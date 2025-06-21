Заявление министра просвещения Сергея Кравцова о том, что единой школьной формы в России не будет, не поставило точку в многолетней дискуссии. Наоборот, вновь обострило старые противоречия.

РИА Новости/Павел Лисицын

Одни родители и педагоги вздохнули с облегчением, другие разочарованно покачали головой. А мнение самих школьников в этой дискуссии традиционно остается на втором плане.

Исторические циклы

Противники школьной формы часто называют ее советским наследием, инструментом подавления личности. История же говорит, что это однобокий взгляд. Первые школьные мундиры появились в России еще при Николае I — в 1834 году их ввели для гимназистов. Форма намеренно напоминала военную: воспитывала дисциплину, подчеркивала государственный статус образования.

«Стройные ряды гимназистов в форменных мундирах и гимназисток в коричневых платьях с фартучками — такой была дореволюционная школа, — рассказывает ИА Регнум историк моды Натали Бродери. — В современной школе картина иная: спортивные костюмы, джинсы, растянутые «треники» на резинке. История школьной формы — это отражение социальных изменений, а не просто смена фасонов».

Знакомые многим коричневые платья с белыми воротничками появились еще в женских гимназиях 1860-х годов. В 1918-м форма была отменена как «буржуазный пережиток», но вернулась в сталинскую эпоху в 1949 году. Причины были не только идеологические — разрушенная войной страна нуждалась в социальном равенстве хотя бы внешне.

«Тема школьной формы носит циклический характер, — размышляет специалист по государственному управлению Олег Долгицкий в беседе с ИА Регнум. — Сама форма не более чем инструмент для решения конкретных социальных проблем».

Действительно, паттерн повторяется с завидным постоянством. Отмена в 1918-м, возвращение в 1949-м, новая отмена в 1992-м. И вот сейчас — очередной виток дискуссий.

В 1990-е форму отменили как символ «тоталитарного прошлого». Началась эпоха свободы самовыражения. Но что получилось в итоге?

«Свобода самовыражения часто оборачивается хаотичным полуспортивным стилем. Такой внешний вид связан с отсутствием внутренней собранности у учеников. Школа перестает восприниматься как место, где нужен деловой настрой», — полагает Натали Бродери.

Когда внешность решает все

Главная проблема не в эстетике, а в социальном расслоении. Отсутствие единых требований превращает школу в подиум для демонстрации достатка семьи. Дети из обеспеченных семей щеголяют в брендовой одежде, а кто-то вынужден донашивать вещи старших братьев.

«Разница становится кричаще очевидной, порождая зависть и насмешки, — продолжает историк моды. — Школа, которая должна быть пространством равенства возможностей, превращается в площадку для демонстрации социального статуса».

Проблема реальна. Различия во внешнем виде нередко становятся причиной буллинга в школах. Дорогие кроссовки против дешевых, брендовые рюкзаки против обычных — дети беспощадны в оценках и навешивании ярлыков.

Олег Долгицкий предлагает радикально новый подход к школьной форме. По его мнению, она должна стать инструментом профессиональной ориентации в старших классах.

«Форма не должна быть массовым явлением. Она должна быть знаком принадлежности к определенной группе. При переходе в старшие классы ребенок должен выбирать направление и соответствующую форму — техническую, медицинскую, гуманитарную», — считает Долгицкий.

Звучит непривычно, но логика есть. В конце концов, никто не возмущается спортивной формой олимпийской сборной или военной формой курсантов.

«Система должна соответствовать перечням специальностей в высшем образовании, — развивает идею Долгицкий. — Ребенок и родитель должны точно представлять, кем станет ребенок, когда вырастет из школьной формы».

Финансировать такую систему, по мнению специалиста, должны совместно Минпросвещения и Минобрнауки. Школы будут получать госзаказы на подготовку специалистов дефицитных профессий, а форма станет внешним маркером этой специализации.

Мировая практика

В мире отношение к школьной форме кардинально различается. В Великобритании частные школы традиционно требуют строгого дресс-кода — это часть их престижа. Во Франции государственные школы принципиально отвергают любую униформу как нарушение принципов свободы и равенства.

В США ситуация смешанная: частные школы часто вводят форму, государственные же стандартизированный формат одежды не предусматривают, ограничиваясь рекомендательным дресс-кодом. В Японии школьная форма — неотъемлемая часть культуры, модная индустрия процветает на ее основе.

В скандинавских странах школьная форма практически отсутствует. Там делают ставку на воспитание ответственности и самостоятельности с раннего возраста.

Компромисс возможен?

Противники формы указывают на важность самовыражения для подростков. Одежда — один из способов формирования идентичности. Лишая детей этой возможности, школа рискует воспитать конформистов.

Сторонники возражают: свобода самовыражения не должна превращаться в хаос. Форма воспитывает уважение к учебному процессу и готовит к взрослой жизни, делает ребенка более собранным.

Историк моды Натали Бродери предлагает разумный компромисс: «Не нужно возвращать гвардейские мундиры или строгие платья с фартуками. Достаточно ввести простой деловой дресс-код: темные брюки или юбки, однотонные блузки, жилеты базовых цветов. Классическая опрятная обувь».

Такой подход позволил бы сохранить некоторую свободу выбора, но в некоторых рамках. Главное — не превратить школу в театр моды и не усугубить социальное расслоение.

Министр Кравцов оставил решение школам. Некоторые уже экспериментируют с корпоративным стилем, другие ограничиваются минимальными требованиями к одежде. Есть и те, кто полностью отказался от ограничений.

В бесконечных дискуссиях о школьной форме часто забывается главное — мнение самих детей. А они обычно делятся примерно поровну. Одни хотят выделяться и самовыражаться, другие предпочли бы не думать каждое утро, что надеть.