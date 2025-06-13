Российские потребители демонстрируют интересную тенденцию: готовность экономить на одежде и обуви при одновременном желании не отказывать себе в качественном отдыхе.

Иван Шилов ИА Регнум

Более половины граждан рассматривают возможность взять кредит на отпуск, в то время как большинство ограничивают траты на гардероб скромными 5-10% от зарплаты.

Отдых любой ценой

Согласно исследованию Webbankir, 53,9% россиян положительно относятся к идее кредитования отпуска при нехватке собственных средств. Еще 21,7% понимают таких людей, но сами предпочли бы воздержаться от займов на развлечения. Категорически против кредитов на отдых выступают только 24,4% опрошенных.

Таким образом, три четверти населения так или иначе допускают возможность влезть в долги ради отпуска.

Представления о стоимости качественного недельного отпуска для семьи сильно разнятся. Почти четверть россиян (21,9%) считает достаточной сумму в 50 тысяч рублей, еще 24% называют диапазон 50-100 тысяч, а 22,7% ориентируются на 100-150 тысяч рублей.

Более серьезные запросы — от 150 до 250 тысяч — имеют 17,6% респондентов, от 250 до 500 тысяч готовы потратить 11,2%, а самые высокие ожидания (свыше полумиллиона) — лишь 2,6%.

Парадокс в том, что при всей готовности тратить на отдых, почти половина опрошенных (47,4%) признается: на деле они не готовы потратить заявленные суммы на отпуск. Только 28,9% ответили, что скорее готовы к таким тратам, и 23,7% — что готовы однозначно.

Получается, что люди готовы брать кредиты на суммы, которые сами же считают неподъемными.

Экономия на гардеробе

Подход к покупке одежды и обуви оказывается значительно более консервативным. Исследование CDEK. Shopping и hh.ru показывает: 45% россиян выделяют на обновление гардероба всего 5-10% зарплаты. Еще 27% тратят на эти цели 11-20% дохода, а 16% — от 21 до 30%.

Лишь небольшая часть населения готова серьезно инвестировать в одежду: 8% тратят 31-50% зарплаты, а 5% — более половины заработка. При этом россияне предпочитают практичность: больше всего денег уходит на повседневную одежду (62%) и обувь (52%).

Интересны гендерные различия в потребительском поведении. Женщины называют самой большой статьей расходов косметику, у мужчин наиболее затратными покупками стали пальто, куртки и электроника. Впрочем, дорогой парфюм популярен у представителей обоих полов.

В поисках здравого смысла

Юрий Ляндау, декан факультета «Плехановская школа бизнеса» РЭУ им. Г. В. Плеханова, в беседе с ИА Регнум рассказал, что видит в этих тенденциях естественное стремление к счастью. «Как говорил Иван Бунин, человека делает счастливым три вещи: любовь, интересная работа и возможность путешествовать», — отмечает он.

По его мнению, готовность брать кредит на отдых объясняется тем, что путешествия дают эмоции и впечатления, которые остаются надолго, в отличие от покупки вещей. «Это действительно эмоции, это впечатления. Особенно когда куда-то уезжаешь — идет смена картинки, смена деятельности. И это действительно делает человека счастливым».

Что касается одежды, то здесь декан связывает более осторожный подход с несколькими факторами. Во-первых, с уходом западных брендов и ростом осознанности потребителей. «Люди стали понимать, что вещь за 3 тысячи рублей может ничем не отличаться от той, что стоит 20 тысяч. И даже та вещь, которая дешевле, может быть лучше».

Во-вторых, Ляндау указывает на проблему недобросовестности на рынке одежды: «Полно случаев обмана, когда даже у нас магазины позиционируют себя как российские бренды, а по факту покупают одежду на AliExpress. Заказывают — там вещь стоит тысячу рублей, они ее продают за 20 тысяч. Может, только свой логотип и этикетку пришьют». И у людей возникает естественное нежелание участвовать в подобных схемах.

