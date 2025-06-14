С началом дачного сезона миллионы россиян отправляются на свои загородные участки, где неизменным атрибутом отдыха остается баня. По данным различных исследований, продажи готовых бань в первом квартале текущего года выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом года прошлого. Средняя стоимость такой постройки составляет сейчас 250 тысяч рублей.

ИА Регнум

Роспотребнадзор в Международный банный день напомнил о правилах безопасности: париться нельзя на голодный или слишком полный желудок, продолжительность сеанса не должна превышать трех часов, а температуру лучше повышать постепенно. Особую осторожность должны проявлять люди с гипертонией и пожилые граждане. При обострении хронических заболеваний и простуде парную не стоит посещать вовсе.

За удовольствием от парения важно не забывать о безопасности — эксперты предупреждают о серьезных рисках для здоровья при несоблюдении элементарных правил.

Кому нельзя в баню

«Баня, сауна и высокие температуры, которые превышают 100 градусов, противопоказаны людям с кардиологическими проблемами. Это совершенно точно», — категорично замечает в разговоре с ИА Регнум кардиолог Мария Лопухина.

Высокие температуры провоцируют повышение артериального давления и могут привести к гипертоническому кризу или нарушению ритма. А если есть патология сердца, исход может стать фатальным.

Прежде всего опасны резкие перепады температур — переход из горячей парной в ледяную воду вызывает спазм коронарных сосудов. Как иронично замечает врач, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями можно находиться разве что в предбаннике.

Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Тревожными сигналами для немедленного покидания парной становятся чрезмерное сердцебиение, головокружение, помутнение или потеря сознания, высокая сонливость.

И главное правило безопасности, которое доктор Лопухина выделяет особо: «Никогда не ходите в баню одни. Прямо запишите: никогда не ходите в баню одни. Это табу и закон, потому что если вам станет плохо, то кто вам поможет?»

Высокие температуры также могут негативно влиять на течение онкологических процессов, поэтому людям с такими заболеваниями следует полностью исключить посещение бань и саун.

Температурный режим

Профессиональный банщик Андрей Шатило в беседе с ИА Регнум развенчивает миф о том, что чем жарче, тем лучше. «Стандарт нашей исконно русской бани — это 60–65 градусов. При такой температуре запускается лимфатическая система, запускается иммунная система», — объясняет чемпион мира по спортивному парению веником.

По его словам, 80 градусов — это уже высокая температура финской сауны. Выше 65 градусов перестает работать лимфатическая и иммунная системы, начинают выходить межклеточная и подклеточная жидкости из организма.

Николай Гынгазов/ТАСС

«Финская сауна имеет право на существование — там другие процессы. Хорошо зайти после тяжелого рабочего дня», — поясняет банщик.

Время нахождения в парной не должно превышать 15 минут — такой регламент действует даже на соревнованиях по спортивному парению. «Когда задержался с гостем больше 15 минут, снимают 50% всех заработанных баллов», — рассказывает Шатило. Перерывы должны быть комфортными: 15 минут в парной, 15 минут отдыха.

Никакого алкоголя

«Алкоголь и баня несовместимы в любом случае — даже пиво», — отмечает Лопухина. Спиртные напитки в условиях высокой температуры — это смертельная комбинация, они стимулируют учащенное сердцебиение, а в парной пульс и так повышен.

«Выпить можно после того, как вы вышли, и больше в сауну не возвращаетесь», — добавляет врач. Алкоголь в горячей температуре создает двойную нагрузку на сердце, что может привести к трагическим последствиям.

Роспотребнадзор также подчеркивает несовместимость бани и алкоголя. Дополнительно ведомство рекомендует измерять давление перед посещением парной, тем более людям с предрасположенностью к гипертонии.

И шапочка!

Современная банная культура требует соблюдения определенных правил, которые сформировались на основе многовековых традиций. Так, перед заходом в русскую баню не принимают душ — в отличие от финской сауны.

