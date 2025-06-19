18 июня словацкая полиция предприняла попытку задержать бывшего министра обороны страны Ярослава Надя (ныне лидера непарламентской партии «Демократы») и ряд других чиновников в рамках расследования передачи Украине военной техники и боеприпасов. Об этом первым сообщило близкое к словацкой оппозиции издание Denník N.

Иван Шилов ИА Регнум

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай Эшток подтвердил, что Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП) полиции проводит ряд оперативных мероприятий по задержанию лиц и изъятию вещественных доказательств.

«По этому делу возбуждено уголовное производство прокурором Европейской прокуратуры. Прокурор Европейской прокуратуры оставил за собой приоритетное право сообщить об этом, и, по моим данным, он должен это сделать в течение среды», — отметил министр.

Ярослав Надь, который в настоящее время находится на отдыхе в Канаде, в ответ обвинил власти в политически мотивированном преследовании: «Сегодняшний спектакль, честно говоря, меня не удивил и не смутил. Я ждал такого театрального действа уже несколько месяцев. Ведь я об этом открыто говорил. Им (правительству Словакии. — Прим. ред.) нужно прикрыть свою некомпетентность, обнищание граждан и воровство, поэтому они ищут подобные темы».

Из отпуска экс-министр вернётся в конце месяца и, по его словам, будет в полном распоряжении полиции.

Действия правоохранителей в отношении экс-министра обороны действительно были ожидаемыми.

В июне прошлого года государственный секретарь министерства обороны Словакии Игорь Мелихер сообщил, что ведомство обратилось в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны из-за передачи Киеву истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны «Куб».

По словам чиновника, передача Украине средств ПВО поставила под угрозу воздушное пространство страны и жизни её граждан, а потому «Надь предал Словакию».

Среди аргументов Мелихер упомянул тот факт, что правительство Эдуарда Хегера, которое в марте 2023 года распорядилось передать Украине МиГ-29, было техническим. К тому времени оно не опиралось на большинство в парламенте, а в стране уже были объявлены досрочные парламентские выборы.

Этот момент принципиален. Конституция Словакии действительно запрещает техническому правительству принимать решения в области внешней политики. Но правительство Хегера заявило, что речь идет не о внешнеполитическом решении, а об обычной операции с государственным имуществом, ограничений по которым нет. Мол, правительство только снимает с государственного баланса определённую технику и передает её другой стране.

Такую позицию тогда поддержал Брюссель, но жёстко раскритиковал находившийся в оппозиции Роберт Фицо, нынешний премьер-министр страны.

Вернувшись к власти осенью 2023 года, Фицо продолжил критику передачи вооружений Украине. Прежде всего, речь шла о решении 2022 года, когда Киев бесплатно получил снятую с боевого дежурства в Словакии систему ПВО С-300.

В качестве компенсации США сначала «одолжили» Словакии на год систему Patriot, а когда этот срок закончился — свою помощь предложила Италия, передав также на год систему SAMP/T. Однако когда и этот срок закончился, оказалось, что больше желающих помочь Словакии нет — это и вызвало возмущение Фицо.

Он заявил, что решение передать Киеву «работающую систему С-300» оставило без защиты атомные электростанции и другие стратегические объекты в стране.

Однако решение по С-300 всё же принимало полноценное правительство, потому обжаловать его нереально. А вот ситуация с истребителями совершенно противоположна. Даже несмотря на то, что их передача Киеву объективно не привела к ослаблению обороны Словакии (страна покупает партию самолетов F-16, а пока они не прибыли, защиту неба над страной гарантируют соседние Польша и Чехия), она имеет неплохие перспективы разрешиться в суде в пользу нынешних властей.

Родная партия «Демократы» и представители ориентированной на Брюссель словацкой парламентской оппозиции сразу же бросились на защиту Ярослава Надя.

«Я, как бывший премьер-министр, поддерживаю своего бывшего министра обороны. Предпринятые нами шаги были правильными, законными, прошли все этапы и все институты, как и должно быть, они соответствовали законодательному процессу, и поэтому мы не боимся никакого расследования», — заявил заместитель председателя партии «Демократы», экс-премьер Эдуард Хегер.

Председатель партии «Прогрессивная Словакия» Михал Шимечка оценил попытку «демонстративного задержания» Надя как политическую игру и попытку мести. По его словам, «оказание помощи атакованной Украине также выгодно Словакии».

А депутат парламента от партии «Свобода и Солидарность» Юрай Крупа заявил, что правящая коалиция «раздражена» тем, что бывшее руководство минобороны не может быть привлечено к ответственности за передачу С-300.

Поэтому «они нашли что-то там, где, по их мнению, это может быть интересно. Я лично убежден, что это ни к чему не приведет, это затянется на годы и будет только очернением оппонентов», — заявил Крупа.

