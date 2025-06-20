Иран продолжает охоту за израильской агентурой, организовавшей «воздушный прорыв» израильской армии в первые дни операции «Львиная сила».

ИА Регнум

По стране прокатилась волна арестов и облав, в результате которых было задержано большое количество иностранных граждан — преимущественно гастарбайтеров и беженцев-нелегалов. Все они, по мнению иранских силовиков, оказывали помощь «Моссаду».

И если наличие в рядах задержанных индийцев не стало большим сюрпризом — с учетом характерной для Нью-Дели симпатии к Тель-Авиву — поимка лиц, имеющих связи с афганским движением «Талибан», толкнула Тегеран задать соседям неудобные вопросы.

Легкие деньги

За неполную неделю иранские спецслужбы задержали, по разным данным, от сорока до восьмидесяти человек. Большая их часть является трудовыми мигрантами, которые были завербованы за несколько месяцев до начала операции «Львиная сила». Вербовщиком во всех случаях выступал кто-то из земляков, предлагавший заработать легкие деньги.

При этом о построении централизованной диверсионной сети речи не идет.

Агенты действовали независимо друг от друга и получали инструкции через специальные чаты. Идентифицировать «заказчиков» или вспомнить установочные приметы «земляков» большинство из них не могут.

Израильтяне со своей стороны не скрывают, что на начальных этапах операции отдали часть задач «на аутсорс». Заброшенным на иранскую территорию коммандос отводилась преимущественно координирующая роль, в то время как изъятие ввезенного оружия из тайников и его установку в условных точках осуществляли сторонние наймиты.

Часть из них даже впоследствии приняла участие непосредственно в ударах по подсвеченным объектам — мотивированные, по заявлениям израильтян, «патриотическими и идейными порывами», а не финансовым вознаграждением.

Афганский след

Наибольшее беспокойство у иранских правоохранителей вызвало появление среди задержанных граждан Афганистана. Таковых среди агентуры набралось почти два десятка человек, большинство из них оказались выходцами из Кандагара.

По последним данным, на территории Ирана проживает около 4,5 млн афганцев, большинство из которых перебрались сюда после прихода к власти талибов в Афганистане в 2021 году. При этом лишь 50 тысяч официально числятся как беженцы — остальные предпочитают жить на «птичьих правах» и создавать полулегальные общины вдали от больших городов. Большинство задержанных как раз являлись выходцами из подобных закрытых сообществ.

Встречались, впрочем, и исключения.

Одним из задержанных оказался студент Тегеранского университета, проживавший в городе Рей. По версии следствия, в израильской операции он отвечал за установку систем скрытого наблюдения вблизи иранских ракетных баз, а также участвовал в сборе нескольких кустарных беспилотников.

Выяснилось, что задержанный ничего не знал о планах «Моссада», а свои действия якобы координировал с Мавлави Талибом — шефом полиции провинции Кандагар, в прошлом специализировавшимся на проведении диверсионных операций в тылу противника.

У других задержанных афганцев также обнаружились интересные связи.

Например, как минимум трое из них вели переписку с Кари Ясиром — функционером средней руки, работающим в министерстве национальной разведки. Еще у двоих в телефонах были обнаружены затертые чаты с неизвестными, называющими себя «помощниками командира афганского спецназа».

Посыл во всех случаях сводился к одному тезису: геополитические амбиции Ирана растут, и Тегеран все чаще «хищно поглядывает» на соседние страны. И особенно Афганистан, который ослаблен многолетней гражданской войной и выглядит перспективным направлением для броска. Неожиданный удар в иранских тылах должен был сорвать «захватнические планы».

Кроме того, в благодарность за службу беженцам обещали безопасное возвращение на родину, иммунитет от преследования за «службу старому режиму» и расширенные социальные гарантии для членов семьи.

Вмешались в чужую игру

Совокупность признаков указывает на то, что большинство афганских беженцев действительно были использованы «втемную»: под видом командиров «Талибана» с ними взаимодействовали израильские разведчики.

Расчет Тель-Авива был прост: скандал с афганскими беженцами должен был спровоцировать массовые облавы и аресты (а, возможно, и депортации) и запустить процесс брожения в афганской общине Ирана.

Формирование столь большой группы недовольных внутри страны стало бы удобной «болевой точкой», на которую израильтяне могли бы давить для достижения новых тактических побед.

С другой стороны, при более детальном разборе связей задержанных иранские правоохранители неожиданно обнаружили новые ниточки, ведущие в Афганистан.

В частности, была выявлена группа афганских специалистов-строителей, которые приехали в страну для обмена опытом, однако на деле собирали информацию об общественных настроениях в Иране и в местной афганской диаспоре.

Скорее всего, окрепшее правительство талибов попыталось организовать собственную шпионскую сеть, чтобы внимательнее следить за планами влиятельного соседа. Однако неожиданное вмешательство «Моссада» вскрыло ее раньше времени.

В израильской атаке они задействованы не были, но оказались скомпрометированы: иранские правоохранители обнаружили собранные ими архивы данных об оперативной обстановке в стране.

Пока Тегеран предпочитает не выносить сор из избы, и не предъявляет талибам каких-либо обвинений. Арестованные афганцы рассматриваются исключительно как агенты израильской разведки.

Однако намеки на то, что Афганистану не следует вмешиваться в чужую игру, все же звучат.

Так, начальник пограничной полиции Ирана бригадный генерал Ахмад-Али Гударзи предупредил, что Тегеран не потерпит использования иностранной территории для проведения тайных атак или шпионских операций, а любые попытки создавать структуры влияния на его территории «встретят решительный ответ».

Скорее всего, Афганистан услышит предупреждения Тегерана и на какое-то время свернет работу с местными диаспорами. По крайней мере, пока иранские спецслужбы не прекратят охоту за израильскими «кротами».