В мире здорового питания царит настоящая неразбериха. Одни продукты объявляют панацеей, другие — ядом.

Иван Шилов ИА Регнум

Между тем новые исследования раскрывают неожиданные свойства привычных продуктов и ставят под сомнение некоторые популярные представления о здоровом питании.

Молочные продукты: жир против йода

Последние данные о молочных продуктах оказались крайне интересными. Оказывается, чем больше жира в них содержится, тем меньше там остается полезного йода. Это открытие заставляет пересмотреть подход к выбору «правильных» молочных продуктов, ведь многие избегают обезжиренного.

Йод критически важен для работы щитовидной железы и производства гормонов, регулирующих обмен веществ. Взрослому человеку необходимо получать 150 микрограммов йода в сутки. При этом стакан обычного молока может обеспечить до 40% от этой нормы. В том же твороге содержится около 26 микрограммов йода на 100 граммов продукта, что делает его отличным источником этого микроэлемента.

Нутрициолог Любовь Френкель в беседе с ИА Регнум объясняет: «Чтобы покрыть суточную норму йода, достаточно двух-трех порций молочных продуктов в день — стакан молока, 100 г творога, ломтик сыра. При непереносимости лактозы их можно заменить морской рыбой, яйцами или обогащенными растительными напитками».

Опасная сторона «здоровых» заменителей

Пока одни продукты оправдывают свою репутацию, другие демонстрируют неожиданную «темную сторону». Эритритол — популярный заменитель сахара, который считается безопасной альтернативой ему, попал под пристальное внимание ученых.

Исследования американских специалистов из Университета Колорадо выявили тревожные данные. Эритритол, широко используемый в диетических продуктах и напитках, может серьезно нарушать работу сосудов головного мозга.

Лабораторные тесты показали, что даже доза, эквивалентная одному подслащенному напитку, увеличивает окислительный стресс в сосудах мозга на 75%. Кроме того, под воздействием эритритола выработка оксида азота — вещества, отвечающего за расширение сосудов, — снижается на 20%.

Одновременно на 30% возрастает производство веществ, суживающих сосуды, и нарушается механизм растворения тромбов. Эти изменения создают идеальные условия для развития инсульта.

«Более безопасной добавкой считается стевия, но лучше постепенно отучать рецепторы от сладкого, — советует Любовь Френкель. — Используйте специи вроде корицы и ванили для создания «ощущения сладости» и помните: продукт с пометкой «без сахара» может включать много жира или химических добавок».

Суши: красота обманчива

Японская кухня давно считается эталоном здорового питания, но современные суши и роллы далеки от традиционных рецептов. Главная проблема — избыточное количество соли и сахара.

Соевый соус, маринованный имбирь, копченая рыба содержат огромное количество натрия, а в рис для суши обязательно добавляют сахар. Регулярное употребление таких ингредиентов повышает риск гипертонии, отеков и диабета.

Калорийные добавки превращают диетическое блюдо в настоящую «бомбу замедленного действия». Жирные соусы на основе майонеза, сливочный сыр, ингредиенты в кляре (темпура) — все это делает суши далеко не таким диетическим продуктом, каким его принято считать.

Опасность представляет исама рыба, особенно крупные хищные виды вроде тунца. Эти виды накапливают ртуть и другие токсины, которые при частом употреблении поражают нервную систему, печень и почки. Наибольшему риску подвергаются дети и беременные женщины.

«Суши один-два раза в неделю безопасны при соблюдении гигиены, — объясняет нутрициолог. — Следует выбирать свежую рыбу без резкого запаха, с равномерным цветом и плотной текстурой. А также избегать сомнительных доставок. Предпочтение нужно отдавать проверенным заведениям».

Скрытая угроза магазинных салатов

Среди всех готовых продуктов в супермаркетах особая категория риска — готовые салаты. Как говорят специалисты по пищевой безопасности, именно салаты оказываются самыми рискованными из всех магазинных блюд и часто становятся причиной кишечных инфекций или пищевых отравлений.

Упакованная зелень — салат, шпинат, рукола — хоть и привлекает аккуратным видом и экономит время, но может содержать опасные бактериальные инфекции. Заражение происходит на любом этапе: от выращивания в почве с патогенами до транспортировки и фасовки.

Нарушение санитарных норм при приготовлении превращает даже качественные ингредиенты в опасный продукт. Использование просроченных компонентов — колбасы, сыра, мяса — нередкая практика. Особенно небезопасны салаты с майонезной заправкой, которые быстро портятся.

Во время нарезания в продукты легко попадают вредные бактерии из-за недостаточной чистоты оборудования, разделочных досок и рук персонала.

Кишечная палочка, сальмонелла, листерия могут размножаться в салатах, а при несоблюдении условий хранения риск возрастает многократно. Листовая зелень связана со многими болезнями пищевого происхождения из-за загрязненной воды для полива.

«Готовые салаты лучше делать дома, а листовую зелень мыть с добавлением чайной ложки уксуса и хранить в герметичном контейнере, — советует Любовь Френкель. — Если покупаете готовые — проверяйте, нет ли в упаковке жидкости, это плохой знак».

Сроки хранения критичны: овощные салаты безопасны максимум 12 часов в холодильнике, а салаты с яйцами портятся уже через 6 часов. При комнатной температуре любые салаты опасны уже через 1–2 часа.

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Главный принцип здорового рациона — это не следование модным трендам, а понимание реальных свойств продуктов. «Правильное питание — это не только «есть полезное», но и понимание, как различные продукты влияют на организм, — объясняет Любовь Френкель. — Главное — критическое мышление, сбалансированный подход и наблюдение за реакцией своего организма».

Правильное питание — это не диета на месяц, а образ жизни на годы. Небольшие осознанные изменения в ежедневном рационе способны кардинально улучшить качество жизни.

Начать можно с малого: заменить один магазинный салат домашним, выбрать творог вместо сладкого йогурта, отказаться от лишней газировки, не забывать читать о составе продуктов, доверять проверенным производителям и помнить — наше здоровье в наших руках.