Однако в середине дня появилось заявление офиса Европейской прокуратуры (ЕП) в Братиславе, которое стало холодным душем для сторонников Ярослава Надя.

«Сегодня мы провели мероприятия по сбору доказательств в рамках расследования подозрения в нецелевом использовании средств, предназначенных для оказания военной помощи Украине, с предполагаемым ущербом в размере €7,4 млн. Были задержаны восемь человек, четверо из которых являются должностными лицами министерства обороны», — говорится в сообщении.

Как оказалось, ещё в апреле 2025 года ЕП инициировала расследование в отношении высокопоставленных должностных лиц минобороны, подозреваемых в нецелевом использовании средств, выделенных на военную помощь Украине.

«С февраля по март 2022 года высокопоставленные должностные лица министерства обороны Словакии подали заявки на возмещение расходов в Европейский фонд мира (EPF) за военную помощь, предоставленную Украине, а именно за поставку боеприпасов, подаренных этой стране.

Подозреваемые намеренно нарушили свои обязательства, а также бюджетные правила государственного управления, отдав необоснованные приказы о закупке боеприпасов у двух частных компаний. ЕП подозревает, что процедура государственных закупок была сфальсифицирована и что боеприпасы могли быть закуплены по завышенной цене», — подчеркнули европейские прокуроры.

Близкий к правительству Роберта Фицо портал Pravda. sk напомнил, что ещё в ноябре 2024 года в УБОП была создана специальная следственная группа под названием «Донор». Толчком к её созданию послужил отчет Высшей контрольной палаты Словакии. В своих выводах палата заявила, что Словакия с начала военного конфликта передала Украине военное имущество на сумму почти 700 миллионов евро.

При этом представленные минобороны и генштабом данные не совпадали. Аудиторы также обнаружили разницу между суммой помощи, на которую согласилось правительство Словакии, и стоимостью имущества, которое в конечном итоге было передано Украине.

Матуш Шутай Эшток тогда обвинил Надя и предыдущее правительство в том, что они оставили Словакию «голой и босой» в то время, когда мир близок к опасному конфликту: «У нас нет истребителей, у нас нет системы ПВО».

По сообщениям местных СМИ, 18 июня на допрос в полицию были вызваны бывший генеральный секретарь министерства обороны Петер Козак и бывший руководитель государственной оружейной компании Konštrukta Defense Александр Гурский, однако их отпустили без предъявления обвинений.

При этом утверждалось, что среди задержанных числились бывший глава управления инвестиций и закупок минобороны Павол Лишка, экс-заместитель начальника генштаба по поддержке операций Марек Банас и один из руководителей Konštrukta Defense Мартин Клачман.

Члены правительства Роберта Фицо, пришедшего к власти в том числе благодаря обещанию прекратить военную помощь Украине, отвергли обвинения в политическом вмешательстве.

Нынешний министр обороны Словакии Роберт Калиняк сообщил, что уголовное дело было возбуждено на основании отчёта Высшей контрольной палаты, и в настоящее время продолжается независимое расследование.

Премьер Словакии ситуацию пока не комментировал. Однако во время визита в министерство экономики 17 июня он заявил: «У меня такое чувство, что в мире что-то меняется… В эти абсурдные времена перевооружения, когда оружейные компании потирают руки так же, как фармацевтические компании во время пандемии COVID, нейтралитет очень подошел бы Словакии … Но, к сожалению, это решение не в моих руках».

Фицо также подчеркнул, что любое увеличение расходов на оборону должно касаться как военного, так и гражданского секторов, и что он не понимает необходимости быстрого наращивания военной мощи.

В свою очередь президент Словакии Петер Пеллегрини (его партия «Голос» входит в правящую коалицию) назвал высказывания премьер-министра «провокационной политической игрой» и пообещал «не нарушать консенсус» на саммите НАТО 24–25 июня, где именно он возглавит делегацию страны.

Однако Роберт Фицо явно собирается играть вдолгую. Напомним, в начале мая Пеллегрини получил петицию от ультраправой партии «Движение словацкого возрождения» о проведении референдума об отмене санкций против России, которая набрала 400 тысяч подписей. После этого словацкий премьер заявил, что поддержал бы проведение такого референдума.

Это вызвало всевозможные рассуждения о том, что мелкая маргинальная партия смогла собрать столько подписей только благодаря помощи правительственных структур.

Президент Словакии документ отклонил, однако на горизонте просматривается более серьезный запрос — потенциально возможная петиция с требованием референдума о выходе Словакии из НАТО. От нее так легко отмахнуться не удастся, особенно если подписей будет несколько миллионов. Их сбор для партии Фицо вообще не является проблемой.

Тем более, что референдум 1997 года о вступлении страны в НАТО был признан несостоявшимся, а вступление в 2003 году по решению властей поддерживало лишь 43,5% словаков.