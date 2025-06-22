В ночь на 22 июня американские силы нанесли удар по объектам иранского ядерного контура. Под удар попали ключевые предприятия в Фордо, Исфахане и Натанзе, что дополнительно обострило и без того сложные отношения между Вашингтоном и Тегераном.

The White House Президент США Дональд Трамп и его команда следят за ходом бомбардировок американскими военными ядерных объектов Ирана

Даже с учетом того, что США называют свою операцию «предупредительным выстрелом», который не должен перерасти в полноценную операцию, а также ждут возвращения Ирана в переговоры по «ядерной сделке», Тегеран едва ли готов продолжать дискуссии.

Тем более что Белый дом нарушил собственные же обещания, атаковав Иран задолго до истечения двухнедельного «переговорного ультиматума». Чем вывел региональный конфликт на качественно новый уровень.

Цели операции

Для удара по иранской ядерной инфраструктуре Штаты задействовали стратегические бомбардировщики B-2 Spirit и оснащенные «Томагавками» подводные лодки. Применение последних стало нетипичным явлением — обычно Пентагон старается лишний раз не засвечивать подводный флот.

Предыдущий пуск с подлодок по ближневосточным целям датирован 2017 годом, когда американский флот нанёс удар по сирийской авиабазе Эш-Шайрат, на которой якобы хранилось химическое оружие республиканской армии. Однако даже там подлодки выполняли скорее вспомогательную роль, а основные пуски ракет осуществляли эсминцы.

Сейчас основной бомбардировке подвергся объект в Фордо, который и израильтяне, и американцы называют «сердцем» теневой военной программы Тегерана. На него США не пожалели многотонных антибункерных бомб GBU-57. В результате ударов были повреждены несколько помещений в наземной части комплекса, а также, по ряду косвенных признаков, обрушены несколько подземных галерей.

Объекты в Натанзе и Исфахане пострадали меньше: попадания фиксируются в основном по подсобным помещениям.

В случае с заводом по обогащению урана в Натанзе, на который было сброшено две бомбы GBU-57 и пущено как минимум десять «Томагавков», новые разрушения носят минимальный характер. Большая часть наземных построек комплекса ранее уже была повреждена в результате израильских налетов, и американские удары пришлись в основном по уже остановленным цехам.

США считают свою операцию в отношении Ирана сверхуспешной и заявляют, что попавшие в прицел объекты были «полностью уничтожены» или как минимум очень серьезно повреждены.

Тегеран же парирует, что был готов к американской операции заранее, а потому эвакуировал сотрудников и ценное оборудование в безопасные места. В результате Штаты фактически отбомбились по законсервированным объектам.

Израиль же оценивает результаты американской помощи как «средние»: Тель-Авив признателен Вашингтону за включение в демонтаж иранской атомной программы, но крайне скептически оценивает заявления об «уничтоженных» объектах. В генштабе израильской армии мрачно иронизируют, что им придется «повторять» американские ударные маршруты, чтобы воплотить реляции Вашингтона в жизнь.

Предупредительный выстрел

Вся американская операция оказалась обставлена таким образом, чтобы подчеркнуть ее разовый характер. Помимо того, что Дональд Трамп уклонился от процедуры согласования операции против Ирана через конгресс (как того требует любая мало-мальски крупная кампания за рубежом), он сообщил об ударах по Ирану через сеть Trump Social.

И лишь спустя время, когда новость уже подхватили мировые информационные агентства, вышел с обращением к нации.

При этом в выступлении Трамп не стал бряцать оружием, предложив Тегерану вновь сесть за стол переговоров. Впрочем, не упустив и возможности напомнить, что в случае отказа «предупредительные выстрелы» могут повториться.

О том, что акция имела скорее символический характер, говорит и то, что Трамп демонстративно вывел из-под удара всех ближневосточных союзников.

Так, за несколько суток до проведения операции буквально опустели крупнейшие авиабазы США в Саудовской Аравии и Катаре, были остановлены маневры в Иордании и Египте. Даже на базе Диего-Гарсиа в Индийском океане, откуда иранцы ждали наиболее сокрушительный удар, на время прекратилось снование самолетов-заправщиков.

Задействование в операции подводных лодок также не случайно. Дальность «Томагавков» (1,8 тыс. км) дала американцам возможность «спрятать концы». Удар мог наноситься как из любой части Средиземноморья, так и из Индийского океана.

Таким образом, Пятый флот США, базирующийся в Персидском заливе, оказался не при делах и гипотетически не должен стать целью для ответных акций иранских сил.

Подготовка ответа

Несмотря на то что Штаты не обещают проведения новых карательных акций в отношении Ирана в ближайшем будущем, Тегеран отреагировал на произошедшее в свойственной ему манере, пообещав, что США очень скоро «пожалеют о содеянном».

Кроме того, на официальном уровне было объявлено о сворачивании «бесплодных переговоров» по «ядерной сделке» — по крайней мере, до лучших времен. С учетом того, что американские гарантии за последний месяц были дискредитированы уже минимум дважды, Тегеран не видит смысла продолжать обсуждение ничем не подкрепленных инициатив.

Впрочем, это не означает, что Иран закроет и европейское «переговорное окно». Напротив, через него он может попытаться давить на США, упрекая их в повторном торпедировании «ядерной сделки».

В целом, серьезных изменений в настроениях среди иранских элит не наблюдается. Официальный Тегеран по-прежнему не настроен ускорять работу над созданием атомного оружия. Даже с учетом того, что американские и израильские эскапады все больше развязывают ему руки.

Стоит ожидать, что Иран определит цели для ударов по американской инфраструктуре в самое ближайшее время. Но делать это придется с умом. Просто ударить по ближневосточным базам уже не получится, поскольку любая подобная акция негативно скажется на отношениях Тегерана с соседями, выполнившими обещания по нейтралитету.

А это значит, что основным театром военных действий вскоре вновь станет Красное море. А флот США и его союзников — целями номер один.