Павел Самиев, гендиректор аналитического агентства «БизнесДром», в разговоре с ИА Регнум обращает внимание на нелинейность трат на одежду в зависимости от доходов: у малообеспеченных семей эта доля минимальна из-за преобладания базовых расходов на питание и коммунальные услуги. Максимума она достигает у среднего класса, а затем снова падает у высокодоходных групп.

«У более низкодоходных групп доля, приходящаяся на затраты на одежду и обувь, ниже не потому, что они умеют эффективно покупать. Просто они очень мало покупают в этой категории — у них очень экономное потребление, а основная доля идет на покупку продуктов. Отпуск и отдых — это уже следующие в пирамиде предпочтений. Они не входят в перечень базовых обязательных затрат и появляются с определенного уровня доходов», — объясняет Самиев.

При этом аналитик указывает на влияние поколенческого фактора: молодежь действительно больше ценит впечатления, чем материальные покупки. В то же время Самиев отмечает, что в данном случае превалирует именно доходный фактор.

Аналитик также указывает на важность психологической составляющей в отношении к кредитам на отдых. «Кто-то принципиально не готов брать в кредит тур или поездку, просто потому что это не является товаром или услугой базового характера. Многие рассматривают отпуск как развлекательную часть бюджета, необязательную, без которой можно обойтись.

У кого-то, наоборот, это воспринимается как возможность даже при отсутствии финансовых ресурсов получить важные впечатления и событие, которое можно взять в кредит».

Таким образом, даже в пределах одной доходной группы может быть совершенно разное отношение к кредитованию отпуска.

В разговоре сИА Регнум Алексей Койтов, председатель Союза потребителей РФ, выразил скепсис относительно кредитования отпусков. «При текущих кредитных ставках брать займ на отдых — это финансовое безумие», — считает он. Койтов подчеркивает, что любой кредит должен соотноситься с возможностями его обслуживания.

«Центробанк определил верхнюю планку — 50% от дохода. Это максимальная закредитованность, которую человек может теоретически вытянуть. Вообще, по большому счету, не больше четверти доходов должны составлять кредитные платежи», — объясняет Койтов практические аспекты кредитования.

Смена эпох потребления

Наблюдаемые тенденции отражают глубокие изменения в потребительском поведении россиян. Если раньше статус определялся материальными приобретениями — дорогой одеждой, украшениями, техникой, — то сейчас все больше людей ценят качество жизни и новый опыт. Путешествия, посещение ресторанов, культурные мероприятия становятся новыми маркерами качественной жизни.

Эта трансформация особенно заметна на фоне экономических вызовов последних лет. Ограничения международных поездок во время пандемии парадоксальным образом повысили ценность путешествий. Уход зарубежных брендов одежды заставил потребителей искать альтернативы и пересматривать отношение к шопингу. Рост цен и инфляция сделали людей более избирательными в тратах.

Немаловажную роль играет и информационный фактор. Социальные сети создали культуру демонстрации впечатлений, где важно не то, во что ты одет, а где побывал и что видел. Это меняет само понимание престижного потребления.

Впрочем, аналитики предупреждают об опасности поспешных выводов. Готовность взять кредит на отпуск не всегда означает реальное намерение это сделать — здесь может работать эффект социальной желательности ответов. А экономия на одежде может объясняться не столько сменой приоритетов, сколько объективными ограничениями бюджета.

Кроме того, остается открытым вопрос о последствиях такого потребительского поведения. Кредиты на отдых создают финансовую нагрузку, которая может серьезно ударить по семейному бюджету в случае изменения экономической ситуации.

Тем не менее, тенденция очевидна: современные россияне все чаще готовы выбирать впечатления вместо вещей, даже если для этого приходится влезать в долги. Вопрос в том, насколько устойчивой и разумной окажется эта модель потребления в долгосрочной перспективе, и не станет ли погоня за эмоциями новой формой потребительской зависимости.