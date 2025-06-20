Заслуживающие некоторого доверия источники утверждают, что весь день после выхода статьи во влиятельном американском издании Politico, всемогущий глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел, бегая по потолку.

Иван Шилов ИА Регнум

Он требовал от всех, до кого можно дотянуться, полностью заблокировать любые упоминания о том, что отныне глава ОП официально «украинский чиновник, которого в Вашингтоне терпеть не могут».

Как утверждает Politico со ссылкой на 14 источников (включая сотрудников Конгресса, бывших чиновников США и Украины), Вашингтоне Ермака называют «редким случаем консенсуса»: и среди демократов, и среди республиканцев накопилось недовольство его поведением. По итогам своего июньского визита в Штаты он (несмотря на безупречный костюм) воспринимается как «раздражающий обе партии» переговорщик.

«Многие в Вашингтоне считают, что Ермак не осведомлен о политике США, резок и чрезмерно требователен к американским чиновникам — и в целом не в состоянии разобраться во внутренней работе вашингтонского истеблишмента на Капитолийском холме. Некоторые также обеспокоены тем, что он неточно донес позиции США до руководства Украины»,— пишет издание.

Но уже тогда попытка выдать фото в дверном проеме с явно раздраженным госсекретарем Марко Рубио за «успешную встречу», на которой обсуждались потребности Украины в ПВО, вызвала всеобщий смех. Теперь подтверждается, что новость была абсолютной выдумкой — на самом деле, с Ермаком не захотел встречаться никто.

По той простой причине, что американские топ-чиновники не понимали, зачем он приехал и какова повестка встречи. Кроме того, «серый кардинал» Зеленского остро раздражает всех своей некомпетентной категоричностью.

«Он думал, например, что соглашение о критических минералах было настолько важным для Трампа, что в обмен на него Украина получит гарантии безопасности», — заявил Politico человек, комментируя известный вопрос создания совместного инвестиционного фонда, дающего США доступ к полезным ископаемым Украины.

Global Look Press Владимир Зеленский и глава администрации президента Андрей Ермак встречаются с американским актером Мишей Коллинзом. Киев. 2023

Источник назвал эту идею «смехотворной» (о чем мы и так знали с самого начала), однако теперь становится понятно, кому она в принципе принадлежала.

А в некоем частном разговоре с союзниками Ермак обвинил чиновников администрации Трампа в том, что они являются российскими агентами, включая спецпредставителя Трампа Стива Уиткоффа, который уже четырежды встречался с президентом России.

В окружении Байдена, несмотря на заявленную готовность «работать ради поддержки Украины», тоже неоднократно высказывались просьбы проводить встречи с Зеленским без Ермака.

Просьбам украинская сторона следовать отказалась, поэтому один из американских экспертов назвал Ермака «экзистенциальной угрозой» для отношений между Украиной и США, а другой отметил: «Все, кто хочет, чтобы США свернули поддержку Украины, рады видеть Ермака в этой роли».

Таким образом, несложно заметить, что с украинской стороны высокопоставленных переговорщиков, способных заходить в самые высокие кабинеты американской политики, больше нет.

Сам Зеленский после знаменитого перегавкивания в Овальном кабинете стал полностью нерукопожатным.

Поэтому он пропустил запланированную встречу с Трампом на саммите G7, поскольку президент США досрочно его покинул под предлогом эскалации напряженности на Ближнем Востоке. И, весьма вероятно, шансов встретиться с Трампом на саммите НАТО на следующей неделе тоже никаких.

Теперь и Ермаку совершенно недвусмысленно указали, чтобы он больше не приезжал — хоть в костюме, хоть без него. Накопившееся раздражение в отношении главы ОП, о котором ИА Регнум подробно рассказывало еще в апреле прошлого года, наконец-то нашло выход.

Еще тогда мы объясняли, что все рассуждения по поводу того, что Андрей Борисович назначен Западом на роль главы государства, чтобы отодвинуть Зеленского — ерунда. Поскольку он уже не раз предавал, нарушал джентльменские договоренности и пытался изображать мастера интриг, стравливая Лондон и Вашингтон «в интересах Украины».

Например, в конце 2023 года за спиной у администрации Байдена пытался наладить отношения с республиканцами в Конгрессе и Сенате, но получил отказ в поддержке. Историю со сливом записи разговора Джулиани с Ермаком, где адвокат Трампа требовал ускорить расследование коррупции Джо Байдена, президент США не простил.

А британская The Times ещё в июне прошлого года опубликовала статью с разгромной критикой: уже в заголовке говорится, что окружение Зеленского «потрясено жаждой власти» Ермака, а сам он назван «фактическим главой государства», «главной проблемой Зеленского», источником всех его неприятностей и поражений, а также причиной жуткой коррупции в стране.

