В ночь на 13 июня метеорологи растерянно смотрели на приборы. Показатели магнитного поля Земли внезапно подскочили до уровня G2.3 — выше среднего, хотя никто этого не ждал. Буря пришла внезапно, заставив специалистов признать: наши возможности прогнозирования космической погоды далеки от совершенства.

Цитата из к/ф «Пекло». реж Дэнни Бойл. Великобритания. 2007

Прозевали — слишком резкое слово для описания работы ученых, которые круглосуточно следят за солнечной активностью. Но факт остается фактом: магнитная буря средней интенсивности обрушилась на планету совершенно неожиданно.

В лаборатории Института космических исследований РАН зафиксировали рост плотности плазмы и усиление магнитного поля, однако скорость плазменного потока — главный индикатор приближающегося выброса солнечного вещества — оставалась в норме.

Трёхмерная головоломка

Александр Шадов, специалист в области космической погоды, в разговоре с ИА Регнум объяснил сложность ситуации: «По сути, магнитная буря — это выброс облака плазмы с Солнца, который долетает до Земли. У ученых есть два способа наблюдения: фотографии светила и данные о параметрах солнечного ветра в точке Лагранжа L1 — особой области в космосе между Солнцем и Землей, где установлены спутники-наблюдатели».

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3970638" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Первые в истории виды Солнечного полюса получили ученые с помощью космического аппарата Solar Orbiter

Загвоздка в том, что от момента регистрации выброса в точке L1 до его прибытия на Землю проходит не больше двух часов — времени на подготовку практически нет. Поэтому все долгосрочные прогнозы строятся по снимкам Солнца, где специалисты пытаются измерить скорость, плотность и направление выброса, а затем создать трехмерную модель.

«Очевидно, что по плоским фотографиям составлять объемные модели — сложнейшая задача, — признает Шадов. — А оценить уровень воздействия выброса на магнитосферу еще труднее».

Астроном Александр Киселев добавляет детали: корональные выбросы массы особенно коварны, когда происходят не с центральной части солнечного диска, а с краев: «Если выброс случается из области, расположенной не прямо напротив Земли, предсказать его точное попадание в нашу планету становится значительно сложнее».

Невидимые реки плазмы

Но не только корональные выбросы способны устроить геомагнитную встряску. Порой виновниками становятся потоки солнечного ветра из корональных дыр — областей пониженной плотности в солнечной короне. Эти космические «реки» менее мощные, но если корональная дыра неожиданно поворачивается к Земле или поток оказывается плотнее прогнозируемого, результат тот же — внезапная буря.

«Это означает, что магнитосфера Земли подверглась неожиданному энергетическому удару», — объясняет Киселев механизм происходящего.

А пока на Земле люди хватаются за головы, астрономы наблюдают завораживающие картины на самом Солнце. «Протуберанцы — это плазма, которая удерживается магнитными полями Солнца, благодаря чему становится видимой», — рассказывает Шадов.

В отличие от простого земного магнитного поля с двумя полюсами, солнечное имеет сложнейшую конфигурацию с множеством точек входа и выхода магнитных линий. Именно эта сложность и создает те самые завораживающие протуберанцы — огромные арки раскаленной плазмы, которые поднимаются над поверхностью светила на сотни тысяч километров.

Увидеть их можно только через специальные солнечные телескопы с H-alpha фильтрами или во время полного солнечного затмения, когда они становятся видны невооруженным глазом как красноватые языки пламени на краю закрытого Луной солнечного диска.

Головная боль планетарного масштаба

Пока ученые разбираются с космическими причинами, врачи фиксируют вполне приземленные последствия. Нейробиолог Татьяна Смирнова в разговоре с ИА Регнум признает: хотя научное сообщество еще не пришло к единому мнению о прямом влиянии магнитных бурь на здоровье, у метеочувствительных людей действительно усиливаются неприятные симптомы.

«У тех, кто склонен к мигреням, гипотонии или вегетососудистой дистонии, может появляться усталость, сонливость, тревожность или головная боль», — объясняет специалист. Предположительно, перепады магнитного поля влияют на вегетативную нервную систему и усиливают сосудистую реактивность.

Рецепт выживания в дни геомагнитных возмущений прост: снижать нагрузку, планировать несложные дела, делать паузы для прогулок и дыхательных практик. При головной боли стоит сначала попробовать базовые меры — свежий воздух, холодный компресс, достаточное количество воды — и только потом прибегать к лекарствам.

«Метеозависимость не приговор, — успокаивает Смирнова. — Она часто усиливается при хронической усталости, нерегулярном сне, недостатке движения». Профилактика проста: стабильный режим, физическая активность, продукты с магнием — гречка, орехи, темный шоколад.

Обстановка остаётся нестабильной

Впрочем, Александр Шадов призывает не драматизировать ситуацию: «Магнитные бури — совершенно нестрашные, но невероятно красивые явления. Не существует доказательств их серьезного воздействия на человека, кроме разве что того, что некоторые люди становятся одержимы наблюдением за космической погодой».

Технические последствия все же есть: перебои радиосвязи, временные сбои в работе спутников, колебания напряжения в электросетях. Но современная инфраструктура достаточно устойчива к подобным воздействиям, а операторы связи и энергетических компаний давно научились принимать превентивные меры при получении предупреждений о геомагнитных возмущениях.

Что касается ближайших прогнозов, аналитики предупреждают: следующие два-три дня геомагнитная обстановка останется нестабильной. С 13 на 14 июня ожидается воздействие крупной корональной дыры, что может усилить текущую бурю или спровоцировать новую волну возмущений.

Внезапная магнитная буря 13 июня стала очередным напоминанием: несмотря на все достижения науки, космос по-прежнему способен преподносить сюрпризы. Солнце остается непредсказуемым соседом, чьи «настроения» мы научились читать лишь частично. И возможно, в этой непредсказуемости есть своя прелесть — она не дает нам забыть, что человечество живет не в вакууме, а во Вселенной, полной загадок и неожиданностей.