет, учитывая все те санкции, которые вводят против России западные страны», — подчеркнул журналист.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз подчеркнул жесткую позицию своей страны: вопреки давлению Брюсселя, она намерена развивать сотрудничество с Россией, газопровод «Турецкий поток» будет использоваться на полную мощность, а Москва остается для Будапешта надёжным партнёром на долгосрочной основе.

Пока Брюссель твердит о полной изоляции России и строит планы по отказу от её энергоресурсов, Будапешт действует по-своему — последовательно и прагматично. В 2025 году Венгрия получит из РФ 8–8,5 млрд кубометров газа, причем рассчитывает на такие же объёмы и в 2026-м.

Вопреки давлению европейских бюрократов, которые требует от стран ЕС отказаться от российского газа, Венгрия занимает жёсткую позицию. По словам Сийярто, инициатива Брюсселя не нарушает европейское законодательство, ведь каждая страна должна сама определять свой энергобаланс.

Также на ПМЭФ были затронуты и вопросы атомной энергетики. Вице-премьер Александр Новак обсудил с главой турецкого минэнерго Алпарсланом Байрактаром строительство АЭС «Аккую», первый реактор которой может быть запущен уже в конце 2025 года.

Возможность строительства атомной электростанции из-за прогнозируемого роста потребления электроэнергии рассматривает и Сербия. Об этом в ходе сессии ПМЭФ-2025 сообщил сопредседатель российско-сербского межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ненад Попович. Ранее «Росатом» предлагал Сербии проекты как малых атомных электростанций, так и энергоблоков большой мощности для укрепления энергосистемы страны.

Президент Индонезии Прабово Субианто пригласил российские компании на рынок страны и попросил, чтобы они «активнее участвовали» в ее экономике: «Я сам был предпринимателем, и у меня сложились очень неплохие отношения с российскими корпорациями».

Лидер державы из Юго-Восточной Азии также отметил, что современный мир обязательно должен стать многополярным: «Однополярный мир — это прошлое. Это историческая тенденция. А мы сейчас наблюдаем формирование новой тенденции. И я хотел бы подчеркнуть лидирующую роль России и Китая. Ведь Россия и Китай всегда защищали угнетенных».

С лидером Индонезии согласился заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян, который подчеркнул, что «путь к многополярности мира будет тернист» и над его укреплением нужно вести совместную работу.

«Мы приехали в Санкт-Петербург, чтобы донести, что стремимся к сотрудничеству с Россией» <…> Можно сказать, что за несколько лет объем бизнеса между арабскими странами и Россией удвоился, особенно после участия России в ОПЕК+. Это касается не только энергетики и нефти, но и торговли», — сказал в свою очередь генеральный секретарь Союза арабских торговых палат Халед Ханафи.

Советник по национальной безопасности и командующий Королевской гвардией Бахрейна принц Насер бен Хамад Аль Халифа поздравил Владимира Путина с успешной организацией Петербургского международного экономического форума, отметив высокий международный статус мероприятия. Королевство Бахрейн было на ПМЭФ-2025 почетным иностранным гостем, представленным на форуме с собственным стендом.

Схожей с Индонезией точки зрения на устройство мира придерживаются и представители Африки. Так, вице-президент ЮАР Пол Машатиле отметил, что его страна выступает в роли одного из архитекторов, определяющих новый многополярный и более справедливый миропорядок.

«Глобальный Юг постоянно требует, чтобы его голос был слышен. Глобальный Юг имеет право голоса в определении глобальной финансовой системы и системы торговли, и наш глобальный призыв очень ясен. Африка и страны Глобального Юга не готовы и не могут выступать какими-то пассивными сторонами, которые принимают помощь или инвестиции», — сказал вице-президент ЮАР.

Заместитель министра сельского хозяйства Республики Чад Хиссейне Хамдане Санусси также отметил, что его страна возлагает большие надежды на помощь России в развитии сельского хозяйства республики и в его механизации.

Что писали западные СМИ

Хотя мнение международных гостей о России, ее роли в мировой политике и экономике продолжает оставаться стабильно высоким, несмотря на попытки бойкота со стороны стран Запада и продолжающуюся стигматизацию России в западных медиа, сами западные СМИ подходят к освещению ПМЭФ-2025 в своей традиционной манере — плохо или ничего.

Handelsbaltt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Zeit и другие издания высшего эшелона немецких медиа скупо осветили ПМЭФ-2025 на основе пресс-релизов, сконцентрировавшись на высосанном из пальца негативе — якобы скрытых, завуалированных угрозах Владимира Путина в адрес Германии и его «неготовность» к «настоящим» переговорам с канцлером Фридрихом Мерцем.

Ну и, конечно же, немецкие СМИ по сложившейся практике отметили, что форум, ставший «токсичным», крупные западные инвесторы предпочитают избегать.

Ну что ж: насильно, как говорится, мил не будешь. И если кто-то на Западе продолжает с упорством, достойным лучшего применения, стрелять себе в ногу, отказываясь от крупнейшего европейского рынка по политическим мотивам, несмотря на катастрофические убытки своих компаний, таким идеологически заряженным бизнесменам можно только посочувствовать.

В конце концов, ПМЭФ прекрасно обойдется и без них. Цифра €70+ млрд из подписанных на форуме соглашений говорит сама за себя.