Причем появились эти откровения перед визитом «серого кардинала» в Ватикан, на переговоры с Папой Римским — британцы дали понять, что эту игру они видят, понимают и не пропустят.

Нынешнее решение американцев поставить точку в отношениях с этим человеком можно считать пиком его карьеры.

Ведь на самом деле, в данном случае на страницы прессы не попадает даже полслова неправды: Украина Зеленского, какой мы её знаем, во многом вылеплена усилиями его «правой руки» и одного из очень немногих людей, кому он доверяет.

Просто у себя дома, сидя в бывшем здании штаба Киевского особого военного округа на улице Банковой, Андрей Борисович Ермак не без оснований чувствует себя всемогущим вершителем судеб, повелителем мира, к которому ведут все нити сложной паутины украинской политики.

Именно опираясь на это волнующее чувство собственного величия он и ездит по миру «решать вопросы» ровно в том же стиле, как он правит на Украине от имени своего шефа — никогда не претендуя на его личную славу.

РИА Новости Госсекретарь США Марко Рубио, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава офиса президента Украины Андрей Ермак перед началом трехсторонних переговоров в Стамбуле. 2025

Ну, а для западного истеблишмента статус «повелителя», не описанный ни одним законом, непонятен, как и его полномочия, а стиль поведения не без оснований воспринимается как запредельная наглость. Хотя Запад сам и сделал всё, чтобы и Зеленский, и его глава администрации ею неизлечимо заболели: «весь мир» крутился вокруг Украины слишком долго.

Просто пока «белые господа» думали, что управляют этой страной через своих марионеток, последние видели свой непрерывный рост. В ходе которого пришло осознание, что простой парень из Киева имеет право открывать ногой дверь в любой кабинет на этой крохотной планете.

И про его самоощущение очень многое говорит прошлогодний рейтинг журнала Time в категории Лидеры: Андрей Ермак попал в список 100 самых влиятельных людей мира и стал единственным украинцем, который туда вошел.

Как говорят, за скромную плату в 27 миллионов долларов.

В рамках бюджета бывший генеральный секретарь НАТО Андерс фог Расмуссен даже написал короткое эссе, в котором охарактеризовал Ермака, как человека, который «с момента полномасштабного вторжения доносил послание Зеленского к миру, создавая мощную сеть друзей Украины, от Запада до Глобального Юга, объединяя их вокруг вопросов от санкций до экологии».

А в орбите Зеленского Андрей Борисович появился совсем в другом качестве: в связи с продюсированием фильмов. В рамках этого бизнеса сложились отношения, впоследствии приведшие его во власть — как и многих других членов созвездия «Квартал 95».

Став президентом, бывший комик действительно ставил амбициозную цель — окончание войны на Донбассе, и взялся за обновление состава украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Ермак, как выпускник Киевского института международных отношений, выполнял функции помощника по международным делам, но тут обнаружилось, что его принимают в Москве.

Здесь его знали и по бизнес-делам, и по связям родителей: сын сотрудника советского торгпредства в Афганистане сумел получить нужные контакты в России и Европе.

Летом 2019 было принято решение, что Ермак и вице-премьер российского правительства Дмитрий Козак (уроженец Кировоградской области Украины) будут вдвоём вести официальный диалог по поводу Минских договоренностей и их будущего воплощения.

Диалог этот, как известно, не удался — в том числе и потому, что попытки наладить реальную работу по мирному урегулированию системно торпедировались самим Ермаком, который явно имел перед собой четкую цель.

Постепенно расширяя сферу своего влияния, он начал замыкать на себе ряд функций, находившихся в компетенции первого помощника президента Сергея Шефира и главы Офиса Андрея Богдана.

И быстро стал самым близким к президенту сотрудником, показав эффективность и лояльность.

Далее любитель красивой позы Богдан, наоборот, оспаривавший авторитет Зеленского, был со скандалом уволен, а пуповина, связывавшая президента со старой командой — перерезана (на Шефира даже состоялось покушение). Затем произошел жесткий разрыв со спонсором и покровителем актера-президента — олигархом Игорем Коломойским.

Офис президента был основательно почищен, но при этом на месте остались все семь штатных и 18 нештатных советников Ермака, 14 советников заместителей главы Офиса и восемь советников Офиса.

Личного персонала у главы ОП было в четыре раза больше, чем у Зеленского — включая уникальную «матрешку» — аппарат руководителя, офис в офисе. И главу этого аппарата «серый кардинал» в 2022 году назначил членом рабочей группы по созданию трибунала, который будет судить власти РФ за агрессию.

