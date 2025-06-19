Интенсивные столкновения между Ираном и Израилем продолжаются шестой день. И отзвуки набирающего темп конфликта слышны далеко за пределами Ближнего Востока.

Иван Шилов ИА Регнум

Среди прочего, ситуация в регионе провоцирует еще большую напряженность между Индией и Пакистаном и вскоре может вылиться в новый виток конфликта между этими двумя державами, обладающими ядерным оружием.

Нью-Дели и Исламабад оказались по разные стороны баррикад и обвиняют друг друга в «подыгрывании агрессору», грозя упреждающими ударами. А попутно — учатся на чужих ошибках.

Разногласия соседей

Несмотря на сложные исторические отношения, Пакистан не оставил Иран в беде и одним из первых начал кампанию по критике Израиля с призывами к мусульманским странам объявить еврейскому государству бойкот.

Кроме того, с пакистанской территории через иранскую провинцию Белуджистан началась скрытая переброска контейнеров с комплектующими для баллистических ракет, о чем свидетельствует возросшая транспортная активность в приграничье со стороны Пакистана.

И хотя официальный Исламабад продолжает отрицать любую военную поддержку Ирана, израильская сторона также фиксирует подпитку поврежденных иранских арсеналов «третьей страной».

Примечательно и то, что поддержку Тегерану в числе первых высказали военные, а не гражданские чины. Например, министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что Исламабад окажет Ирану поддержку «всеми возможными средствами».

Позднее его позицию поддержали командующие военной разведки и флота. И лишь потом последовала первая реакция от офиса премьер-министра.

А вскоре появились и первые выпады в адрес индийской стороны, которую Исламабад раскритиковал за решение дистанцироваться от совместного заявления Шанхайской организации сотрудничества с осуждением израильских ударов.

В рамках «обмена любезностями» пакистанские политики, среди которых, например, лидер Пакистанской народной партии ​​Билавал Бхутто Зардари, не упустили случая подчеркнуть, что Нью-Дели «играет с огнем», бросая вызов всему мусульманскому миру.

Дружба на перспективу

Индия предпочитает использовать для поддержки Израиля только дипломатические инструменты. Тем более что в значительной помощи Тель-Авив пока не нуждается и полагается на оперативно поставленные США ударные средства.

На выпады Пакистана индийская сторона реагирует зеркально: обвиняя Исламабад в поддержке «иранской агрессии» и попытках «подготовиться к реваншу» под прикрытием конфликта в соседней стране; обещает последствия за «излишне оппортунистскую» политику.

У Нью-Дели есть своя выгода от сотрудничества с Израилем. Поддержка наступательной операции Тель-Авива в данном случае «цементирует» тактический альянс с еврейским государством и открывает возможности для более широкой ответной поддержки.

Среди прочего, Индия нацелена на расширение парка БПЛА израильского производства, которые хорошо зарекомендовали себя во время майской операции «Синдур» против Пакистана.

Присутствует и более приземленный расчет: израильские боевые действия против Ирана провоцируют брожения внутри страны (особенно в провинциях, населенных этническими и религиозными меньшинствами), что создает риск их дестабилизации.

Это требует от Пакистана большей сосредоточенности на ситуации в приграничье, что должно облегчить Нью-Дели гипотетические наступательные операции.

Неверие в угрозы

Несмотря на жесткую риторику сторон, и Нью-Дели, и Исламабад пока бросают угрозы в воздух. Но взаимная подозрительность растет.

Стороны опасаются, что Иран и Израиль в знак признательности за их поддержку вот-вот тайком передадут визави какой-нибудь «геймченджер» (передовое оружие или технологию, которые резко поменяют баланс сил), и тот тут же будет использован для пересмотра итогов майской эскалации между Индией и Пакистаном.

А большое количество слухов и домыслов еще больше распаляет в южноазиатских столицах убежденность в скрытой подготовке противника к новой стычке. Тем более что поводов для перехода к противостоянию хватает.

Так, например, в мае Индия в одностороннем порядке приостановила участие в Договоре о совместном использовании вод Инда (1960 год) и отказывается возвращаться за стол переговоров даже после купирования кризиса, что вызывает недовольство у пакистанских элит.

С учетом того, что истоки Инда находятся на территории Индии, та вполне может использовать угрозу создания искусственной засухи для сдерживания Пакистана.

С точки зрения Исламабада, такая ситуация вполне способна оправдать нанесение удара из якобы «экзистенциальных соображений». Тем более что аналогичной логикой ранее руководствовался Израиль, и любые протесты индийской стороны еще и дадут возможность обвинить Нью-Дели в двойных стандартах.

Индия трактует уроки нынешнего кризиса по-своему: считывает серьезные расхождения между риторикой иранского руководства (в первую очередь обещаниями «сокрушительных ударов» в ответ на любой переход «красных линий») и довольно слабым подъемом реального градуса эскалации, который Тегеран демонстрирует в нынешних акциях возмездия.

Это дает индийским «ястребам» повод думать, что и пакистанская агрессивная риторика, включая обещания «стереть с лица Земли» Индию, в случае реального конфликта окажется лишь пустым звуком.

В то же время ирано-израильский конфликт выступает для Нью-Дели и Исламабада еще и «холодным душем».

Ни для Тегерана, ни для Тель-Авива наличие у противника передовых вооружений (включая гипотетические ядерные арсеналы) не стало абсолютным сдерживающим фактором. А страх его применения оппонентом не очень-то влияет на темпы ударных акций.

А значит, в столкновении двух официально ядерных держав, коими являются Индия и Пакистан, удержать конфликт в контролируемом русле и не спровоцировать тем самым глобальную катастрофу будет еще сложнее.

Брать на себя ответственность за судьбу человечества Нью-Дели и Исламабад не готовы.