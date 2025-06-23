Гибель людей при пожарах за последние пять сократилась на 15%. Но это небольшое утешение для родных и близких погибших.

Иван Шилов ИА Регнум

В 2024 году в России произошло 347 тыс. пожаров, из них — 96 тыс. домашних. Их жертвами стали 378 детей.

Только в июне этого года при пожарах в частных домах погибли дети из многодетных семей.

Страшная статистика

Июньские хроники: трое детей в селе Старобалтачево в Башкирии не смогли выбраться из горящего дома. Мать с 12-летним сыном вышла по делам, а трое — трех, шести и 16 лет — оставались дома. Отец семейства служит на СВО. Огонь вспыхнул внезапно, извещатели сработали, но это не помогло: дети не сумели пробраться к выходу. Один мальчик спрятался в ванной, другой — в спальне, третьего нашли в прихожей. Оконные рамы были настолько старыми, что открыть их было невозможно — все пути к спасению были отрезаны.

13 июня в поселке Куровское под Орехово-Зуево также в пожаре, охватившем деревянный дом, погибли пятеро детей — младшему было всего два месяца, старшему — 17 лет. Мать пыталась вытащить детей из огня, получила сильные ожоги, но потеряла сознание от угарного газа.

Примерно в то же время в Чистопольском районе Татарстана в частном доме погибла девятилетняя девочка: её тело было обнаружено под завалами. Взрослых дома не было.

Во всех случаях возбуждены дела о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, и обвиняемые в этом — родители, как правило — матери, на которых общество по умолчанию возлагает опеку над детьми. (В январе 2025 г. в Челябинской области 24-летняя мать была приговорена к полутора годам принудительных работ. Она отлучилась из дома, уложив спать двух сынишек, одного года и трёх лет. Вернулась — дом уже полыхал: закоротило проводку. Спасти детей она не успела.)

На протяжение года случаев таких — сотни. Многие дома очень старые, другие — новые — часто построены с нарушениями. Через трещины в печи и дымоходе летят искры, поджигая чердаки и крыши. Горит как старая, так и новая проводка, не выдерживая напряжения в сети. Взрываются газовые баллоны. Загораются зарядные устройства неизвестных брендов.

Почти 11% пожаров в частных домах — неправильное использование печей, и это самая частая строка в отчётах, 8% — поджоги. Потом — замыкание проводки и курение в постели.

А вот на детские шалости с огнем, на которые так часто стараются списать причину трагедии, приходится всего 1,6% случаев.

«С нами такого не случится»

В городе и на селе происходит примерно равное количество пожаров: больше 187 тыс. раз в городах, а в деревнях и сёлах — почти 160 тысяч. Сельское население России почти в три раза меньше городского (36 млн против 109 млн), но количество людей, погибших при пожарах, примерно одинаково — по 3,8 тыс. человек.

Только вот в городских условиях дети более защищены даже в случае многоэтажной застройки: в среднем 150 жертв против 230 — в сельской местности. Пожарные в городах приезжают намного быстрее и оснащены лучше.

Самые пожароопасные дни — суббота и воскресенье: суммарно — больше 32% от всех случаев возгорания. И эти же дни — самые смертоносные.

Пожарные называют и время, когда люди гибнут в огне чаще всего: с 8 вечера до 6 утра, и происходит это во время сна, когда просто не успеваешь среагировать на опасность.

Как правило, кроме пожароопасного дома или нестабильно работающей электросети, фактором пожара служат и другие причины.

Часть семей, проживающих в ветхих домах, стоят на социальном учёте. Некоторые — пьют и могут позволить себе отлучиться на «праздник», а то и пропасть на несколько дней. В это время за малышами смотрят в лучшем случае старшие дети. И, конечно, речи нет о проверке пожарной сигнализации, оборудовании запасных выходов, покупке огнетушителей и огнеупорных кошм.

Гибель от огня кажется многим чем-то страшным, но невероятно далёким, чего с ними-то уж никогда не случится. И жалко времени и денег на починку плиты или печки, прочистку дымохода, проверку проводки: никогда же ничего не горело, почему должно загореться сейчас?

Тревога во спасение

Рациональное поведение при пожаре — одно из главных условий выживания. Мы учим детей не разговаривать с незнакомцами, не заходить с ними в лифты, звать на помощь на улице, если подходит незнакомец, но довольно безмятежно относимся к вероятности того, что ребенок окажется один в загоревшемся доме.

Навыки правильного поведения при пожаре только кажутся элементарными. В школе детям, скорее всего, расскажут, что нужно немедленно звать взрослых, по каким телефонам надо звонить при пожаре, почему нельзя заливать загоревшуюся проводку водой и прятаться в укромном месте.

Но провести убедительный тренинг по аварийной эвакуации из собственного дома или квартиры смогут только родители.

Также в полномочиях родителей — оборудовать дома пожарными извещателями и огнетушителями и повесить на стене — на уровне детских глаз — схему срочной эвакуации из дома. Позаботиться о наличии в доме второго выхода, если для этого есть возможность.

И — если уж в доме нельзя обойтись без решеток на окнах — озадачиться тем, чтобы они открывались изнутри. И научить детей произносить свой адрес так же отчетливо, как и свое имя.

И, конечно, объяснить детям, что включать несколько бытовых приборов одновременно — чайник, посудомоечную или стиральную машину — опасно.

Сотрудники МЧС тоже напоминают: главный способ спасения от пожара — это его профилактика.

— Большое заблуждение считать, что пожарные начитают бороться с огнём по факту его появления. 80% нашей работы составляет профилактика, — сказал ИА Регнум Роман Ковалёв, начальник отдела противопожарной службы Управления защиты населения от ЧС и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области.

— Мы регулярно делаем поквартирные и подворовые обходы — проводим противопожарные инструктажи с вручением памяток по соблюдению мер пожарной безопасности и правилами оказания первой помощи. У нас есть дружина юных пожарных. Это только кажется игрой, но вчерашние дети уже выросли и сами стали родителями. Основные правила поведения при пожаре нужно начинать учить с детства.