Уровень амбиций — запредельный. Но вполне по ситуации.

Кем себя ощущал Андрей Борисович еще двумя годами ранее, должно быть понятно из поздравлений Байдену, в связи с победой на выборах: их отдельно озвучил Зеленский, а отдельно — Ермак. Клерк, обеспечивающий работу аппарата главы государства, шлет персональный привет лидеру мировой державы — не правда ли красиво?

Фактически, как пишет украинский политолог Кость Бондаренко, уже с февраля 2020 года «можно говорить об установлении особой формы управления — полудемократической-полуавторитарной, основанной на фаворитизме и чрезмерной концентрации власти, правом нигилизме и популизме. В экспертной среде Украины эту форму назвали «ермаковщиной».

В начале марта Ермак предложил Зеленскому рассмотреть вопрос формирования нового правительства, фактически сформировав его под себя — секрет политического долголетия невыразительного и абсолютно лояльного Дениса Шмыгаля объясняется именно этим.

Собственно, и странненький Дмитрий Кулеба получил пост министра иностранных дел потому, что его родители когда-то работали вместе с ермаковскими. Так что внешнеполитическое ведомство переходило на ручное управление Ермака, а любителю сигар и игристого предоставлялись исключительно представительские функции.

Вице-премьер-министром и министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий стал известный киевский юрист Алексей Резников, также давний друг Ермака (с которым он тесно сотрудничал в сомнительных проектах «малых архитектурных форм» в Киеве).

Так что логика дальнейшего перехода Резникова на пост министра обороны, его участие в организации чудовищных хищений на закупках для ВСУ и удивительная неподсудность после их обнародования объясняются очень просто.

Как и постоянно возраставшее недовольство «западных партнеров».

Скатавшись в октябре 2020 г. в гости к главе британской МИ-6 Ричарду Муру, Ермак вместе с Зеленским «присягнул» на верность старушке Англии. С другой стороны, имелась вертикаль управления, выстроенная под себя США. Однако уверенный в себе серый властелин Украины повсюду совал своих людей, выстраивая систему блоков для иностранных хозяев.

Поэтому, например, СБУ давно уже отошла от своих законных полномочий, превратившись в террористическую структуру, конкурирующую с ГУР — такую задачу поставил перед Малюком лично Андрей Борисович. Он же вытащил на интервью главу Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко — чтобы показать пока неуязвимому Кириллу Буданову, сидящему под «крышей» британцев, что «незаменимых у нас нет».

Главком ВСУ Александр Сырский давно считается любимчиком Ермака, и попал сервильный генерал на эту должность потому, что политические амбиции его предшественника сильно раздражали «первое лицо». Андрей Борисович вывел из игры популярного Залужного, угодив шефу, а попутно усилил свои позиции.

Судя по всему, эффективность Ермака в решении такого рода задач Зеленского полностью устраивает, а конкуренции с его стороны он не боится.

Собственно, и очень сложная проблема с уничтожением Украинской православной церкви точно так же свалена на главу ОП. Есть задача, поставленная на самом высоком уровне, но для Зеленского главное было дать согласие (поскольку в 2019 году он этого делать не хотел).

Его «перекусили», а дальше верный помощник предложил ни о чем не беспокоиться: на депутатов «Слуги народа» давят по одной линии, на правоохранителей — по другой, а для местной власти есть свои инструменты. Концепция Ермака предполагает, что на мэра возбуждается уголовное дело о коррупции, а чтобы избавиться от него — непосредственно на местах нужно организовать «голосования общин» по переходу церквей в политическую ПЦУ.

К слову, тесное общение главы ОП с Ватиканом и постоянное присутствие его представителей на разного рода переговорах могут быть доказательством утверждения, что Ермак давно имеет связь с некими католическими орденами.

Возвращаясь к началу, он и в самом деле выстраивал план стать премьером, поделив власть со ставленницей США Оксаной Маркаровой, которой предлагался пост первого вице. И не просто перенести центр власти с Банковой на Грушевского, в Кабмин, а воспользоваться «казусом Кучмы» 1992 года. Тогда глава правительства получил право издавать декреты, имеющие статус законов.

Если посмотреть на это глазами издерганного и выжатого Зеленского — тоже суперэффективная система, позволяющая просто спускать поручения Андрею Борисовичу и быть уверенным в их исполнении.

Вот только западных партнеров эта невиданная форма «свободы и демократии», означающая полную неуправляемость системы с их стороны, не устраивает настолько, что деятельный ноунейм из Киева попал в другой список. Но уже не журнала Time.