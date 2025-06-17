Боестолкновения Ирана и Израиля набирают обороты. К боевым действиям постепенно присоединяются союзные Тегерану силы. Так, йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) с первых дней поддержало операцию против Израиля и начало наносить массированные удары гиперзвуковыми ракетами. Справиться с хуситами оказалось не так просто.

Иван Шилов ИА Регнум

Помимо внушительного расстояния между Израилем и Йеменом и отсутствия общей границы, Тель-Авиву по-прежнему не на кого опереться «на земле». И это дает хуситам серьезное тактическое преимущество.

Удар с нового направления

За несколько дней до начала столкновений израильтяне попытались заблаговременно выбить хуситов из игры, нанеся удар по порту Ходейда. Последний считается главной точкой перевалки грузов оружия, поступающих в Йемен из Ирана, и Тель-Авив рассчитывал таким образом «проредить» арсеналы союзных Тегерану сил.

Примечательно, что впервые с начала конфликта между Израилем и хуситами удар по ним был нанесен с моря. В операции были задействованы несколько ракетных катеров, которые удалились от берегов Израиля более чем на две тысячи километров.

И хотя результативность удара по Ходейде вызывает вопросы — беглым огнем удалось повредить только несколько причальных ангаров, — для Тель-Авива важен был психологический эффект от операции.

Атакой с моря израильтяне якобы доказали, что могут задействовать в операциях в Красном море не только авиацию, но и надводный флот. А следующим этапом вполне может стать применение против «Ансар Аллах» подводных лодок.

Охота за лидерами

В ночь на 15 июня израильская авиация атаковала столицу Йемена Сану. Задачей ВВС была попытка обезглавить хуситов. В прицел попали нынешний лидер движения Абуль-Малик аль-Хуси, начальник Генштаба Мохаммед Абдул Карим аль-Гамари и глава Высшего политического совета Махди аль-Машат — все они, по утверждениям руководства израильской армии, присутствовали на секретном совещании по подготовке к масштабной атаке на Израиль.

Хуситы официально не подтверждают гибель ни одной из указанных фигур. Со стороны израильтян объективный контроль также затруднен по причине отсутствия надёжных источников «на земле».

Потому Тель-Авив предпочел замять тему, переключившись на освещение результатов точечных ликвидаций иранских высокопоставленных офицеров, верификация данных по которым кратно проще.

Впрочем, с проблемой подтверждения результативности атак в Йемене столкнулся не только Израиль. США, ранее пытавшиеся развернуть против хуситов комбинированную операцию, так и не смогли исчерпывающе доказать ни одну из ликвидаций командования движения.

А иные якобы результативные налеты (как удар по «построению ракетчиков» в апреле 2025 года, оказавшемуся на деле сельским сходом) и вовсе превратились впоследствии в повод для критики Пентагона.

Израиль, и без того испытывающий давление со всех сторон из-за войны на несколько фронтов, пока предпочитает избегать таких историй.

Чужой среди своих

Отсутствие надежных информаторов в Йемене с течением времени становится для Израиля все большей проблемой. Каждая новая «операция возмездия» против хуситов обходится Тель-Авиву в круглую сумму и сопряжена с большим количеством рисков.

Бить наугад — не лучшая стратегия в данном случае. Тем более, что командование хуситов — в отличие от, например, «коллег» из ливанской «Хезболлы» — ведет более партизанский образ жизни и проводит ключевые совещания на объектах в горах, а не в официальных штаб-квартирах.

Попытки подобраться к хуситам поближе через саудовских и эмиратских лоялистов ни к чему не приводят.

Ни Эр-Рияд, ни Абу-Даби не хотят обострять обстановку в Йемене, откуда лишь сравнительно недавно смогли выбраться после неудачной кампании. А после начала активных столкновений между Тель-Авивом и Тегераном — еще и давать иранцам лишний повод обвинить аравийских соседей в тайной поддержке израильской экспансии.

Израильтяне придумали амбициозный план по внедрению в ряды хуситов двойного агента. И, на первый взгляд, он имел все шансы на успех. Тем более что ранее израильским спецслужбам удавалось подсадить «кротов» в самые закрытые структуры Ирана, Сирии и Египта, внедрить их в ближний круг руководства «Хезболлы» и ХАМАС.

С учетом того, что контрразведка хуситов, по мнению израильтян, работала гораздо хуже, чем у других группировок «Оси сопротивления», больших трудностей операция не сулила.

Оперативникам «Моссада» удалось завербовать одного из связных хуситов в Ливане, работавшего под кодовым именем Мехмед и отвечавшего за обмен информацией и разведданными с «Хезболлой». Однако тот был арестован ливанскими спецслужбами спустя несколько дней после получения первого оперативного задания.

Виной случай: в Ливане шла своя «охота на ведьм», спровоцированная выявлением нескольких высокопоставленных израильских агентов влияния в среде силовиков, и йеменского визави решили проверить «для галочки». И, как позже выяснилось, не зря.

Тель-Авив попытался было вытащить незадачливого «крота» из ливанских застенков, пустив слух о его дипломатическом иммунитете и принадлежности к силовым структурам легитимного правительства Йемена. Однако представители йеменского посольства в Бейруте отказались от шпиона — обострение конфликта с Ираном в их планы не входило.

Скорее всего, это не последняя попытка Тель-Авива подсадить кого-то в структуры хуситов. В противном случае израильтянам придется искать другие подходы к затыканию йеменского фронта — включая проведение масштабной комбинированной операции, на которую у властей пока нет ни сил, ни средств.

Тем более что откладывать вопрос в долгий ящик не позволяют сами хуситы, продолжающие вести беспокоящий огонь по всей израильской территории, блокируя морские и воздушные гавани еврейского государства.