«Двойное гражданство запрещено, но у меня тройное», нагло шутил на камеру девять лет назад один известный украинский олигарх.

Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

Но с 18 июня текущего года шутка стала былью: Верховная рада в первом чтении приняла законопроект, который (в случае окончательного принятия) введет статус множественного гражданства. То есть гражданин Украины сможет легально иметь паспорт двух или более государств.

Инициативу, выдвинутую лично Зеленским, депутаты его фракции называют «абсолютно необходимым сигналом всему украинству в мире», «механизмом, который должен помочь Украине перескочить демографическую пропасть», привлекать таланты и инвестиции из-за границы, а также признавать вклад диаспоры в развитие и защиту государства.

Но для большинства украинцев, которые сейчас живут за границей, закон мало что принципиально поменяет. При этом право на двойное гражданство не распространяется на Россию, а само по себе получение паспорта с орлом становится основанием для лишения человека украинского гражданства.

И в этом, вероятно, содержится основной смысл.

Согласно конституции Украины, миллионы людей, формально сохраняющих свой паспорт, имеют право участвовать в управлении государственными делами, во всеукраинском и местных референдумах, «свободно выбирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления».

Следовательно, главной идеей нового закона является некая замена «неправильных» граждан на «правильных» — когда условная канадская диаспора заместит живущих в России украинцев, и даже теоретическое их влияние на политический процесс будет заблокировано. Зато иностранцы получат возможность, не напрягаясь, переключать управление страной на себя, поскольку для них обретение «заветной книжечки» предельно упрощается.

Двойная радость

Профильное министерство национального единства честно не ожидает больших очередей за паспортами после принятия закона. По оценкам ведомства, количество желающих получить гражданство Украины может измеряться тысячами человек.

Но всё равно за них хотят побороться. ИА Регнум уже занималось подробными расчетами по украинской демографии, и на текущий момент можно утверждать, что население подконтрольной режиму территории находится в пределах 25-26 миллионов человек.

При этом за границей находится еще столько же, если сложить тех, кто выехал тем или иным способом, и постоянную диаспору: в Канаде это порядка 1,4 млн человек, в США — 1,1 млн, а в странах ЕС — от 7,5 до 10 млн. При этом, по данным минединства, более 90% украинцев за границей находятся в странах, где множественное гражданство разрешено.

Поэтому Зеленский еще в прошлом августе внес законопроект и напомнил о нем в ноябре в послании к парламенту.

«Украине нужен институт множественного гражданства. Должны признать эту реальность: украинцы — это уже глобальная нация. И должны не пытаться ограничить их права, а направить в интересах Украины», — заявил он тогда с парламентской трибуны.

В июне до закона дошли руки, и документ получил 247 голосов народных депутатов, из которых 177 дала фракция «Слуга народа».

Заместитель председателя фракции Евгения Кравчук назвала это решение историческим, «которое важно миллионам». По ее мнению, реформа позволит миллионам украинцев, которые выехали за границу, сохранить гражданство. «То есть, резюмируя, мы получаем изменения, которые позволяют иметь не только гражданство Украины, но и другие, и при этом есть «перечень других» и четкие условия получения», — говорит она.

Хотя на самом деле украинское законодательство ранее двойное гражданство не запрещало, а игнорировало, признавая только один паспорт. И единственной «карательной» мерой было лишение гражданства. Именно это и делал Зеленский (как и до него — Порошенко*) с теми, кто ему лично не нравился, — например, с тем самым наглым олигархом и его ближайшим помощником, причем просто так, личным указом, поскольку законом такая процедура не регулируется.

Теперь, получается, он сам себя такого удовольствия лишил.

Но при этом право на множественное гражданство касается далеко не всех. По сути, из новшеств — право на обретение паспорта одной из стран, внесенных в список «разрешенных». Список пока не прилагается — его должен подать в двухмесячный срок отдельным законопроектом кабмин.

Но в первоначальной версии закона фигурировали 33 страны Европы и Северной Америки, а также Израиль и ряд других нынешних партнеров Украины. Их гражданам предоставлено право на приобретение гражданства Украины по сокращенной процедуре, особенно если иностранец проходит военную службу или его преследуют на родине по политическим мотивам.

При этом для обеих категорий есть четкое правило: лицо, имеющее другой паспорт, но являющееся гражданином Украины, на её территории признается только как украинский гражданин. Иностранцы будут иметь те же права и обязанности, что и другие украинцы, к этому моменту мы еще вернемся.

При этом имеется и другой перечень «неправильных» стран.

Украинское гражданство не предоставляется гражданам России и стран, «отказывающихся признавать противоправность посягательств на территориальную целостность и суверенитет Украины, в том числе голосовавших против резолюции Генассамблеи ООН «О территориальной целостности Украины» от 27 марта 2014 года № 68/262». То есть в список «неправильных» стран попали Белоруссия, Куба, Сирия, Северная Корея и другие.

Соответственно, не признается множественность гражданства, если второе гражданство — российское. От него нужно отказаться, а «добровольное обретение» гражданином Украины гражданства РФ, согласно нынешней редакции законопроекта, становится основанием для утраты гражданства украинского.

Формально в документе делается исключение для тех, кто был наделен паспортом России «принудительно», то есть делается реверанс в сторону того, что на «временно оккупированной территории» остаются граждане Украины. Только это расшаркивание — лишь дымовая завеса.

