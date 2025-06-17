Не сказать, что начало ирано-израильского конфликта застало Германию врасплох: угроза новой большой войны на Ближнем Востоке давно витала в воздухе.

Иван Шилов ИА Регнум

Израиль, фактически сумевший разделаться по частям со своими ближайшими врагами — ХАМАС и «Хезболлой», особо и не скрывал, что следующей его целью должна стать ликвидация экзистенциальной угрозы еврейскому государству, якобы исходящей из Тегерана.

Немецкий канцлер, министры и прочие государственные мужи соревновались в политической эквилибристике, объясняя общественности, почему удары Израиля по Ирану — «Это другое!», не имеющее ничего общего с российско-украинским конфликтом.

При этом чиновники рангом пониже начали предусмотрительно готовиться к волне антисемитских протестных акций. Благо, что опыт в подобных делах у органов правопорядка ФРГ после событий в Газе 7 октября 2023 года был накоплен весьма существенный.

Не сказать, что иранская диаспора в Германии, от которой могла бы исходить потенциальная угроза для закона и порядка на улицах немецких городов, очень уж велика: сейчас в ней насчитывается немногим более 300 тысяч человек.

Вдобавок большинство иранцев в Германии — беженцы, покинувшие землю предков по причине разногласий с теократическим режимом и не испытывающие особой любви к властям на своей родине.

Да к тому же иранские политэмигранты в Германии в основной своей массе люди хорошо образованные и интеллигентные, а потому мало склонные к проявлению спонтанного уличного насилия.

Вероятность того, что на акции солидарности с подвергшимся нападению Ираном на улицы Германии выйдут местные арабы, также невелика. Они, хотя и ненавидят Израиль лютой ненавистью, к персам также испытывают сильную неприязнь по причине религиозных разногласий и якобы иранского высокомерия.

Однако местные арабы с огромным удовольствием пойдут на любой антиизраильский митинг. И уже там могут за компанию высказаться и против ударов по Ирану.

Именно так, например, события развивались 17 июня в Берлине, где на пропалестинскую демонстрацию в столичном Тиргартене собрались порядка 2 тысяч человек под лозунгами «Свободу Палестине!» и с призывами о прекращении поставок немецкого оружия Израилю.

По словам организаторов, они требовали, чтобы солидарность с Палестиной и движением за мир не была криминализирована, а эскалация конфликта между Израилем и Ираном даже не упоминалась. Хотя в призыве к демонстрации и говорилось, что митинг также является акцией против этой войны.

Однако, помимо уличной напряженности, израильско-иранский конфликт оказывается чреват для Германии и скрытыми угрозами.

Эксперты по безопасности встревожены. Они предполагают, что иранские агенты шпионят за немецкими объектами, на которые они якобы могут напасть. В спецслужбах опасаются, что Германия — первая в очереди на ответные удары аятолл.

Главные немецкие СМИ при этом усиленно раздувают страхи перед исходящей от Ирана шпионской и даже террористической угрозой, с которой может столкнуться Германия. И это притом что до сих пор Иран ни разу не был замечен в действиях, которые можно было бы квалифицировать как теракты против мирного населения.

Впрочем, сочинить красивую историю, которая прекрасно смотрится в газетных заголовках, вполне в местных традициях.

Так, например, 16 января 2018 года Федеральная прокуратура арестовала десять предполагаемых террористов, якобы состоящих в иранском подразделении боевых пловцов Quds Force. Они, по сведениям Федерального ведомства уголовной полиции, должны были убить нескольких противников режима, проживающих в Германии.

Другой же «отряд убийц» по заданию Тегерана якобы фиксировал в своих досье местоположение еврейских детских садов, школ и ресторанов.

Также можно вспомнить произошедшую 7 апреля 2024 года историю с неким алжирцем Абделькаримом С. — якобы крупным агентом иранских спецслужб, за которым следили в скоростном поезде Париж — Мюнхен по наводке французской контрразведки.

Утверждается, что Абделькарим и еще четверо его помощников должны были осуществлять наблюдение за объектами в Мюнхене и Ульме, которые могли быть атакованы и уничтожены в качестве возмездия в случае войны с Израилем и США, например пешеходными зонами, больницами и мостами.

У алжирца, точно так же, как и у «боевых пловцов» шестью годами ранее, якобы было еще одно особое задание — фотографировать таблички на дверях предполагаемых противников режима и собирать информацию о еврейских ученых. Одного еврейского профессора затем якобы планировалось убить с особой жестокостью и цинизмом.

Что показательно, иранских «боевых пловцов» германская прокуратура была вынуждена отпустить без предъявления обвинений — хлипкая доказательная база не позволяла передать дело в суд. А вот Абделькарима немецкие агенты тайной полиции вообще не решились задержать, и он благополучно вернулся в Париж.

Хотя правдоподобие обеих историй в конце улетучилось, не исключено, что подогреваемые подобными публикациями антииранские настроения продолжат усиливаться.

Тем не менее федеральное ведомство уголовной полиции (BKA) считает, что, как и в случае с недавними военными операциями в секторе Газа, Германия для Ирана четко определяется как «агрессор» из-за своей солидарности с Израилем.

«От «пропалестинского спектра» следует ожидать насильственных демонстраций в знак солидарности с Ираном — включая «нападения на службы экстренной помощи», — считают в ВКА.

Август Ханнинг, многолетний президент Федеральной разведывательной службы (BND) уверен, что знает, «насколько опасны тегеранские террористические бригады». «Германия находится на переднем крае любых ответных ударов Ирана благодаря нашим тесным отношениям с Израилем», — говорит он.

Федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС) также призвал к усилению бдительности. «Мы вооружаемся на случай, если Иран нацелится на израильские и еврейские объекты в Германии», — подчеркнул он в воскресенье перед отъездом на саммит G7 в Канаду.

Одним словом, немецкие власти усиленно пытаются представить Иран как государство-террорист и раздуть иранскую угрозу для внутренней безопасности, имея на этот счет весьма сомнительные основания.