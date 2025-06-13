На фоне вестей о задержаниях как минимум тридцати пяти мексиканских граждан во время серии протестов в Лос-Анджелесе президент Мексики Клаудиа Шейнбаум выступила с осуждением силовых миграционных рейдов и насилия, а также сообщила, что задержанным уже оказывается консульская поддержка мексиканского правительства.

Иван Шилов ИА Регнум

Также Шейнбаум заявила, что мужчины и женщины из Мексики, живущие в США — это не преступники, а хорошие честные люди, которые отправились в другую страну в поисках лучшей жизни для себя и своих семей. Кроме того, мексиканский лидер осудила любые формы насилия на массовых демонстрациях.

Через пару дней Шейнбаум подтвердила свою поддержку задержанным и заявила, что правительство «продолжит использовать все доступные дипломатические и юридические каналы», чтобы выразить свое недовольство практикой, которая криминализирует миграцию и ставит под угрозу безопасность и благополучие мексиканских общин в Соединенных Штатах.

По мнению официального Мехико, большая часть тех, к кому администрация Трампа имеет претензии, на самом деле находятся в Калифорнии легально и даже если не имеют необходимых документов, то проживают больше пяти лет, исправно платят налоги и поддерживают американскую экономику.

Вскоре министр иностранных дел Мексики Хуан Рамон де ла Фуэнте раскрыл новое число арестованных соотечественников — сорок два человека. Схвачены они были не на акциях протестов, а на своих рабочих местах, например, на текстильной фабрике.

На основании этого доклада Шейнбаум снова завела речь о том, какую пользу приносят мигранты Соединенным Штатам и как несправедливо подвергать их насильственному выдворению, жестоким задержаниям, а заодно и экономическим санкциям.

В последнем случае она ссылалась на новую инициативу Белого дома ввести дополнительный налог на трансграничные денежные переводы, которые мигранты регулярно отправляют своим семьям.

Помимо прочего, Шейнбаум также заговорила о том, что в случае необходимости все мексиканцы «мобилизуются», так как налогов на переводы от своих же соотечественников не хотят.

Эту фразу немедленно растащили международные СМИ, трактовав ее, как призыв к живущим в США мексиканцам выходить на протесты.

Даже министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм осудила Шейнбаум и обвинила ее в подстрекательстве лиц, разгромивших Лос-Анджелес. Президент Мексики обвинения немедленно отвергла, заявив, что осуждает любые виды насилия и не поощряет в этом ни одну из сторон конфликта.

Агрессия растёт

Слова мексиканского руководства скептически воспринимаются в информационном поле и успешно используются для еще большего разжигания протестных настроений. Тут не обошлось и без «помощи» членов партии власти MORENA, а именно — президента Сената Мексики Херардо Фернандеса Норонью, который заявил, что территории, где сейчас идут антимиграционные протесты, до 1830 года принадлежали Мексике, а живущие там мексиканцы находятся на своей родине.

Он намекнул, что хочет вернуть легендарный Ацтлан — полумифическую прародину ацтеков, а также обозначил территории, утраченные Мексикой в ходе войны с США в 1846–1848 годах — Калифорнию, Нью-Мексико, Неваду, Юту, часть Вайоминга, Аризону и другие.

На территории США идеология возвращения Ацтлана достаточно популярна среди чикано — американцев мексиканского происхождения, соединяющих в себе две культуры и живущих как раз на территории «спорных» штатов.

Они говорят на испанском языке, празднуют определенные праздники со своим народом и исповедуют довольно-таки националистические взгляды. Однако являются при этом гражданами США, причем часто не в первом и даже не во втором поколении.

Именно эти люди внезапно оказались в поле зрения федерального миграционного надзора — агенты хватали и арестовывали их по ошибке, именно в их кварталы приходили с не самыми дружественными рейдами и трясли на предмет помощи нелегальным мигрантам.

Трясли, честно говоря, не зря — традиции помощи землякам, а заодно и многочисленным родственникам среди чикано достаточно сильны.

Тем не менее, излишнее давление на общины способствовало росту их агрессии, а также предрасположенности к вербовке со стороны членов Демократической партии, сделавших общины чикано лицом нового американского протеста.

Именно они первыми стали размахивать мексиканскими флагами в округе Лос-Анджелес, а чуть позже — кричать, что главные нелегалы здесь — это сами американцы, которым давно пора бы «свалить» с чужой земли.

Конфликт на уровне смыслов

Некоторые эксперты полагают, что своеобразная «бомба» под Соединенными Штатами была заложена еще в период отторжения части мексиканских территорий, а также через эксплуатацию экономической зависимости стран Центральной Америки.

Последнее долгие годы были неким символом «силы» Белого дома, однако в итоге им же вышли боком: население бедных стран, не имея возможности заработать на пропитание у себя на родине, или пополняет ряды бойцов очередного наркокартеля, или пытается приехать туда, где есть работа.

Ошибка калифорнийского руководства состояла в том, что оно, стремясь выиграть противостояние с Республиканской партией, демонстративно отказалось от любого миграционного контроля и запустило на и без того проблемную территорию с испаноязычным населением еще большее количество их соотечественников. И просто оставило все как есть.

Республиканцы, в свою очередь, не учли специфику региона и принялись арестовывать всех испаноязычных и индейцев без разбора, закономерно провоцируя негатив в сторону федерального центра. Кроме того, регулярные экономические угрозы Дональда Трампа в адрес стран-соседей ситуацию с миграцией не улучшают, а только разогревают обстановку в приграничье.

Таким образом, разговоры о «новой гражданской войне» на территории Штатов отнюдь не лишены оснований. Конечно, подобные нарративы пока более актуальны для южных американских земель, но конфликт на уровне смыслов уже явно зашел гораздо дальше.