«Интересно, а как можно недобровольно получить гражданство? Человеку насильно паспорт выдают? То есть речь в законе идет о всех украинцах, которые стали гражданами России! Это значит лишь одно: что выродки, которые по ошибке находятся в парламенте, заранее готовят почву для выборов», — негодует украинский политолог Александр Лазарев.

И обращает внимание на еще одну причину лишения гражданства — «создание угрозы безопасности и интересам Украины». То есть потенциально паспорт заберут у осужденных за коллаборационизм и госизмену, полностью вычищая прослойку инакомыслящих.

Паспорт для белого господина

Начиная с 2014 года российский паспорт получили миллионы людей — сначала в Крыму, затем в ДНР, ЛНР и на других новых территориях. Многие въехали в Россию по программе переселения, а после февраля 2022 года — стали гражданами по упрощенной процедуре.

Таких — миллионы, и часть из них даже может постоянно проживать на подконтрольной Украине территории или в ЕС. «Добровольно» они получили паспорт или «принудительно» — это чистая казуистика, какое будет настроение — так и решат. А решат, вероятнее всего, в пользу лишения украинского гражданства, поскольку «внешний народ», как следует из приведенных выше цифр, составляет полноценное электоральное ядро.

Во втором туре прошлых президентских выборов за Зеленского проголосовали 13,5 миллиона человек. Сейчас «внешний народ» Украины насчитывает порядка 10-12 миллионов без учета старой диаспоры. И с опорой на его мнение тоже можно строить украинскую политику. А власти это совершенно не нужно.

То же самое касается людей, упомянутых Лазаревым.

Украинцы могут быть лишены гражданства, получив обвинительный приговор за преступления «против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка», совершение террористического акта или содействие ему, создание террористической группы или организации, финансирование терроризма, «создание преступной организации, руководство такой организацией или ее структурными частями», создание «преступного сообщества», «установление или распространение преступного влияния» и т.д.

А такие обвинения выдвигаются массово.

Например, по статьям «за финансирование терроризма» и «пособничество стране-агрессору» часто возбуждают уголовные дела в отношении предпринимателей с целью вымогательства. После принятия нового закона перечень «аргументов» для того, чтобы заплатить за закрытие дела, увеличится на один пункт — угроза потери гражданства. Соответственно, скорее всего, увеличится и «цена вопроса».

К слову, экс-президент Петр Порошенко* сейчас как раз проходит подозреваемым по уголовному делу о госизмене. Так что в случае вступления в силу приговора суда, согласно новому закону, его могут лишить гражданства и вычеркнуть из украинской политики навсегда.

Поэтому законопроект уже взялась критиковать «оппозиция», которая понимает, что Боливар не вынесет двоих — в этой стране есть место только для одной власти и одного мнения.

Что же касается упрощенного получения гражданства иностранцами, то по данному поводу в Раде вообще вышел скандал. Как уже отмечалось выше, кабмин еще должен составить некий список стран, но уже понятно, что для граждан из стран ЕС, Британии, США и Канады (даже если они не воюют в ВСУ) процедура получения гражданства будет предельно упрощена.

То есть «белым людям» не нужно будет сдавать обязательный экзамен по языку, истории, конституции, что записные патриоты называют «откровенно антиукраинской нормой».

«Вспомните, как мы радовались, когда, наконец, добились этого. Теперь всё это отменяется. Вдумайтесь, нам предлагают умножить число граждан, которые не имеют представления об Украине, ее истории, правовом строе и не владеют украинским. Наивно думать, что эту антиукраинскую дичь, которую впихивают уже во второй раз, вдруг уберут до второго чтения. Нет, это сознательно делается, имейте это в виду!» — заявил бывший директор Института нацпамяти и один из главных авторов исторического мифа Владимир Вятрович.

Кроме того, сам собой возникает другой интересный вопрос: а как быть с тем, что государственные служащие, в том числе имеющие доступ к гостайне, будут ходить со вторым гражданством? Или, наоборот, «белые люди» приобретают соответствующие права вместе с паспортом автоматически — закон же специальных ограничений не вводит.

«Этот вопрос имеет и большое общественное значение: позволяют ли граждане Украины занимать наивысшие государственные должности лицам, имеющим обязательства не только перед Украиной. Этот же вопрос касается будущей волны кадровых назначений, когда должности, возможно, будут получать «новые украинцы» с только что выписанными паспортами. Тут нужно изучить последствия ускоренных процедур, которые ранее применялись перед назначением», — написал в соцсети бывший руководитель Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов.

В Главном научно-экспертном управлении Рады говорят, что вопросы могут возникать и к людям со множественным гражданством, не работающим в структурах власти. Как их привлекать к военной службе, ответственности за правонарушения, облагать налогами, обеспечивать им дипломатическую защиту? Будут ли они иметь право избирать и быть избранными в органы власти?

Но всё это детали. В целом закон о множественном гражданстве будет нести две основные функции. Первая — это возможность приезжать из-за границы командовать страной. И вторая — возможность, не приезжая, выбирать оттуда для украинцев власть.

Всё остальное вторично.

Таким образом, функции политических решений и подготовки государственных кадров выносятся за пределы страны, а народу Украины остается лишь функция беспрекословного исполнения.

Как пророчески отметил герой культового советского фильма: «Правительство на другой планете живет, родной!»

*Физическое лицо, внесённое в список террористов и экстремистов