«В русскую баню заходят на сухую. Начинает активизироваться лимфатическая система, выходит первый пот — самый токсичный. После первого захода следует ополоснуться под душем», — уточняет банщик.

Правильное положение в парной — лежа, а не сидя. «Недаром есть пословица: держи голову в холоде, ноги в тепле, желудок в голоде», — рассказывает Шатило. Если принимать положение сидя, получается голова вверху, где самый сильный жар, а ноги внизу, в холоде.

Обязательно следует надевать шапочку или полотенце для защиты головы. «Это делается для того, чтобы защитить мозжечок — он отвечает за терморегуляцию тела», — подчеркивает Шатило.

Zamir Usmanov/Global Look Press

Контрастные процедуры — переход от жара к холоду — требуют особой осторожности и постепенной подготовки. «Как тело прогревалось равномерно, так его надо равномерно и остужать», — объясняет банщик. Если грелись целиком, то остужать нужно тоже целиком — с головой.

«Самая главная ошибка: нырнули в бассейн по шею — сосуды внизу сузились, в голове остаются расширенные. Такой контраст приводит к внутричерепному давлению», — предупреждает эксперт.

Даже в рекламе банных комплексов часто показывают неправильные контрасты. Контрастные процедуры полезны людям с вегетососудистой дистонией, но к ним нужно готовиться постепенно и под контролем специалиста.

Популярное мнение о пользе парения при простуде врачи считают опасным заблуждением. «Организм и так болеет, а ему дают дополнительный стресс. Будет только хуже. При любых признаках простуды, особенно в современных инфекционных реалиях, посещение бани противопоказано», — отмечает кардиолог.

Кожа в зоне риска

Дерматолог Александр Баканов в комментарии для ИА Регнум обращает внимание на то, что баня может обострять хронические заболевания кожи. Особенно это касается атопического дерматита, псориаза и акне — заболеваний, при которых нарушен липидный барьер.

«Глобально баня здоровому человеку вреда не несет. Но кожа в бане теряет очень много воды», — поясняет дерматолог. Одна из главных функций кожи — защита от потери воды, и в бане эта защита страдает. Обезвоженная кожа становится объектом для агрессии внешних факторов и из-за этого быстрее стареет.

После бани обязательно нужно использовать увлажняющие средства. «К сожалению, выпитая вода идет куда угодно, но не в кожу. Поэтому важно увлажнять ее кремом», — поясняет Баканов.

В общественных банях высок риск подхватить грибок, предупреждает дерматолог. Он рекомендует обязательно ходить в тапках в общественных местах, даже если правила требуют их снимать в парной.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

Детей можно знакомить с баней не ранее 5–6 лет, и то при небольших температурах. «Детский организм очень склонен как к быстрому переохлаждению, так и к перегреванию», — объясняет Лопухина.

Подростковый возраст также требует осторожности. «У нас дети есть не только маленькие, но еще и подростки, которые быстро растут, у которых организм и так испытывает определенные трудности, и сосудистая система в том числе», — напоминает врач.

Возрастным людям нужно быть особо внимательными. «Пожилой возраст в любом случае сопровождается естественным старением, атеросклерозом сосудов. Поэтому здесь тоже надо быть предельно осторожным».

Главное — безопасность

Важно помнить, что посещение бани не является профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. «Регулярное посещение бани будет профилактикой заболеваний только тех, которые возникают от грязи, грубо говоря», — подчеркивает кардиолог.

Настоящая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний известна всем: не курить, не толстеть, регулярно двигаться, вести здоровый образ жизни.

Рост популярности бань на дачных участках говорит о том, что традиции парения остаются востребованными. Главное — помнить, что баня из средства оздоровления и релаксации может превратиться в источник серьезных проблем, если пренебрегать элементарными правилами безопасности.

Как отмечает банщик Шатило, «баня — это большая культура, требующая ответственного подхода. Безопасность — это главный приоритет при посещении любого типа бани».