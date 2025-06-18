Начавшаяся в июне прямая военная конфронтация между Израилем и Исламской Республикой Иран (ИРИ), оказала глубокое и парадоксальное влияние на позицию движения ХАМАС и динамику переговоров о перемирии в Газе.

Иван Шилов ИА Регнум Абу Мурзук

Вместо ожидаемого ослабления группировки и ее позиций, эскалация спровоцировала ультимативную жесткость движения и еще большую готовность идти до конца.

Пока между Израилем и Ираном происходит обмен ударами, гуманитарная катастрофа в секторе Газа достигла беспрецедентных масштабов, превратившись в инструмент политического террора со стороны правительства Биньямина Нетаньяху и невыносимую реальность для 2,5 миллионов ее жителей.

Катастрофа Газы

По данным Всемирной продовольственной программы ООН, запасы пищи в Газе полностью исчерпаны, а Израиль открыто использует ограничение гуманитарной помощи как рычаг давления.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус предупредил о катастрофической нехватке базовых медикаментов, усугубляемой задержкой жизненно важных грузов на границе. Мартовские удары по Рафаху парализовали последние функционирующие больницы, довершив коллапс системы здравоохранения.

Палестинские источники оценивают общие потери в 51 495 человек, что, ориентируясь на размеры анклава, было бы эквивалентно потере 7 миллионов человек в США. И это далеко не окончательная оценка числа жертв, так как многие тела по-прежнему находятся под завалами. По сути, в Газе созданы предпосылки для долгосрочной демографической катастрофы.

Тупик на переговорах еще до начала противостояния Ирана и Израиля стал прямым следствием смены позиций сторон и углубляющегося кризиса доверия. Израиль и ХАМАС становятся всё более непримиримыми по ключевым вопросам, и надежды на компромисс практически иссякли.

ХАМАС требует немедленного и полного прекращения огня сроком на 5 лет с обязательным выводом израильских войск, тогда как Израиль предлагает лишь временные «паузы» длительностью 45-60 дней (с возможным продлением до 90) без гарантий ухода своей армии.

Блокирующим фактором остается и требование Израиля о полном разоружении ХАМАС, которое группировка категорически отвергает как свою «красную линию».

Провал второго этапа перемирия в марте, когда ХАМАС обвинил Израиль в невыполнении обязательств по выводу войск, окончательно подорвал основу для компромиссов.

ХАМАС намерен идти до конца

Международный контекст также не способствует разрешению кризиса.

Попытки посредников, Катара и Египта, предложить план «5 лет перемирия за всех пленных» натолкнулись на категорическое неприятие Израилем любого сценария, предполагающего сохранение присутствия ХАМАС в Газе после окончания активных боевых действий.

Итоговое заявление G7, поддержав право Израиля на самооборону и назвав Иран «главным источником нестабильности», одновременно призвало к сдержанности.

Администрация США, как сообщается, обсуждала передачу Израилю противобункерных бомб для ударов по иранским объектам, одновременно пытаясь через Оман и Катар оживить переговоры по Газе, что демонстрирует двойственный подход, который вряд ли приведет к результату.

Как сообщают источники израильского издания Haaretz, в том числе высокопоставленный палестинский чиновник, участвующий в переговорах, руководство ХАМАС восприняло региональный конфликт как свидетельство того, что основное давление Израиля и США после того, как они решат вопрос с Ираном, будет сосредоточено исключительно на них.

Это чувство изоляции и осады, усугубленное перспективой потери стратегического тыла — Ирана (который может оказаться не в состоянии поддерживать союзников после беспрецедентных ударов) подтолкнуло ХАМАС к категорическому требованию юридически обязывающих гарантий полного и безоговорочного прекращения войны как единственного условия для освобождения всех плененных израильтян.

Внутренние дискуссии в движении, по данным источников, отражают готовность к «экзистенциальной битве» и сопротивлению до конца. Даже ценой гибели всех своих лидеров или в случае окончательной потери поддержки Тегерана они отказываются от капитуляции или частичных соглашений, видя в выдвижении собственных ультиматумов последний рычаг влияния на ситуацию.

Эмиссар в Москве

На фоне беспрецедентной региональной эскалации Москву посетила с официальным визитом делегация движения ХАМАС во главе с одним из лидеров организации и заместителем главы Политбюро д-ром Мусой Абу Мурзуком, которая провела соответствующие консультации в российском МИД, затронувшие и тему израильской агрессии против Ирана.

