Одной из главных новостей в западных СМИ является, конечно же, начатая Израилем война против Ирана. Ее рассматривают с различных сторон.

ИА Регнум

Так, например, пишут о мотивах. Да, формально целью Израиля является ликвидация иранской ядерной программы (или принуждение Тегерана от нее отказаться), но дело не только в ней.

Как отмечает издание Foreign Policy, «нападая на Иран, Израиль стремится нанести окончательный и смертельный удар по Оси Сопротивления». То есть по группе ближневосточных движений, которую возглавляет и направляет против Израиля Иран. Группе, играющей ключевую роль в иранской стратегии военно-экономического истощения Израиля.

Собственно, «ось» уже ослаблена — Израиль нанес военное поражение ХАМАС и «Хезболле», американцы организовали ряд ударов по йеменским хуситам, а новые сирийские власти при помощи Турции (и, как считается, Тель-Авива) выбили из оси Сирию. И если сейчас Израилю удастся нанести военное поражение Ирану, то это лишит Тегеран авторитета, военных возможностей и, в случае подчинения американским требованиям, даже готовности дальше поддерживать «ось сопротивления».

Пишут и о том, как блестяще Тель-Авив организовал нападение. В этом плане СМИ отмечают беспрецедентный уровень агентурной работы Израиля в Иране. «Последняя операция показывает, насколько глубоко израильские разведывательные службы, включая Моссад, проникли в некоторые из наиболее тщательно охраняемых секретов Ирана. Операции сделали Моссад почти неудержимой силой в Иране», — пишет CNN.

И со ссылкой на эксперта называет иранскую территорию «игровой площадкой», для «Моссада», который работает в Иране «демонстративно безнаказанно». И поэтому дерзко.

«Когда стало ясно, что Израиль собирается атаковать, командиры военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции собрались в бункере для координации реагирования. Но Израиль знал этот протокол при чрезвычайной ситуации, а также про местонахождение бункера. Израильтяне уничтожили его», — пишет Axios.

И с тезисом про всесильность «Моссада» в Иране сложно спорить. Все эти годы израильская разведка действовала в Иране крайне успешно. Благодаря ее работе Тель-Авиву удалось ликвидировать ряд иранских ученых, а также устроить серию терактов на ядерных объектах Исламской Республики.

Однако нынешняя операция не идет ни в какое сравнение с предыдущими акциями — ни по сложности, ни по значению. И по окончании нынешнего конфликта с Израилем иранцам придется решать вопрос с зачисткой своей страны от израильской агентуры.

Но пока что Ирану надо, конечно, выжить — ведь эскалация конфликта в самом разгаре. Да, иранцы бьют по Израилю. И да, эти удары оказались для еврейского государства достаточно болезненным. Пока достоверно не известно, что и в какой степени иранцы поразили — однако все эксперты склонны признавать, что удар получился куда масштабнее и эффективнее, чем атака осенью 2024 года (начатая после того, как Израиль нанес ряд ударов по Тегерану). А ущерб от нее уже подсчитан

«Она не привела к жертвам в Израиле, однако многочисленные баллистические ракеты проскользнули через ПВО Израиля и нанесли ущерб, оцениваемый примерно в 150-200 миллионов шекелей (от 40 до 53 миллионов долларов)», — пишет агентство Bloomberg.

И это не считая стоимости самой операции по перехвату (прежде всего цену противоракет — у системы «Пэтриот» она составляет около 4 миллионов долларов), которая по некоторым оценкам достигла 1 миллиарда долларов.

Однако деньги и оружие у Израиля есть — если что, дадут американцы. А вот иранские возможности, как считают СМИ, подорваны. И речь тут не только о технике (ряд систем ПВО уничтожены), но и о человеческом факторе.

Убийство руководителей Корпуса стражей исламской революции и Генштаба «окажет эффект на весь военный истеблишмент страны и может серьезно подорвать способность Исламской Республики реагировать на атаки Израиля», — пишет CNN. Все они, мол, были опытными офицерами и вдохновителями «агрессивной политики» Тегерана.

Отчасти это действительно так — убийство высшего военного командования не может, конечно же, позитивно влиять на возможности вооруженных сил. Однако, по мнению некоторых экспертов, в стратегическом плане из-за этих убийств угроза для Израиля может лишь вырасти.

«Ликвидация верхушки иранского командования израильтянами может запустить важный процесс смены поколений иранского генералитета, чему активно препятствовали старые генералы и их союзники из окружения Али Хаменеи», — пишет один из российских телеграм-каналов, посвященный изучению Ирана.

И чем моложе иранские командиры, тем они злее и радикальнее относятся к Израилю. А значит будущий Иран будет гораздо более опасным.

Говорят западные СМИ и о других негативных последствиях израильского нападения для безопасности самого еврейского государства — да и не только его. «Израиль открыл ящик Пандоры: ведь наиболее вероятным из иранских ответов будет худший из них. А именно — решение отказаться от своих обязательств по контролю над вооружениями и всерьез создать ядерное оружие», — пишет издание Foreign Affairs.

Израилю и США придется каким-то образом сдерживать это желание иранского истеблишмента, но за счет чего? Иранцев сначала лишили оборонительных форпостов (лояльного режима в Дамаске, а также «Хезболлы» и ХАМАС), а затем показали, что суверенитет Исламской республики ни во что не ставят. Поэтому у Тегерана фактически есть выбор — либо создавать ядерную бомбу, либо дальше оставаться мальчиком для битья

Причем не только со стороны Израиля и США, но и соседей по региону.

Западные СМИ пишут не только о формальных протестах со стороны Ирака, Азербайджана, монархий Залива — но и о том, какие чувства реально испытывают эти государства. «Почти у всех стран, окружающих Иран, есть основания предпочесть слабый Иран и бояться ядерного. Дипломатия часто принимает форму сложных, постановочных встреч и заявлений, чей простой смысл отличается от того, что на самом деле чувствуют лидеры страны», — указывает издание Atlantic.

Страны Залива (тот же Бахрейн) не могут быть довольными тем, что их шиитское население в массе своей лояльно Ирану и может использоваться Тегераном как самая настоящая пятая колонна. Азербайджан имеет исторические и территориальные противоречия с Ираном, поэтому опасается того, что Тегеран оспорит его суверенитет. Иракцы же недовольны тем, что Иран через подконтрольные ему ополчения и политиков уже покусился на суверенитет Багдада и пытается в той или иной степени им управлять.

Поэтому все они будут рады ослабленному Ирану — и значительная часть иранского руководства может прийти к выводу о том, что спасти Исламскую республику может только ядерное сдерживание. И может так получиться, что израильский удар приведет не к демонтажу иранской ядерной программы, а к выводу ее на принципиально новый уровень.

«Мир был бы безопаснее, если бы Иран отказался от своих ядерных мечтаний, но этот результат может оказаться недостижимым», — резюмирует издание Economist.

Именно поэтому самой правильной реакцией на конфликт является призыв к немедленному завершению бессмысленной и опасной для всех ее участников войны, после чего последует их возвращение за стол переговоров. То есть та реакция, которую сейчас демонстрирует Россия. Воздерживаясь от громких слов и заявлений, российское руководство ведет открытые и закрытые переговоры как с Тель-Авивом, так и с Тегераном.

Вопрос лишь в том, прислушаются ли разгоряченные ударами игроки к исходящему из Москвы голосу разума.