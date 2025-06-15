Иран и Израиль продолжают обмениваться интенсивными ударами. На этом фоне операция против ХАМАС в секторе Газа, которую официальный Тель-Авив еще недавно называл «экзистенциальной», временно отошла на второй план.

Rizek Abdeljawad/XinHua/Global Look Press

Израиль бросил все силы против иранцев, совершенно забыв о другом своем проекте — «альтернативном правительстве» анклава во главе с бедуином-лоялистом. Которое в условиях занятости «старших товарищей» осталось один на один с ХАМАС.

«Робин Гуды» по-израильски

Впервые об «анклавных лоялистах» стало известно в конце ноября 2024 года — тогда в ряде крупных западных СМИ (среди которых, например, The Washington Post) появились сообщения о попытках израильской армии влиять на движение потоков гуманитарной помощи по Газе.

Якобы основные линии поставок были проложены через так называемые красные зоны, в которых действовали вооруженные группы неизвестной принадлежности, опустошая фургоны и присваивая гуманитарную помощь.

Израильтяне смотрели на происходящее сквозь пальцы, списывая операции на деятельность «местных милиций».

И не забывая акцентировать, что последние действовали по принципу «грабь награбленное» и атаковали только те грузовики, которые уже были якобы присвоены ХАМАС. Правда, о том, кто именно руководит налетами, умалчивали.

Ближе к середине 2025 года «произраильские милиции» обрели лицо. На передний план выдвинулся Ясир Абу Шабаб — выходец из влиятельного бедуинского клана Тарабин.

Люди Шабаба, воспользовавшись его связями в криминальном мире и поддержкой со стороны израильского командования, быстро подмяли под себя оперировавшие в анклаве мелкие банды и создали «Комитет управления Газой». Он позиционируется как будущая альтернатива правительству ХАМАС и провозглашает своей целью «мирное перерождение» анклава.

Под началом Шабаба сражается, по разным данным, от 300 до 500 бойцов, распределенных по «красным зонам» от Восточного Рафаха до Карем Абу Салема. При этом база «комитета», с которой совершаются основные рейды, расположена в непосредственной близости от форпостов израильтян в Филадельфийском коридоре, рядом с приграничным городом Рафахом.

Чемодан без ручки

Несмотря на амбициозность израильского плана по созданию «альтернативной администрации» в Газе, он довольно быстро забуксовал.

В первую очередь сыграло криминальное прошлое лидера «Комитета управления Газой». Шабаб, ранее занимавшийся грабежами и контрабандой наркотиков, не слишком вписывался в создаваемый израильскими медиа образ борца за гражданские свободы.

Кроме того, его подозревали в связях с террористическим подпольем — в том числе потому, что в рядах «комитета» сражаются вчерашние участники кампаний радикалов в Сирии и Ираке, а за информационную работу отвечают выходцы из запрещенного медиа «Аль-Фуркан».

Из-за этого внезапное откровение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о поддержке «комитета» со стороны властей было встречено коллегами по кнессету крайне холодно.

Премьеру быстро припомнили печальный опыт США, когда поддержка «серых милиций» в Ираке в начале нулевых вылилась в появление новых радикальных движений на Ближнем Востоке.

А некоторые депутаты — например Авигдор Либерман («Наш дом Израиль») — даже попытались спровоцировать имиджевый скандал (по аналогии с затухающим «Катаргейтом»). Впрочем, пока безрезультатно.

С началом израильской операции «Львиная сила» против Ирана бойцы «Комитета управления Газой» оказались фактически предоставлены сами себе. Чем не упустили шанса воспользоваться их оппоненты.

В результате рейдов контрразведки ХАМАС были арестованы несколько десятков членов «комитета», включая пару командиров средней руки. Еще примерно полсотни лоялистов были уничтожены в результате боестолкновений в разных частях анклава.

При этом поймать самого Шабаба палестинцам пока не удалось — тот почти не покидает «цитадели» вблизи Филадельфийского коридора и командует бойцами дистанционно.

Внутренняя грызня

Несмотря на то, что представители комитета пока пытаются избегать столкновений с отрядами ХАМАС и предпочитают в основном охотиться на гуманитарные караваны, их активность вызывает все большее раздражение у нынешнего руководства анклава.

Тем более что появление альтернативных центров силы в Газе — пусть и имеющих скорее декоративный характер — провоцирует склоки между палестинскими фракциями.

Одним из первых отметился глава Палестинской национальной администрации, лидер ФАТХ Махмуд Аббас. Он, хотя и не разглядел в комитете реальную силу, назвал его появление в Газе «предвестником падения ХАМАС» и выступил за немедленную демилитаризацию движения.

Схожую мысль позднее попытались пробросить и представители других конкурирующих сил.

Впрочем, такие выпады пока не слишком соотносятся с реальностью. Подразделения произраильских милиций еще сохраняют относительную боеспособность, однако долго продержаться без прямого участия израильской армии в случае масштабных столкновений вряд ли смогут.

Тем более что в самом Израиле не слишком спешат накачивать ресурсами силы Шабаба, опасаясь утраты жесткого контроля над его подразделениями. Особенно в условиях начатой войны с Ираном.

Вербовка новых бойцов внутри анклава также оказалась затруднена — злую шутку сыграли слишком явные связи комитета и израильских военных структур.

ХАМАС же нацелился рассчитаться с Тель-Авивом за попытки поколебать его позиции в Газе изнутри. Движение в числе первых присоединилось к ударам по израильской территории в рамках иранской операции «Правдивое обещание — 3», в то время как другие прокси-силы, например, ливанская «Хезболла», пока заняли выжидательную позицию.

Ресурсов у ХАМАС достаточно для одновременной игры сразу на двух «досках» — как против израильтян, так и их прокси.

А потому не стоит исключать, что комитет в ближайшее время полностью уйдет в глухую оборону — дабы не растерять хоть какие-то остатки влияния.