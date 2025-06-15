14 июня президент России Владимир Путин созвонился со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Формально для того, чтобы поздравить хозяина Белого дома с днем рождения и с Днем американского флага.

Иван Шилов ИА Регнум

«Оба лидера выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют откровенно и по-деловому общаться, искать решения актуальных вопросов двусторонней и международной повестки дня, сколь бы сложными эти вопросы ни были», — рассказал о сути и причинах поздравления помощник российского президента Юрий Ушаков.

Не случайно 12 июня госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России — сложно припомнить, когда такое было в последний раз.

Однако главной темой переговоров был все-таки не личный праздник Трампа. И не Украина — ее, конечно, затронули, но вскользь. Путин рассказал американскому президенту о реализации договоренностей и готовности продолжить диалог с Киевом — однако до тех пор, пока сам киевский режим не будет готов к серьезному дипломатическому процессу, он продолжит буксовать.

Главной темой был даже не предстоящий очередной раунд российско-американских переговоров о нормализации отношений, который, по словам посла России в США Александра Дарчиева, должен пройти в ближайшее время в Москве.

Да, Владимир Путин и Дональд Трамп постепенно выводят российско-американские отношения с того дна, на котором они оказались при Джозефе Байдене, — но это долгий и сложный процесс, не терпящий спешки и публичности.

«Важнее было поговорить об Иране — стране, которую он хорошо знает», — рассказал сам Дональд Трамп. Об Иране — и последствиях того, что сейчас творит Израиль.

«Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьёзную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», — рассказал Юрий Ушаков. Ну и, конечно, во всем мире.

А последствия эти очевидные.

Во-первых, срыв американо-иранского переговорного процесса, который ни шатко ни валко, но все-таки шел целых пять раундов при посредничестве Омана. Трамп сам говорил о том, что позиции сторон сближаются — а Израиль нанёс удары аккурат накануне намеченного на 15 июня очередного переговорного раунда. После чего иранцы обвинили Соединенные Штаты в поддержке или даже содействии израильским ударам и поставили переговоры на паузу.

Да, Израиль считает, что тем самым он одержал победу — переговоры могли привести к тому, что США согласились бы на наличие у Ирана ядерной программы. Ограниченной, находящейся под строгим контролем МАГАТЭ — но собственной, суверенной ядерной программы.

Для Израиля же ее наличие было абсолютно неприемлемым, поскольку, по логике Тель-Авива, ее развитие неизбежно дойдет до уровня создания атомной бомбы, что будет нести экзистенциальную угрозу еврейскому государству.

Однако такой вот срыв переговорного процесса, демонстративное пренебрежение нормами международного законодательства (а любая страна — подписант Договора о нераспространении ядерного оружия имеет право на ядерное оружие) может привести как раз к реализации израильских страхов.

Иран осознает, что дипломатия не работает без ядерной дубинки на поясе, после чего, вполне возможно, ускоренными темпами перейдет к созданию бомбы.

И — это второе последствие от израильских ударов — осознать данный факт может не только он. Ряд развивающихся стран четко увидят разницу между Северной Кореей (которую никто не трогает из-за наличия у нее ядерной бомбы) и Ираном, которого бомбят только из-за каких-то подозрений. Причем бомбят безнаказанно — так называемое мировое сообщество в лице западных СМИ закрывает на это глаза.

После чего сами решат создать ядерную бомбу — единственный абсолютный инструмент защиты их суверенитета.

Ну и, наконец, в-третьих, война Израиля против Ирана ведет к огромному количеству жертв и разрушений. Причем как в Иране, так и в Израиле. Главными выгодоприобретателями от этой войны станут радикалы и исламские террористы (для которых Тель-Авив и Тегеран — как и, между прочим, Москва) являются главными врагами.

Именно поэтому Россия сразу же после нанесения Израилем ударов по Ирану начала призывать к мирному разрешению всех противоречий. И не просто призывать, но еще и способствовать переходу от бомбежек к переговорам.

Владимир Путин с первого же дня эскалации между Израилем и Ираном ищет возможности для диалога и преодоления разногласий, в частности, ведет переговоры с иранским президентом Масудом Пезешкианом и израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Пользуясь своим колоссальным авторитетом на Ближнем Востоке (Россия является одной из немногих стран, которая поддерживает как минимум рабочие отношения со всеми тамошними игроками), Путин выдвигает различные инициативы для преодоления разногласий.

Так, еще в ходе американо-иранских переговоров Москва предлагала хранить на своей территории обогащенный иранский уран (который Тегеран сейчас отказывается ликвидировать, поскольку опасается, что США затем выйдут из сделки, а урана уже не будет).

С этой точки зрения звонок Владимира Путина Дональду Трампу стал как бы продолжением его разговоров с Тегераном и Тель-Авивом. Все понимают, что, во-первых, Дональд Трамп имеет большое влияние на Израиль (который без американской помощи воевать не может), и, во-вторых, что у США свои интересы в этом конфликте. Которые тоже необходимо учитывать любому реальному посреднику. Тому, кто хочет разрешить конфликт, а не пиариться на нем.