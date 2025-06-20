В США проявился первый серьёзный раскол внутри политической коалиции, которая не так давно обеспечила победу на выборах Дональду Трампу. Причиной этого стала стремительная эскалация на Ближнем Востоке.

Иван Шилов ИА Регнум

Ястребы в Вашингтоне и связанное с ними израильское лобби активно требуют от Белого дома начать бомбёжки Ирана. Им противостоит широкий фронт изоляционистов, причём и среди республиканцев, и среди демократов.

От исхода борьбы «партии мира» и «партии войны» в Америке во многом зависит будущее Ближнего Востока, да и всего мира.

Сложная ситуация, в которой сейчас очутилась команда Трампа, во многом была прогнозируема ещё в ходе предвыборной кампании.

Тогда имелось явное противоречие в риторике республиканцев.

С одной стороны, сторонники Трампа критиковали Джо Байдена за вовлечение во множество иностранных конфликтов, закончить которые президент США не мог. С другой же, Байдена одновременно уличали в проявлении слабости, особенно в контексте отношений с Китаем и Ираном.

Стратегия сидения сразу на двух стульях вполне неплохо работала до прихода к власти администрации Трампа.

Изоляционисты слышали то, что их интересует — а именно обещания поскорее закончить все международные конфликты и заняться своими проблемами.

Ястребы же надеялись на то, что Трамп резко ужесточит давление и на Иран, и на Китай. Даже в сравнении с тем, что предпринимали демократы в эпоху Байдена. Хотя они и санкции вводили, и поставляли оружие Израилю с Тайванем и Филиппинами.

Однако, когда Трамп победил на выборах, дело дошло уже до необходимости внедрять такую несогласованную политику в жизнь.

И тут-то все противоречия в идеологии нынешних республиканцев в США вылезли наружу.

Скажем, в контексте Украины они перекрыли выделение новых траншей Киеву, но грозятся ввести санкции против России. Переговорный процесс с Москвой идёт, но пока договориться не удалось.

А Ближний Восток стал даже более очевидной лакмусовой бумажкой.

Трамп в ходе избирательной кампании обещал мусульманской диаспоре США скорейшее завершение войны Израиля в секторе Газа и Ливане. Поэтому за Трампа проголосовала рекордная доля мусульман, и это помогло обеспечить ему победу в колеблющихся штатах вроде Мичигана. Там как раз проживает много выходцев из арабских и мусульманских стран.

Но при этом окружение Трампа настроено крайне ястребино в отношении Ирана. Исламскую Республику даже обвиняли в том, что она якобы организовывала покушения на Трампа. Белый дом обещал усилить давление на Иран во всех сферах. Хотя одновременно он же планировал постепенный вывод американских войск с Ближнего Востока.

Всё вместе это точно не укладывалось ни в какую более-менее последовательную стратегию.

Метания команды Трампа вокруг Ирана проявились во всей красе в течение нескольких месяцев безуспешных попыток договориться с Тегераном о новой ядерной сделке.

Эмиссары Белого дома выдвигали Ирану довольно жёсткие условия. Переговорный процесс шёл медленно и в конечном счёте мог де-факто зайти в тупик. Как оно бы случилось на деле, мы уже точно не узнаем. Ведь в самый ответственный момент в ситуацию подключился Израиль и начал полномасштабный конфликт против Ирана.

У нынешнего израильского премьера Биньямина Нетаньяху отношения с Трампом сейчас довольно-таки сложные.

На своём первом сроке Трамп делал практически всё, что от него просил Нетаньяху. Он перенёс посольство США из Тель-Авива в Иерусалим, а также признал юрисдикцию Израиля над Голанскими высотами. Трамп активно добивался подписания «Авраамовых соглашений» о нормализации отношений Израиля и арабского мира.

Однако затем случился турбулентный 2020 год, завершившийся хаотичными президентскими выборами в США.