Абу Мурзук также поделился своими оценками текущей ситуации с ИА Регнум. Он подтвердил, что для и ХАМАС, и для «оси сопротивления» в целом поражение Ирана станет тяжёлым ударом. Однако ХАМАС ни при каких условиях не намерен сдаваться или складывать оружие.

Лидер ХАМАС подчеркнул, что Нетаньяху собирался нанести удар по Ирану еще в 1997 году. С того момента эта задача всегда оставалась на повестке дня его кабинета, и сейчас он смог перейти к практической реализации.

«Газа и Иран — две проблемы Нетаньяху, которые он собирался решить силовым путём», — отметил палестинский лидер. При этом, он подчеркнул, что если по поводу продолжения операции в Газе в Израиле консенсуса нет, то по нападению на Иран он сложился.

Этим и воспользовался Нетаньяху, совершив нападение на Исламскую Республику, так как окончание войны будет стоить для него не только политической карьеры, но и свободы из-за открытых против него уголовных дел, ходу которых мешает лишь военное положение.

По словам представителя ХАМАС, Тель-Авив ставит перед собой далеко идущие цели, выходящие за рамки демонтажа ядерной и ракетной программы Ирана. Речь идет о планах Нетаньяху уничтожить саму Исламскую республику, то есть иранскую государственность в её нынешнем виде.

И здесь главный вопрос — это позиция американской администрации.

Пока Дональд Трамп настроен против большой ближневосточной войны, а вот Нетаньяху готов переступить любые «красные линии», включая и переход на новый уровень эскалации с втягиванием в нее всего региона и самих США.

В то же время, как отмечает палестинский лидер, если агрессия против Исламской республики не приведет к смене власти, а Иран сохранит способность продолжать свою ядерную программу, это можно будет назвать успехом Тегерана.

Для этого, по его словам, у Ирана есть все возможности. ИРИ — большое государство со значительным населением, армией и промышленностью, и оно устойчиво к подобному воздействию. Тем не менее, в стране есть внутренние проблемы, а иранское общество расколото. Именно этим и попытается воспользоваться Нетаньяху.

По словам заместителя главы Политбюро ХАМАС, Ирану не хватает уверенности и готовности идти до конца, не отступая от намеченной цели. Это касается как ядерной программы Исламской республики, так и нынешнего противостояния с Израилем и целеполагания в этом конфликте.

Палестинцы Газу не покинут

Коснувшись перспектив ХАМАС, Абу Мурзук отметил, что продолжение войны, безусловно, ослабляет ХАМАС, но ослабляет и Израиль, увеличивая раскол в обществе и приводя к серьезным экономическим издержкам для еврейского государства.

Конфликт с Ираном может перефокусировать внимание мирового сообщества с проблемы Газы на проблему урегулирования этого кризиса. Для зашедшей в тупик гуманитарной ситуации вокруг анклава это сулит лишь еще большие трудности.

В настоящий момент кажется, что трагедия Газы достигла апогея: гражданское население умирает не только от бомб и болезней, но и от политически безвыходного положения, когда гуманитарная помощь превращается в разменную монету, а жизнь обесценивается.

Прогнозы остаются крайне тревожными.

Жесткая позиция ХАМАС в сочетании с отказом Израиля от политического решения ведут к риску затяжной и еще более кровопролитной партизанской войны на истощение вне зависимости от того, как будет развиваться конфликт между Израилем и США.

Продолжение блокады и разрушений угрожают полным коллапсом гражданской администрации в Газе с перспективой роста влияния клановых структур и криминальных групп.

В то же время Иран, если Израиль и США не смогут его сломить, будет стремиться использовать палестинский кризис для восстановления своего регионального влияния и продолжит посильное оказание помощи ХАМАС.

Поэтому без создания действенного международного механизма принуждения к миру и запуска параллельного процесса, определяющего политическое будущее Палестины вне логики немедленного военного противостояния, гуманитарный и политический кризис в Газе рискует стать перманентным, сея семена будущих, еще более разрушительных конфликтов.

В то же время, по словам Абу Мурзука, надежды Трампа и Нетаньяху на то, что им в этих условиях удастся заставить палестинцев покинуть Газу, несостоятельны.

Конечно, как отмечает палестинский лидер, какая-то часть жителей покинет сектор, и это неизбежно. Он напомнил, что из-за войн бежали и сирийцы, и иракцы. А после 7 октября 2023 года Израиль покинули до миллиона граждан.

Но палестинцы имеют особую привязанность к своей родине и демонстрировали это на протяжении истории, пытаясь вернутся в свои дома, когда открывалась первая возможность, как это происходило в Газе.

Поэтому большинство жителей Газы, безусловно, никуда уходить не намерены и останутся на своей земле до конца.