Тогда Нетаньяху одним из первых мировых лидеров бросился поздравлять Байдена с победой. Трамп это воспринял буквально как личное предательство. Поэтому на втором сроке он сходу начал демонстрировать холодное отношение к Нетаньяху. В апреле ему в Белом доме строго-настрого запретили в одностороннем режиме наносить удары по Ирану.

В ходе недавного визита на Ближний Восток Трамп специально не стал посещать Израиль.

Однако с апреля по июнь что-то изменилось, поэтому удары по Ирану всё же были нанесены.

Белый дом мог посчитать бесперспективными переговоры с Тегераном и дать зелёный свет Израилю устроить ракетную кампанию. Или же израильское лобби действовало самостоятельно, пользуясь нестабильной ситуацией в США с мигрантскими беспорядками.

В течение всей недели обстрелов Израиль всячески старался затащить США напрямую в конфликт. К этой кампании подключились и видные ястребы в Вашингтоне вроде Линдси Грэма.

Однако Трамп до последнего момента находится в режиме «стратегической неопределённости». Он тянет время, причём оттягивает принятие финального решения об ударе по Ирану уже на несколько недель вперёд.

В чём-то повторяются казусы украинской политики Трампа, когда сроки принятия решений тоже постоянно сдвигались вправо сначала на недели, а затем уже и на месяцы. Пока же Трамп наблюдает за ситуацией, следит за борьбой «партии войны» и «партии мира» внутри США, а также за результатами ракетных обстрелов Израиля и Ирана.

Отпор ястребам начали давать изоляционисты, причём сразу в обеих основных американских партиях.

Большую антивоенную кампанию запустили популярные лидеры общественного мнения вроде Такера Карлсона и Стива Бэннона. Их мнение гораздо ближе основной части MAGA-электората, чем повестка ястребов.

В конгрессе же случилось неожиданное объединение правых республиканцев и левых демократов на почве неприятия новой войны.

Настрой американского общества тоже не благоволит ястребам.

В последних опросах меньше 20% респондентов в США поддерживают прямое вовлечение Штатов в нынешний конфликт. При этом более 60% американцев против начала новой бесконечной ближневосточной войны. У них проявляется острый посттравматический синдром после всех предыдущих конфликтов — от Ирака и Афганистана до Сирии и Ливии.

Опыт недавних военных провалов США заставляет и Трампа не торопиться с началом операции по смене режима в Иране.

В своё время он шёл на первые выборы 2016 года именно с критикой провальной неоконсервативной политики на Ближнем Востоке. Тогда Трампу удалось вполне легко обойти на этой стезе ястребов вроде Марко Рубио или Теда Круза. Первый теперь мимикрирует под Трампа, второй же унижается в попытках объяснить американцам необходимость новой военной авантюры.

На фоне всех этих событий продолжаются какие-то неофициальные контакты между Белым домом и Ираном.

Есть вероятность, что в конечном счёте сторонам удастся выйти на заключение какой-то сделки по деэскалации. В таком случае стратегию Трампа можно будет охарактеризовать как повышение ставок ради усиления переговорной позиции США.

Если же диалог опять сорвётся, то решения об ударах по Ирану исключать нельзя.

Хоть и во втором случае могут быть варианты.

Многим вспоминается опыт первого срока Трампа в контексте Северной Кореи и Сирии. С КНДР Трамп пытался повышать ставки, но в итоге ни о чём не договорился и войны тоже не начал. С Сирией же Трампа всё же вынудили устроить обстрелы военных аэродромов, но они носили скорее символический характер.

Так что в любом случае у Трампа сохраняется возможность выкрутиться из ситуации. Вопрос лишь в том, позволит ли это ему сделать израильское лобби вкупе с вашингтонскими ястребами.

Но риски эскалации очень высоки — раскол Америки будет усиливаться, нефтяной рынок дестабилизироваться. А Трамп в худшем для себя случае рискует оказаться в положении Буша-младшего, который чуть было не похоронил Республиканскую партию своей иракской авантюрой.